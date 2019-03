Hrubost a arogance Sommerové! Většinu voličů má za debily a nebyla by asi proti, aby byli zbaveni hlasovacího práva. Petr Žantovský je ohromen mediálním vystoupením režisérky

Ničím jiným než vyhozením Václava Klause mladšího z ODS nelze tentokrát začít týdenní přehled mediálních zajímavostí. „Tu událost v budoucnosti doceníme mnohem víc než teď v prvním momentu překvapení. Z hlediska dlouholeté znalosti poměrů v ODS a zaměření této strany, protože jsem léta spolupracoval ne sice v ODS, ale v Poslanecké sněmovně se zakladatelem strany Václavem Klausem starším, takže jsem se o té straně leccos dozvěděl, mohu prohlásit, že jestli něco lze říci bez nejmenší pochybnosti, tak to, že ta strana vznikla jako tradiční konzervativní partaj, která hájí osobní svobodu a odpovědnost jedince za své rozhodování, za svůj život, za své činy. A rozhodně je v absolutním protikladu vůči takovému inženýrskému rozhodování o lidech a nepouštění je k vlastní odpovědnosti. To je základní princip této strany,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Díky tomu ODS vznikla, a to odštěpením z onoho podivného hybridu Občanské fórum, nebo spíš transformací velké části původního Občanského fóra v tuto pravicovou stranu. „Tehdy byla poptávka po straně tohoto typu, po straně, která má principy založené právě na svobodě a odpovědnosti. To, že se za těch osmadvacet let od vzniku ODS hodně proměnilo, ví každý, kdo to celá ta léta pozoruje. Sledovali jsme ‚sarajevský atentát‘ v roce 1997, který sloužil k tomu, aby se část ODS reprezentovaná pány Zieleniecem, Pilipem, Rumlem a podobně zbavila Václava Klause staršího. Je to tradiční postup v této straně, že jakmile tam někdo přeroste průměr a začne vyčnívat, tak začne také překážet těm průměrným, těm nevyčnívajícím. Je smutné, že to v této straně takto funguje, protože byla založena právě jako strana ne-průměrných,“ připomíná mediální analytik.

Vnitroódéesácké mechanismy odstraňují ty, co vyčnívají nad ostatní

Podobně jako Václav Klaus vytáhl ODS z posarajevských sedmi procent na osmadvacet, tak i Mirek Topolánek, který na základě určité nespokojenosti části voličů s dosavadní ODS vnukl straně po roce 2002 jako nový předseda jinou image a dostal ji až na více než 35 procent. „To byly naprosto úžasné výkony od obou, i když, jak opakovaně zdůrazňuji, obě ty osobnosti jsou absolutně rozdílné a určitě by si v mnoha věcech nerozuměly, tak jako si v nich nerozuměly v minulosti. Ale to není podstatné, stále se bavím o tom jednom, a to je originalita osobnosti. A Václav Klaus mladší, jak víme, přinesl ODS udivující počet přes 22 tisíc preferenčních hlasů. Dnešní jedenáctiprocentní postavení ODS je tak samozřejmě z velké části založeno na preferenčních hlasech pro Václava Klause mladšího a na té image, kterou straně pomáhal vybudovat právě mladší Klaus,“ upozorňuje mediální odborník.

Vyloučení Klause je ze strany ODS veliký podraz na vlastní voliče

To, že se svého nejviditelnějšího politika občanští demokraté zbavili, se dalo čekat už delší dobu. „Soudě podle toho, že z úst různých činovníků, ať už to byla paní Němcová nebo někdo jiný, stále zaznívaly na adresu Klause mladšího kritické hlasy. Zajímavé je, že mu vyčítají hlavně to, že je neloajální vůči straně a nevybíravý ve svých výrocích. Ale probůh, to je přesně to, co té straně do značné míry pomáhá. Za prvé se mnoha lidem líbí jak Klausovo vystupování, tak jeho názory. A za druhé, i ti, kterým se to třeba nelíbí, musí ocenit minimálně to, že strana je tak demokratická, že v sobě snese takhle výraznou a silnou osobnost. Takže vyloučení Václava Klause mladšího je podle mého v tuto chvíli ze strany ODS veliký podraz na vlastní voliče,“ domnívá se Petr Žantovský, který je zvědav, jak se to odrazí na výsledku eurovoleb.

