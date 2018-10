Humus. Tančící prase. Těžký retard. Starosta Pavel Novotný zatančil jen v plavkách, máme VIDEO

„Tak to je humus, fakt dobrý starosta, navíc mu není ani rozumět, jak mluví,“ poznamenal mimo jiné jeden z uživatelů.

„To je k breku, takhle dělat ze sebe magora. Chudák jeho otec, ten ho snad našel někde u popelnice,“ pohoršuje se další.

„Je to spíš kandidát na zbavení svéprávnosti, ale bohužel, Pražáci, bude vám dělat starostu. To jste dopadli,“ dodává další.

„Bože to je konec! Kam to až došlo, starosta a debil a to by měl dostat Nobelovou za vola roku,“ poznamenávají další bez servítek. „Pane Fialo, s těmito dementy dojdete určitě daleko. Úchvatný představitel ODS,“ dodal další.

„Já myslím, že tam bude úspěšným starostou! Už jen proto, že ho museli nutně volit lidé podobní jeho chování a musela jich být většina! Možná ti, co je uráželo jeho umístění na kandidátce do voleb, nešli na protest volit, ale to je chyba, kterou budou mít před očima dost dlouho...“ píše další.

„A pak si k takovýmu čůrákovi jít o něco požádat jako ke starostovi a něco s nim řešit!“ rozčiluje se další.

„Těžký retard, je to na pozvracení,“ kriticky hovoří další. Z úst dalších pak padají i slova jako pičus nebo hovado.

„Je to reklama na Mall TV. A Pavel Novotný si alespoň umí udělat srandu sám ze sebe a mnozí zde nepochopili ten spot. Je chytrý a inteligentní,“ dočkal se také Novotný zastání. Nebo: „Konečně starosta, jak má bejt.“

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Řeporyje upoutaly pozornost republiky, když si jako starostu zvolily Pavla Novotného, syna baviče Petra Novotného a samozvaného „dělníka bulváru“. Ten v rozhovoru na DVTV házel provokace vlevo vpravo o mnoha tématech.

Jako první spolu moderátor Martin Veselovský a Novotný řešili, že se Novotný stal starostou. „Řeporyje mají velmi chytré a moudré voliče, mám skvělý elektorát,“ vysvětlil své vítězství. Prý ho v Řeporyjích znají jako chytrého, přemýšlivého chlapce, který to tam má rád, a vystrčený zadek je údajně nepřekvapí. Novotný také řekl, že nastupuje místo slabé starostky, která byla koučovaná místostarostkou, a plánuje vyhlásit válku stavbě třídírny odpadu, která má poblíž vyrůst. Je spokojen s tím, jak koalice v Řeporyjích vypadá: „Mám výbornou partu, jsem si na to přivedl na ten úřad výbornou partu. Já si neumím představit lepší sestavu než já hovado a vedle mě Piráti a Zelený.“

Novotný často poskytuje také rozhovory pro Parlamentní listy. V jednom z nich se mimo jiné vyjádřil k postavě prezidenta Miloše Zemana. „Zeman je a není český Donald. Víte, Zeman je na rozdíl od Trumpa mimořádně inteligentní. Jitrnice mu říkám proto, abych vydráždil lidoopy, co jej volí. Zeman přesně ví, co dělá. Mně na něm nejvíc vadí, že neříká věci, které si doopravdy myslí. Je to chytré, ale to mají dělat střelci typu Okamury, ne prezident. Kondenzovaný čecháček by si to šel hodit, znát Zemanovy skutečné názory. Samozřejmě, že souhlasí s Merkelovou naprosto ve všem, ale říct to plebsu nelze. Dělal bych to možná taky, vždyť se podívejte, jak to u nás funguje. Zeman s Trumpem dobrý vztah naváže, ale dodávám, že Trumpovi je Česká republika zcela u prdele, Ivana, ne Ivana, ale to taky vašim čtenářům raději neříkejme, jsou to jitrnice, nepobrali by to,“ rozhorlil se loni v únoru Novotný.

A jaký má Novotný názor na uprchlíky? „Nápad přijmout nějaké množství uprchlíků totiž přijde v pořádku jen inteligenci, a protože většina lidí jsou blbci, mohlo je to od volby Zelených odradit. A zdali bych to podpořil? Samozřejmě, pět deset tisíc uprchlíků by Praha bez problémů vstřebala, ale vyprávějte to občanům státu, který se bojí padesáti sirotků. Já s uprchlíky a sirotky soucítím, ale to už jsem zase řekl větu, které váš čtenář nemůže nikdy rozumět. On neví, co je soucit s uprchlíkem, zná ‚zhnusení nad čmoudem‘ a ‚udělání se nad plakátem Ortela‘. Mně uprchlíci nevadí. Já rozumím, že někdo odněkud prchá, či jde za lepším; nejsem xenofobní, fake news a Tomia hltající čtenář Parlamentních novin. Nepřijetí těch sirotků byla ubohost, ale Babišovi to nevyčítám. On si nemůže dovolit ty uprchlíky přijmout, stejně jako nikdy nemůže přiznat, že respektuje Merkelovou, jeho volič by se šel zabít,“ poznamenal Novotný s tím, že každý, komu vadí představa šestnáctiletého syrského sirotka se zlatým ajfounem coby uprchlíka přijatého Českou republikou, je opovrženíhodný chudák. „Hrdý stát se syrských sirotků bát nemusí. A než se zeptá někdo dole v diskusi, ano, vzal bych si čtyři domů,“ podotkl Novotný.

Své pak Novotný řekl letos v dubnu o občanech Česka. „Občané České republiky se mají jako prasata v žitě, a to prosím včetně těch nejchudších. Připouštím, že se řada lidí nemá dobře, líto je mi zejména svobodných maminek a seniorů, kteří nevycházejí, ale pořád žijí v zemi, kde nelze umřít hlady, z kohoutku teče pitná voda, zdravotnictví a vysoké školy jsou zadara, máme jakžtakž fungující vymahatelnost práva a nejsou tu války. To si všimněte, že třeba vaši čtenáři vůbec nevnímají. Ti žijí ve světě, ve kterém je Česko nejhorším místem k žití po Somálsku, a za jejich posrané životy může Kalousek. Pitomci, kteří nechápou, že všichni chudí světa by dali nevím co za to žít v České republice,“ sdělil Novotný.

„Jsme rozmazlení, jsme zpovykaní, jsme nesoudní, jsme trapní. Já žádný boháč nejsem. Jsem OSVČ a lepím to každý měsíc, jak se dá. Ale jsem šťastný, že moje děti vyrůstají v prosperující zemi v prosperující Evropě, v bezpečí, a když za pár let nebudou existovat SPD, dezinformační weby, Miloš Zeman a Pošta pro tebe, budou to ty nejšťastnější děti na světě. Jen si to vezměte, vnoučata židovského obchodníka, děti chytré maminky a chytrého tatínka, který vede místní sdružení ODS, takže jsou to děti vychovávané v konzervativním a současně tolerantním pohledu na svět a druhé. Nikdo jim nevtlouká do hlavy, že tady pan muslim je něco horšího než tady bílý Pepík nebo že je třeba mít předsudky proti někomu, kdo je Rom či homosexuál, no prostě takové ty věci, které se poštěstí zejména dětem inteligence,“ dodal.

