Hvězda ČT Bartošová popsala obtěžující chování. I od politiků

Linda Bartošová, novinářka a televizní moderátorka, usedla do křesla pro hosty podcastu serveru Heroine. Moderátor Pavel Houdek ji představil jako hrdinku. Bartošová se rozhodla popsat, jak by se muži k ženám neměli chovat. Měli by si odpustit nevhodné dlouhé pohledy na ženy, koukání na ňadra nebo poznámky o jejím pozadí. A když už tomuto chování ženy musí čelit, měly by se jasně ohradit. Platí to podle ní třeba i o pornoherečkách. I ty mají vytyčit jasné hranice.

Bartošová před pár dny napsala na serveru Aktuálně.cz komentář o sexuálním obtěžování žen. Zdůraznila, že toto téma neotevřela kvůli exposlanci Dominiku Ferimu. Ona sama prý to téma řeší už dlouho. Už od třinácti let, kdy ještě neměla tolik sebevědomí, aby promluvila nahlas. Další posun v této oblasti prý zaznamenala někdy ve dvaceti.

„Od dvaceti si vybavuju různý pohledy od výrazně starších mužů, který nebyly v pohodě. Vybavuji si i některé nálety mých spolužáků, když nám bylo méně, ale tehdy mi to přišlo úplně v pohodě,“ uvedla s tím, že ve škole se sexuální výchova neřešila a téma to příliš nebylo ani doma, ani mezi spolužačkami.

V 18 letech se zúčastnila soutěže krásy a asi půl roku se živila jako modelka. Během tohoto období prý zažila despekt jak ze strany mužů, tak ze strany žen, takže se rozhodla obrnit, aby se na ni nekoukalo jen jako na modelku, missku, která se dostala před kamery veřejnoprávní televize.

I když pár měsíců působila jako modelka, mužům to podle ní nedává právo na ni pokřikovat, slovně ji ostřelovat a tak, protože na modelingu není nic špatného a rozhodně to mužům nezadává právo chovat se neslušně. Totéž podle ní platí u pornohereček. Pornoherečky používají tělo jako nástroj „a mnoho mužů z toho profituje. My potřebujeme pornoherečky, protože na porno se dívá valná většina z nás,“ uvedla Linda Bartošová, ale když jdou oblečené po ulici, zaslouží si respekt a rozhodně není pravda, že by si měly nechat líbit cokoliv.

Rozhodně to podle Bartošové neznamená, že si má nechat líbit nevhodné komplimenty.

Za nevhodný považuje i kompliment politika vůči novinářce, která k němu přijde na rozhovor. I jí samotné se prý něco takového stalo. „Měli by vědět, že se to v tomto prostředí neříká,“ vzkázala novinářka politikům s tím, že k její práci komentování vzhledu nepatří, protože když k tomu dojde, „nastavuje to pro mě nějakou ponižující roli, kterou nechci přijímat,“ uvedla Bartošová.

Zdůraznila také, že lidé mohou komentovat názory političek, jak je jim libo, ale rozhodně by neměli komentovat jejich vzhled, délku jejich sukní, jejich váhu a tak podobně.

Osobně prý nemá nic proti tomu, když si blízcí kamarádi, muž a žena, jeden druhému řeknou, ty máš pěknej zadek, nebo když muž ženě kouká na prsa, pokud to ženě nevadí, ale do veřejného prostoru takovéto chování podle Bartošové ani náhodou nepatří.

„Často se to děje v nějakým baru nebo v nějakým večerním prostředí a tam už se prostě snažím toho člověka od sebe dostat dál, protože vidím, že ta diskuse není možná a vlastně ani nemám čas vysvětlovat někomu na baru, že ke mně nemá přistupovat na 2 centimetry, že to není v pohodě,“ popsala osobní zkušenost.

To, že by chování k ženám mělo nějak vypadat a mělo by mít nějaké hranice, je podle Bartošové třeba říct nahlas, aby to slyšely třeba i dívky, kterým je 18 let a uvědomily si, že si rozhodně nemusí nechat všechno líbit a mají právo se ohradit a pak nemusí dlouhé hodiny přemýšlet, co mohly a měly udělat jinak.

Její článek na serveru Aktuálně vyvolal pozitivní i negativní reakce. Z těch pozitivních měla radost.

„Často mi psali chlapi, často to byli tátové dcer, kteří mi napsali, že nechtějí, aby se jejich dcerám něco takového stalo. A pak mi psalo hodně mladých holek, že vědí, že něco můžou říct a že je to v pohodě,“ prozradila.

Bartošová je toho názoru, že toto téma je třeba řešit už na školách a nejvíc v rodinách. Už mladí lidé by podle Bartošové měli vědět, že seznamovat se s opačným pohlavím je v pořádku, ale všechno musí probíhat slušně a jemně a s respektem k případnému odmítnutí. „Klidně, chlapi, oslovujte holky, to je za mě v pohodě,“ vyložila svůj pohled s tím, že pokud někdo řekne ne, tak je hned napoprvé třeba to vzít jako hotovou věc.

Pozitivní posun vidí i v tom, že mezi modelkami už dneska nenajdeme jen štíhlé ženy, ale i jiné modelky. I svět modelingu by měl být pestrý, stejně jako je pestrý sám svět.

