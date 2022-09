Hulváte! Kolaboranti. Co se strhlo kolem Zwyrtek Hamplové, neprojde jen tak

reklama

Poté, co do druhého kola senátních voleb v obvodu Kroměříž postoupila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ) – společně s kandidátkou hnutí ANO Lucií Pluhařovou – ozval se například komentátor Petros Michopulos. Podle něj by totiž měli voliči Spolu házet své hlasy raději Pluhařové než Zwyrtek Hamplové. Na svém facebookovém profilu následně zareagovala sama advokátka, podpořil ji také lídr PRO Jindřich Rajchl.

„Voliči Spolu by měli v Kroměříži zavřít oči, myslet na svou vlast a hodit to té paní z ANO. Hlavně Marian Jurečka by je k tomu měl vyzvat, protože lidoveckých voličů je tam nejvíc. Zvolení nejtvrdší ruské páté kolony do Senátu je mnohem větší nebezpečí, než jedna loutka Babiše navíc,“ poznamenal na svém twitterovém účtu k postupu Zwyrtek Hamplové do druhého kola Petros Michopulos.

„Tak už to jede... Prý než mne jako pátou ruskou kolonu (!!!) by měli voliči KDU-ČSL podpořit do Senátu raději svého úhlavního nepřítele ANO (!!!). Nebo je to jen hra pro lidi? Ti ze mne mají asi ‚lufta‘! Snad mají lidi rozum…“ napsala Zwyrtek Hamplová na svůj facebookový profil a dodala emotikon srdíčka i české vlajky.

Zwyrtek Hamplové se následně zastal pro server Parlamentnílisty.cz i lídr strany PRO Jindřich Rajchl, jenž advokátku dlouhodobě podporuje. „Pana Michopulose už nikdo normální nemůže brát vážně. Je to hulvát a demagog, jehož politické a historické znalosti jsou o sto pater níže než jeho sebevědomí. To, že právě tento kolaborant bojuje proti zvolení Jany Zwyrtek Hamplové do Senátu, je tím nejlepším doporučením pro všechny občany z kroměřížského regionu, aby jí dali ve druhém kole důvěru a maximální podporu,“ poznamenal Rajchl.

Zwyrtek Hamplová se však dočkala i daleko tvrdších slov. „Tak kolaborantská kunda Zwyrtek Hamplová je ve Zlíně ve druhém kole??? Tam jsou marní, fakt... roky tam v regionu volí tupého xenofobního maloměšťáckého černoprdelníka Čunka, teď zas tohle...“ napsal velmi hanlivě na twitteru Marek Vondrák.

Vystoupil proti ní také novinář Tomáš Etzler. „Zwyrtek Hamplová postoupila do 2. kola senátních voleb v Kroměříži. Lže, že je nezávislou kandidátkou. Agituje na demonstracích PRO vedle Rajchla, Nielsena, Vrabela či Berana. Bezostyšná manipulátorka, co zatěžuje Policii ČR nesmyslnými TO. Bůh se smiluj nad Kroměříží v 2. kole,“ napsal.

A ještě jednou zmínil její jméno, a to velmi ostře: „Byl jsem na jejich demonstraci. Goebbels by se nestyděl. Palba nestoudných lží, útoků, nadávek. Těch necelých 1000 lidí na Staromáku jim žralo z ruky. Jsou nebezpeční: Rajchl, Zwyrtek Hamplová, Nielsen, celá ta sebranka. Vychcaní burani využívající lumpenproletariat. Fašismus,“ sdělil Etzler.

„Co k tomu dodat... Když dojdou argumenty, tak se hrubě uráží. Můj táta nemohl kvůli názoru na vstup vojsk v roce 1968 studovat, já byla jedna z hlavních hybatelek listopadových dnů v roce 1989 v regionu, a na první demonstraci jsem musela vyskočit oknem, protože nás zamknuli v úřadě. Pokud někdo doporučuje, aby raději místo ženy, která se v listopadu 1989 jasně postavila proti totalitě, lidé volili kandidátku strany, v jejímž čele je Babiš, neboli Bureš, tak si musím myslet, že ta hra na koalici a opozici je jen divadlo pro lidi. Pokud jsou takové obavy až panika z jedné nezávislé advokátky, která má mozek a odvahu, tak ti nahoře toho musí asi hodně skrývat. Co si o tom mají voliči vlastně myslet? Že jim někdo bude takto diktovat? Že napřed jim říkají, že Babiš je nejhorší zlo, a pak najednou ho mají obejmout? Musí se cítit svými lídry podvedeni. Nemám opravdu slov – navíc nevím, zda ti lidé znají vůbec význam slov pátá kolona. Ta slova mne mohou ohrozit profesně, lidsky, a podobně kopat do ženy na prahu šedesátky je prostě lidská ubohost. Musí se mne tam nahoře asi hodně bát. Jeden jak druhý. Další důvod, proč by mi lidé měli dát svůj hlas, a možná jít k volbám i ti, kteří v prvním kole volit nebyli. S těmi hlasy se tady evidentně tak obchoduje, že by měli ukázat, že doposud mlčící většina jim ukáže, že takto prostě ne, a že tam tu Hamplovou, aby je hlídala, dostanou. Jsem Moravanka jak poleno, a pokud je tu někdo pátá kolona, pak tito rádci,“ poznamenává pak k urážkám sama Zwyrtek Hamplová pro Parlamentnílisty.cz.

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Kroměříž postoupily Lucie Pluhařová (ANO) a Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ). Pluhařová získala 20,95 % hlasů, druhá Zwyrtek Hamplová dostala 18,87 % hlasů. Vyplývá to z výsledku sčítání na www.volby.cz.

Voleb se zúčastnilo 47,86 % voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů, mimo jiné dosavadní senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL), která mandát neobhájí, skončila třetí s 18,31 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Rudolf Seifert (STAN) se 17,44 % hlasů.

Jelínková získala v roce 2016 ve druhém kole 53,48 %. Druhý skončil Jan Hašek (za ANO). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.

