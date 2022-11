Hrůza pro Babiše. Co bude dělat, když vyhraje?

„Jeho vstup do prezidentského klání samozřejmě jeho soupeře ohrožuje, nemá k sobě adekvátního rivala, stojí proti němu jakési twitterové figurky, které si vyprojektovalo pár bohatých bláhovců, kteří touží po tom, že až jejich konstrukt vyhraje, dostanou za odměnu teplá místa poradců a ředitelů. Opakuje se situace se Zemanem a Drahošem, kdy intelektuálské spektrum s penězi si vyrobilo politicky neznalou loutku plnou jakýchsi ideálů, a současná vládní koalice nebyla schopna ukecat nikoho, kdo by do toho chtěl jít, aby neměl ve Wikipedii a na hrobě napsáno: Porazil mě Babiš,“ dodavají Koukalová s Konečným.

Andrej Babiš



„Česku reálně hrozí, že Andrej Babiš vyhraje a bude prezidentem. A teď si to představme. Ale! Dokáže si on sám sebe představit jako prezidenta?“ ptají se dále autoři.

„Není tajemstvím, že Babiš se vidí v Macronovi a trochu i kopíruje jeho styl, je akční a na deseti místech najednou, když jde, je za ním celý jeho tým a vypadá coby hrot prorážející chodce, jenže Elysejský palác a Pražský hrad jsou nebe a dudy. Prezident Francie není ceremoniální kladeč věnců jako u nás, má celkem silnou politickou moc, proto taky neznáte jméno předsedy francouzské vlády a vlastně i zapomínáte, že Francie nějakou vládu má, protože ‚vláda‘ je tam Macron. U nás je to přesně obráceně, největší sílu má předseda vlády a prezident posílá kytky a rady. U nás se na Hrad chodí pro povinný potlach u kafíčka a nikomu se do toho kopce ani nechce. Všude jsou těžké koberce, obrovské prázdné chodby a obrazy ve zlatých rámech a kartel poradců, tak trochu problém pro manažerského psychopata, který chce o všem rozhodovat sám. Dokážete si Babiše představit, a dokáže si on sám sebe představit, jak sedí v lánské oboře obklopený nějakými Ovčáčky a studuje tam ústavu?“ ptají se dále.

„Skoro si myslíme, že nová funkce pro něj bude spíš prokletí a dočkáme se reality show Survivor na Hradě. Jediný způsob, jak by se s tím Andrej Babiš mohl vyrovnat, by bylo prezidentský úřad zmodernizovat, odejít z Hradu, otevřít ho lidem stejně jako lánský zámek a přesunul by se do centra dění dolů mezi plebs, protože tam je Babiš rád,“ zmiňují Koukalová s Konečným a dovětkem, že se opravdu dá s nadhledem říct, že Andrej Babiš by takzvaně utrpěl výhru a že ne každý dar je požehnáním.

„Na druhou stranu je to ale jediný vrcholný politik této volby a když prohraje, bude to de facto konec jeho kariéry. Když prohraje Pavel Fischer nebo Marek Hilšer, tak u těchto trpaslíků je to úplně jedno, jelikož skončí stejně jako Danuše Nerudová v Senátu, který není ani tak relevantním demokratickým nástrojem jako spíš sanatoriem pro neustále neúspěšné prezidentské kandidáty. Petr Fiala byl dvacet let v politice, byl ministrem, proto ho Andrej Babiš vidí jako rivala, ale ti ostatní najednou přeskočili jakousi vývojovou řadu, nikdo z nich nebyl v regionální politice a lidi nezajímá nějaká slušnost a řád, lidi zajímá, jestli máte telefon na Macrona nebo Olafa Scholze. Kdyby se povedlo přemluvit do kandidatury Miroslava Kalouska, budeme věřit, že by měl Andrej Babiš velký problém, ale tihle ostatní bez nijaké služby mu ani necuknou malíčkem,“ zakončili autoři na serveru Expres.cz, který patří do vydavatelství Mafra.