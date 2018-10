Hrubá chyba. Žádám okamžitou nápravu! Večerní úder Libora Michálka na Bakalův server

Kandidát do senátních voleb v Praze 2 Libor Michálek, který obhajuje mandát, si stěžuje na server Aktuálně.cz, vlastněný kontroverzním podnikatelem Zdeňkem Bakalou, který překroutil jeho slova, když napsal, že podpořil nynějšího taktéž kandidáta do senátních voleb Marka Hilšera v prezidentské volbě a ten by mu to měl nyní podle něj vrátit a ze souboje o Senát odstoupit. Senátor nyní žádá, aby web okamžitě učinil nápravu, a zároveň vysvětlil, jak vše bylo řečeno ve skutečnosti.

„Michálek, který kandiduje s podporou Pirátů, včera vyzval Hilšera, aby v jeho prospěch odstoupil. Odůvodnil to tím, že sám Hilšera, jenž je horkým favoritem, podpořil v prezidentské volbě a ten by mu to měl nyní vrátit,“ tak informoval své čtenáře server Aktuálně.cz, což je podle Michálka nepravdivá informace.

Upřesnil, že zcela jinak reagoval na výroky pana Marka Hilšera, když tento týden na Radiožurnálu zpochybnil jeho aktivní roli při podpoře jeho prezidentské kandidatury. Ve skutečnosti Michálek sdělil: „Pokud by se mně dostalo takové pomoci, resp. podpory, bylo by v rozporu s mým svědomím kandidovat proti osobě, která mě podporovala. Několikrát v životě jsem již obětoval svou pozici, aby se mohla prosadit spravedlnost. Nyní by takový krok měl zvážit pan Hilšer,“ uvedl ve svém otevřeném dopise, v němž zároveň odkázal na svoji korespondenci s Hilšerem z loňského podzimu.

Server podle něj tak vyjádření naprosto překroutil, což jej pořádně rozčílilo. A žádá tak to, aby web celou situaci ihned napravil. „Žádám o okamžitou opravu nepravdivého názvu, který jste dnes zveřejnili na serveru Aktuálně.cz. Nevyzval jsem Marka Hilšera k mé podpoře jako kompenzaci mé aktivity při prezidentské kandidatuře Marka Hilšera,“ zdůraznil ve své žádosti.

Závěrem serveru Aktuálně.cz vyčetl, že o poskytování nepravdivé informace se jejich článek ani slovem nezmiňuje. „Považuji to za Vaši hrubou profesionální chybu. Z článku nevyplývá, že apel na svědomí pana Hilšera úzce souvisel se zavádějícími informacemi, které on tento týden uvedl,“ napsal na závěr s tím, že proto prosí o neprodlené uvedení celé věci na pravou míru.

