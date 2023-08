Hrůza, nedorazili na průvod. „Evropané“ začali kádrovat a pak se to zvrtlo

reklama

Právě k tomuto průvodu, v němž byli k vidění lidé v erotických maskách či v kostýmech zvířat se připojil i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) či ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Nechyběl ani pirátský náměstek primátora Zdeněk Hřib, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu (Piráti) i množství diplomatů, mezi nimiž byli zástupci velvyslanectví amerického, britského, německého a nizozemského.

Psali jsme: Erotické masky, ambasáda USA, prapory Škoda Auto. Prague Pride vyrazila

Přesto po akci zaznívá, že politiků do duhového průvodu nepřišlo dostatek a začínají se utvářet seznamy těch stran a politiků, kteří se duhového průvodu nezúčastnili.



Počítat, kdo se účastnil, začali místopředseda politické strany Volt Česko Jan Klátil a následně se k němu připojil i její předseda Adam Hanka, kteří začali tvrdit, že za celý den neviděli v duhovém průvodu nikoho z koalice Spolu, sestávající ze stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a slabou účast mělo mít v LGBTQ+ průvodu i mládežnická organizace hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, jelikož z té tam dle Hanky a Klátila dorazili jen tři lidé. „U ANO mě to tolik nepřekvapí, i když účast pouze tří lidí z mladého ANO je taky dost tristní,“ poznačil Hanka.

Byli jsme na Pride od rána do pozdního večera (museli jsme ještě zabalit a odvézt stánek a další materiály) a opravdu, nikoho ze @SpoluKoalice jsem tam neviděl, ani neoficiálně.

U ANO mě to tolik nepřekvapí, i když účast pouze tří lidí z mladého ANO je taky dost tristní. https://t.co/4SowPAW6oC — Adam Hanka (@adhanka) August 13, 2023

Klátil dodal, že „hledající se ANO je úsměvné, ale to, že nedorazil nikdo z je k pláči“, načež se člen výkonného výboru Voltu Slavomír Maňásek zhrozil, že bídná byla účast i od TOP 09 a na fotkách vypátral jen mladé členy TOP týmu.

Z fotek vím, že byli přítomni mladí členové TOP týmu, ale to je obávám se vše. — Slavomír Maňásek (@ManasekS96) August 13, 2023

Že podobné počítání těch, kteří přišli a kteří nepřišli, připomíná doby komunistické totality a tehdejších májových průvodů, neušlo bez komentáře. „Aneb budeme zase dělat seznamy lidí, kteří se účastní těch správných akcí. Boží,“ komentoval toto hledání těch, kteří projevili slabou účast, právník a politik ODS Ondřej Šimíček.

Aneb budeme zase dělat seznamy lidí, kteří se účastní těch správných akcí ?? boží https://t.co/3fQhxFb6tN — Ondřej Šimíček ????? (@Sima_Ondra) August 13, 2023

„Jsem tak starej, že ještě pamatuju jiný pochody, prvomájový. Taky se evidovalo, kdo se účastní a kdo ne...“ vzpomenul podobně ředitel česko-portugalského technologického startupu Incomaker a přednášející na Vysoké škole ekonomické v Praze Tomáš Šalamon.

Jsem tak starej, že ještě pamatuju jiný pochody, prvomájový.

Taky se evidovalo, kdo se účastní a kdo ne... https://t.co/kchECeK76s — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) August 13, 2023

Hanka jej na to poučil, že on ani Šimíček „určitě nebude tak hloupý“. „Jistě chápete, že politické uskupení vysílá nějaký signál. Buď se bude účastnit a ukáže podporu, nebo se nezúčastní, a tím podporu neukáže. Blbý je, že tady k podpoře nedošlo, ale Spolu se snaží tvářit, jako že to nehraje roli. Ale to už je váš boj,“ vysvětlil Hanka, načež Šalamon odpověděl, že on „tu opičárnu teda rozhodně nepodporuje“.

„Je možný, že až to tu převezmete, budu se z toho reakcionářství zodpovídat před uličním výborem, ale risknu to,“ doplnil.

Za sebe říkám, že já tu opičárnu teda rozhodně nepodporuju.



Je možný, že až to tu převezmete, budu se z toho reakcionářství zodpovídat před uličním výborem, ale risknu to. — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) August 13, 2023

„Proboha, to už je fakt jak první máj, kdo nejde do průvodu, je zpátečník a reakcionář, nebo co?“ nechápala twitterová komentátorka Marie Sedláčková.

Proboha, to už je fakt jak první máj, kdo nejde do průvodu je zpátečník a reakcionář, nebo co? https://t.co/AZSJiPw1Bu — Marie Sedlackova (@MarieS345) August 14, 2023

Komentátor Honza Provazník poznamenal, že „co by to bylo za svátek tolerance bez kontroly stranických legitimací“. A novinář Michal Půr naznačil, že by problém mohl mít brzy i samotný prezident Petr Pavel, jelikož ani on nebyl zúčastněn.

Neúčast SPOLU je stará záležitost. Teď je na paškále prezident! — Michal Půr (@michalpur) August 14, 2023

Podnikatel David Rajmont pak také vzpomenul na předlistopadovou atmosféru. „Nejsi vidět soudruhu. Byl jsi vůbec v průvodu s mávátkem, no? Vlaječky máš vyvěšené?“ komentoval Hankův komentář.

Nejsi videt soudruhu. Byl jsi vubec v pruvodu s mavatkem, no?

Vlajecky mas vyvesene? ?? https://t.co/WTkDrnWUNB — David Rajmont (@davidrajmont) August 14, 2023

Ozvalo si i doporučení, aby Hanka vše nahlásil „domovní důvěrnici“.

Proč bych někomu hlásil domovní důvěrnici? Ta přece za to, že současná vládní koalice nepodporuje manželství stejnopohlavních párů, nemůže... — Adam Hanka (@adhanka) August 13, 2023

A sociolog Vojtěch Bednář poznačil, že si za každého člena koalice udělal čárku. „A víte, kolik mám čárek? Ani jednu!“ vyjevil.

za každého clena koalice jsem si udelal carku. A vite, kolik mam carek? Ani jednu! — Vojtěch Bednář (@aveius) August 14, 2023