Jestli to bude mít nějaký ohlas ještě i v příštích parlamentních volbách, to už odhadnout nelze v žádném případě. „Ale fakt je ten, že se ODS zbavila své nejsilnější a nejcennější mince, a tou je autenticita. Teď může ODS těžko říkat, že je stranou konzervativních hodnot, když je odkládá jako nepotřebné věci na věšák a vlastně vyhazuje nejcennější personální majetek, který doposud měla. Bylo samozřejmě zajímavé sledovat, jak to hodnotí různí komentátoři. Přečetl jsem si vynikající komentář Miroslava Cvrčka v úterý na Reflexu. Velmi vyváženě vyhodnotil celou tu kauzu na rozdíl od svého redakčního kolegy Bohumila Pečinky, který – jak je jeho dobrým zvykem – vždy hlásá ty pravdy, které jdou z centra ODS. Když tam byl Topolánek, byl to topolánkovec, když tam byl Nečas, byl to nečasovec. Nu nyní je to fialovec,“ usmívá se mediální analytik.

Bývalý poslanec je zklamán, že ODS odchází na smetiště dějin

Ale výhodou je, že když čteme Pečinkovy texty, tak alespoň přesně víme, co si myslí současné vedení ODS. „V panu Pečinkovi není ani ždibec neodvislého myšlení, tak se od něj alespoň dozvíme oficiální stanovisko. Pak mě také v téhle věci ještě zaujal výborný komentář bývalého poslance ODS Daniela Petrušky, který vyšel v neděli na webové stránce Eura. Doporučuji každému si ho přečíst, protože autor velice přesně vystihl všechny slabiny stávající ODS. Mám pocit, že je stejně jako já i on v podstatě hlavně zklamán tím, že ta strana jde na smetiště dějin a že v zásadě není koho volit, když to řeknu z hlediska pravicového konzervativního voliče. Tohle je spolu se zmíněným textem Miroslava Cvrčka jeden ze dvou nejlepších komentářů na toto téma vyslovených,“ chválí Petr Žantovský.

Anketa Dostane se TOP 09 do příští Poslanecké sněmovny? Ať už sama, či v rámci předvolebního spojenectví? Dostane 6% Nedostane 94% hlasovalo: 6512 lidí režisérkou Olgou Sommerovou a v úterý se objevil na webu Reflexu. „Musím říct, že takovou míru hrubosti a arogance jsem od této dámy ještě nezažil. Jestli je to tím, že tenhle typ lidí cítí, že ztrácí na významu, na důležitosti a potřebuje si ji přidávat jakousi rétorickou agresivitou, nevím. Je to možné, to by asi lépe posoudil psycholog či psychiatr. Fakt je, že paní Sommerová tam naprosto explicitně říká věty typu ‚Babiš je zločinec a půjde před soud‘. Také o něm tvrdí, že nás chce připravit o svobodu. Nevím, jak by nás pan Babiš měl připravit o svobodu. Možná tím, že nás ponechá v onom krásném sepětí států a národů v Evropské unii. Ale to není Babišova práce, to nevymyslel on, to vymysleli jiní před ním, on to jen udržuje, protože je to asi pro něj výhodné. Nicméně stavět na tom tezi, že nás chce připravit o svobodu, je velmi odvážné,“ míní mediální odborník.

