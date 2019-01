Hrozivá slova Chovance v tisku: Vláda ČSSD zničí. Do Bruselu se nedostane nikdo. Jdu se léčit

Ještě stále je poslancem, ale po březnovém sjezdu strany chce složit svůj mandát. Nesouhlasí totiž s angažmá sociální demokracie ve vládě s hnutím ANO. Podle něj si strana uškodila, ale nyní už by jej měla dokončit. Řeč je o Milanu Chovancovi (ČSSD), jenž poskytl rozhovor serveru Novinky.cz.

„Když se podíváte do historie na všechny strany, které byly ve vládě jako menšinový partner, tak na tom všechny prodělaly. Ať to byla Unie svobody, Věci veřejné, TOP 09, KDU-­ČSL. Mohli jsme vládu podpořit jako komunisté, zachovat si od vlády distanc a tvrdě prosazovat naše levicová témata,“ míní Chovanec s tím, že vláda stranu zničí. Podle jeho slov míří pod pět procent.

Chovanec na sjezdu strany rozhodně nebude kandidovat do vedení partaje. „Chystám se odejít ze Sněmovny, musím vyřešit své zdravotní problémy, které mě pronásledují posledních pět let. Po několikaměsíční léčebné kůře se budu rozhodovat, co dál. Žádnou nabídku nemám,“ poznamenal s tím, že kandidovat nechce ani v krajských volbách.

A pesimistou je i co se týče evropských voleb. „Obávám se, že se do Evropského parlamentu nedostane za ČSSD nikdo. Ve vztahu k EU není strana čitelná. K tématu mluví i někteří naši poslanci naprosto odlišně. Oceňuji odvahu europoslance Pavla Poce postavit se do čela kandidátky,“ dodal.

