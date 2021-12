Hrušínský: Milion propadlých hlasů, naše záchrana. Euro – záruka demokracie

reklama

Mezi ty je možné zařadit například principála Divadla Na Jezerce, Jana Hrušínského. Ten nastupující vládě vyčítá, že v programu nemá přípravu na přijetí jednotné evropské měny, tedy eura. A dodává, že řada stran má euro v programu, ale nikoliv vláda. „Mrzí mě to. Dál budeme v EU jedni z posledních. Tisíce malých a středních podniků bude dál každý den vystavováno nejistotě směnných kurzů, a co si budeme povídat, na těch u nás vždycky vydělávali jen veksláci. Někteří z nich za to dostávají od pana prezidenta státní vyznamenání,“ kopl si při postesknutí umělec a dodal, že to oslabuje konkurenceschopnost českých firem.

Ale Hrušínský má za to, že by nešlo jen o ekonomiku, ale o politiku. „Jsem přesvědčen, že by mohla být pojistkou, díky níž by nebylo tak snadné demokratický vývoj zastavit a vrátit nás o desítky let zpátky. Možná právě proto má euro tolik odpůrců. Ostatně, letos v říjnu jsme takovému návratu unikli jen o vlásek - díky milionu propadlých volebních hlasů,“ říká principál s tím, že ti, kdo hlasovali pro subjekty, které se do Sněmovny nedostaly, zde zůstávají. „Nepochybuji, že o sobě dají vědět,“ míní herec.

„Překvapuje mě, že demokratické strany, které samy sebe pokládají za konzervativní a pravicové, už třicet let vědomě znesnadňují malým a středním soukromým firmám svobodné podnikání. Třeba jen tím, že přes protesty západoevropských institucí mlčky přihlížejí jejich znevýhodňování a narušování rovných podmínek pro jejich činnost. Raději jezdí do Bruselu, kde buďto mlčí, nebo tiše souhlasí s unijními politiky, aby se o to hlasitěji po návratu domů vůči EU i eurozóně vymezovali,“ diví se. Hrušínský doufá a věří, že s novou vládou přijde změna, a přeje si, aby byli více vidět poctiví lidé.

K jeho slovům pirátský europoslanec a stoupenec eura Mikuláš Peksa poznamenal, že přijetí eura mají v programu čtyři z pěti koaličních stran. „Pouze ta pátá, která díky výsledku voleb a povolební matematice získala premiéra a ministra financí, to tvrdě odmítá,“ upozornil na postoj ODS a dodal, že právě kvůli jejímu odporu nelze přijetí eura v programu očekávat.