Takovou aroganci vůči voličům od dokumentaristky nečekal

Za úplně nejfantastičtější však považuje její myšlenku, že v Česku jsou volby zmanipulované a nejsou svobodné. „A přidám citaci k volbám: ‚Čím víc lidí k nim přijde, tím je to horší, protože většina voličů není vzdělaná a své činy nedomýšlí‘. To je opravdu dost překvapivá arogance, tu bych od intelektuálky a dokumentaristky nečekal. To není jen tak nějaká režisérka. To je režisérka, která by měla dokumentovat svět kolem nás ve všech jeho barvách a fazetách a co možná nejpravdivěji. Ale ona tady naprosto brutálně a s opovržením řekne, že většina lidí jsou – s prominutím – debilové, což je má interpretace jejího projevu, a že nám de facto tu naši demokracii ‚krásnou střediskovou‘ tito lidé kazí tím, že jejich volby jsou nedomyšlené, že to jsou hlupáci, kteří nevidí do věcí, a tím pádem – to tedy neřekla, ale vyplývá to z toho – by neprotestovala, kdyby ti lidé byli zbaveni hlasovacího práva,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Připomíná mu to staré dávné rčení, že demokracie je krásná věc, která má jen jednu vadu, a tou jsou voliči. „Vypadá to, že paní Sommerová na zmíněné heslo v tomhle rozhovoru docela přísahá. Přemýšlím, jak by si to představovala, kdyby to šlo realizovat. Kdyby nakrásně došlo k tomu, že by to fungovalo podle jejího receptu, kdo by byl ten, kdo by rozhodoval, jaký volič ještě není ‚debilní‘ a může mít volební právo a jaký volič už není způsobilý rozhodovat se samostatně a expertně, a tudíž už volební právo mít nemá. Kdo by to rozhodoval? Ona? Nebo pan Štětina? Nebo paní Táňa Fischerová? Mohl bych říct čtyřicet jmen a stále neumím posoudit, kdo by byl tím arbitrem dostatečného občanského vybavení pro to býti držitelem volebního práva. Mimochodem to volební právo je ukotveno v Ústavě, tak by asi bylo správné Ústavu přepsat nebo úplně zrušit,“ poukazuje mediální analytik.

Mlácení prázdné slámy v televizi Sommerovou k ničemu nezavazuje

Připomíná, že ostatně ani Anglie, respektive Spojené království, žádnou ústavu nemá a doposud existuje. „Takže možná to je taková malá nápověda paní Sommerové do dalšího uvažování o budoucnosti volebního práva v Česku. Jinak asi od ní není překvapivé, že se docela brutálně pouští do pana prezidenta Zemana. Spekuluje o jeho zdravotním stavu a konstatuje, že nemá dostatečné duševní schopnosti na takové úrovni, které by měl mít k výkonu své funkce, a měl by proto odejít. Myslím, že se paní Sommerová spletla ve své profesi. Asi by neměla být dokumentaristkou, ale měla by být političkou. Vím, že se o to svého času pokoušela, na pražské kandidátce TOP 09, však neúspěšně. Ale měla by vládnout, aby nám předvedla, jak se podle ní vládne gramotně, na vysoké intelektuální a nevím jaké ještě úrovni a jak tedy nám tu demokracii vylepší,“ přeje si Petr Žantovský.

Dobře si pamatuje, jak takoví lidé jako Olga Sommerová měli ještě v roce 1991 ve vládě devět ze sedmnácti ministrů. „To bylo tzv. Občanské hnutí, jemuž se říkalo Ohnutí. To byl Pithart a spol., starší Dienstbier a další. V následujících volbách se tahle velmi mocná klika kolem Václava Havla ani nedostala přes volební pětiprocentní kvorum, takže Občanské hnutí posléze zaniklo. Tak by mě opravdu zajímalo, jak by i ve světle toho paní Sommerová vládla. Docela bych si to, byť jen na jediný den, přál. Ne na delší dobu, protože to by zřejmě ohrozilo výsledky téhle země. Ale alespoň ten jeden den, abychom viděli, jak si to představuje. Takovéhle mlácení prázdné slámy do televize či jiných médií nikoho k ničemu nezavazuje a nemusí dokazovat nic z toho, co říká. To je na tom asi to nejsmutnější,“ poznamenává mediální odborník.

