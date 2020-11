Hrušínský, Geislerová a korýtka v ČT. Publicistka nešla pro ránu daleko. Kvůli útoku na Lipovskou

reklama

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 51% Ne 49% hlasovalo: 4544 lidí se stálé tváře obrazovek veřejnoprávní televize zalekly hned při zvolení nových členů Rady České televize, jimiž se stali moderátor Luboš Xaver Veselý, publicista a šachista Pavel Matocha a ekonomka Hana Lipovská. Značný rozruch se podle ní spustil zejména kvůli tomu, že radní zvolení v tomto roce „jsou lidé jiného smýšlení, než byly doposud veřejnoprávní stálice zvyklé“.



„Že právě to je správně? Že by v radě měla být zastoupena všechna názorová spektra? Že je dobré, aby se členkou rady stala vzdělaná žena a vynikající ekonomka? Ano, ale to by nemělo být hospodaření České televize tak… řekněme zvláštní, aby se pan ředitel nemusel hystericky obávat jeho zveřejnění,“ glosuje publicistka nejasnosti, jež se vlečou okolo rozpočtu ČT a který si noví radní v čele s Lipovskou vzali na starost.



A to se mnohým nelíbí. „Právě Hana Lipovská je pro svoji snahu zredukovat mrhání financemi největším trnem v oku stoupenců ‚staré‘ dojné veřejnoprávní televize, která krmila hromadu vyžírek českého showbyznysu,“ nastínila Jirásková. Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

„Když chtěla Lipovská na konci léta vidět zblízka hospodaření České televize, tak si z ní ředitel Dvořák z pozice vrchního určovače pravdy veřejně vystřelil a pozval ji do hasičárny a výrobny ledu. Ohromně si u toho užíval svou nadřazenost. Odveta na sebe ale nenechala dlouho čekat a za prohlídku ledu poslala nová rada k ledu celou dozorčí komisi,“ pokračovala dále s poukazem na aktuálně nejvíce sledovanou kauzu, která hýbe děním okolo ČT a její rady posledních čtrnáct dní.



K odvolání pětičlenné dozorčí komise, která se vyjadřuje zpravidla ke všem důležitým ekonomickým otázkám, přistoupila na návrh Lipovské Rada České televize na svém jednání před dvěma týdny. Důvodem byly vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu rady, šlo například o miliony za pozemky v Ostravě. Pro návrh hlasovalo deset z třinácti přítomných radních.



Publicistka doplňuje, že právě činnost dozorčí komise vidí do hospodaření ČT a zároveň „přehlíží letité mrhání penězi vydřenými od koncesionářských poplatníků“. „Proč právě to vyvolalo u veřejnosti takový odpor a choutky zlikvidovat Hanu Lipovskou?“ ptá se. Lipovská by podle ní vzhledem k salvě výhrůžek a nadávek měla nyní uvažovat o osobní ochrance. Fotogalerie: - Stojím za ČT

A kdo přesně se proti ekonomce ostře vymezil? Podle Jiráskové „tradiční zastánci (rádoby) liberální levice“. Jmenuje z ní principála Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského, jenž se ozval s nařčením, že se Lipovská pokouší vyvolat v ČT krizi, jako byla na přelomu let 2000 a 2001, či herečku Aňu Geislerovou, podle níž by Lipovská měla zajet na výlet na MFF a podle které vysokoškolsky vzdělaná ekonomka a radní ČT má rozhled, morální postoj a zkušenosti „odpovídající chlebíčkům“. Psali jsme: To Lipovskou porazí. Umělkyně Aňa Geislerová přitvrdila boj za ČT

Do boje se pak mají hlásit i moderátoři veřejnoprávní televize, jejichž „korýtka jsou nyní v ohrožení“.



Závěrem pak připomenula včera uskutečněnou volbu nové dozorčí komise, v jejímž průběhu bylo i tentokrát na jednání Rady ČT značně živo. Psali jsme: „Ne, ne, NE!“ Šarapatka se zasekl. Konflikt, umlčení, pak policie. Vyhrocená Rada ČT

Vystoupil i radní Zdeněk Šarapatka s dopisem generálního ředitele Petra Dvořáka. „Byl to kádrový posudek kandidátů, kteří by se v žádném případě neměli dostat do dozorčí rady,“ hodnotí jeho text komentátorka. Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Šarapatkův přednes byl dosti vypjatý i vzhledem k tomu, že radní nerespektoval pokyny místopředsedy Matochy. „Konstatuji, že radní Zdeněk Šarapatka narušuje jednání Rady České televize, protože nerespektuje předsedajícího,“ snažil se Pavel Matocha několikrát zasáhnout do přednesu, který mohl ovlivnit volbu. Šarapatkovi po množících se výzvách byl nucený odebrat slovo a ten se pak bránil, že zavolá policii. „Nikdy se v radě slovo nikomu neodebíralo. Zavolejte policii,“ provolával.



Náročné jednání nakonec přineslo úspěšnou volbu členů komise, zvoleni byli Eva Hubková, Petr Juchelka, Jan Lamser, Zuzana Prokopcová a Michal Petrman.



„Tolik k dění v socialistické televizi,“ uzavírá Jirásková komentář. Zhodnotit se prý chystá i názor rady na platy dlouhodobých pracovníků ČT Wollnera, Fridrichové, Moravce a Železného, kteří se prý „drží na obrazovce České televize pevněji než Putin prezidentského křesla“. Fotogalerie: - OVM ze Žižkovské věže

Investigativního novináře Marka Wollnera, působícího rovněž v pozici moderátora pořadu Reportéři ČT, a moderátorku pořadu 168 hodin Noru Fridrichovou již blogerka ohodnotila v minulosti, kdy tato dvojice po zvolení nových členů Rady ČT ujišťovala, že se nemíní vzdát.



Investigativního novináře Marka Wollnera, působícího rovněž v pozici moderátora pořadu Reportéři ČT, a moderátorku pořadu 168 hodin Noru Fridrichovou již blogerka ohodnotila v minulosti, kdy tato dvojice po zvolení nových členů Rady ČT ujišťovala, že se nemíní vzdát.

Jirásková tehdy na svém facebooku napsala, že pokud snad Nora Fridrichová či Marek Wollner v reakci na nové složení Rady ČT odejdou, tak by je zastoupila: „Vařit kafe umím, překrucovat fakta se naučím, stříhat videa, tak abych z kohokoliv udělala úplnýho idiota, umím taky a psát píčoviny na sociální sítě...? No, dosaďte si sami. Reportéři ČT, 168 hodin a Česká televize, připravte se!"