Hlídací pes přinesl materiál, v němž nebylo skoro nic podle pravdy

Poslední téma se vztahuje k tomu, co tento týden řešil se serverem Hlídací pes, takže si na závěr dovolí malý osobní přípodotek. „Připomenu, že Slovenský dům, respektive jeho ředitel pan Skalský a já jsme byli v úterý terčem útoku pana Bergera na Hlídacím psu. Pan Berger napsal ve svém článku spoustu rozmanitých, zamlžených a zakuklených pseudo obvinění, všelijakých náznaků různých konspirací ‚bůhví, co se v tom Slovenském domě neděje‘ a jaké všechny možné organizace se tam potkávají a jak jsou všechny propleteny kolem osoby pana Skalského, mě nebo dalších lidí. A vytvořil z toho docela pěkný konspirační materiál, jehož hlavní problém spočíval v tom, že v něm nebylo takřka nic podle pravdy,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Jediné, co v tomto konspiračním materiálu bylo podle pravdy, je skutečnost, že ve Slovenském domě před lety provozovali jako servisní společnost pro jednu kyjevskou univerzitu doktorská studia. „Když se ukázaly kolem toho studia problémy větší, než bylo únosné, a kyjevská univerzita nebyla schopna plnit své povinnosti plynoucí ze smlouvy, tak jsme smlouvu před dvěma roky, v zimě 2017, vypověděli. A pan Berger v tom původním článku těžil z informace, která visela na našem webu, protože jsme ji zapomněli smazat. Odstranili jsme informace o doktorském studiu, ale na stránkách o partnerech jsme tu školu ještě měli, protože jsme ji zapomněli odstranit. Takže jsa upozorněn panem Bergerem na tuhle naši chybu, tak jsem to samozřejmě nechal z té stránky smazat, protože to tam nemá co pohledávat, když to je už dva roky neaktuální informace,“ vysvětluje mediální analytik.

Paranoidní úvaha čistého konspirátora z dezinformačního webu

Vojtěchu Bergerovi však byl jeden článek málo, a tak ve čtvrtek zaútočil dalším materiálem. „Ten mě už ale opravdu rozesmál. Píše v něm, že jsem jinými slovy potvrdil veškerá podezření jím vyslovená tím, že jsem nechal vymazat tu zastaralou informaci z webových stránek. Tak já to přeložím do češtiny, protože on se tu dopouští jakéhosi informačního incestu. Zakládá nějakou svou tezi na nepravdivé a dávno neplatné informaci, která visela někde na webu. A když já tu neplatnou informaci zruším, a tudíž stránky uvedu do stavu odpovídajícímu skutečnosti, tak se dovolává toho, jak je možné, že jsem tu informaci odstranil. A že to tedy znamená něco ošklivého. To mi připadá opravdu jako paranoidní úvaha čistého konspirátora. Oni se strašně rozčilují, že je tady docela často nazývám konspiračním a dezinformačním webem, ale tímhle materiálem to vlastně jenom potvrdili,“ podotýká Petr Žantovský.

„Ta úporná snaha vyrobit – ať už ze mě, ze Slovenského domu, nebo z této skupiny lidí, kde se mimo jiné také uděluje Krameriova cena, kterou všichni z těch údajně liberálních demokratů nenávidí – kauzu a nasadit nám psí hlavu, ačkoli je to všechno založeno na polopravdách, nepravdách nebo dávno neaktuálních informacích, je přece podezřelá. Jestliže denně chrlíte o někom nějaké materiály, které nemáte podložené, není čím, je to poskládané jenom ze samých náznaků a podezření, tak tomu se v normálním světě říká konspirace. Takže tady mám naprosto jednoznačný důkaz od pana Bergera, že Hlídací pes je konspirační web. A navíc, protože nakládá s dezinformacemi, také dezinformační. Jsem moc rád, že mi to takhle předvedli, alespoň odteď vím, že když je budu takto nazývat, tak se nepletu a říkám pravdu. Oni se odhalili sami,“ uzavírá mediální odborník.

autor: Jiří Hroník