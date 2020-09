Hvězda od Jana Krause: Covid? Bude katastrofa. Zavřít, zakázat. A něco navíc

„Milý Micíku – já zírám. Že by se ministr Vojtěch nakonec pochlapil? Tak jen aby mu to vydrželo i poté, co na něj zlý strejda Bubiš zase zadupá,“ poznamenal v úvodu svého příspěvku Flegr, který se před nedávnem zúčastnil vystoupení v Show Jana Krause, které přineslo velmi výrazný ohlas.

„Kromě těch roušek ve všech budovách s přístupem veřejnosti by však bylo potřeba zavést roušky i na veřejných místech mimo budovy (zejména zastávkách veřejné dopravy) a zákaz střetávání se více než pěti osob v uzavřených místnostech. Výjimku (15 osob) by zatím mohly získat základní školy (raději jen první stupně) a mateřské školy. Všude, kde to jde, je třeba přejít na distanční výuku a práci z domova. A zákaz fyzického kontaktu – třeba podávání rukou. Jedině pak máme šanci, že se exponenciální vzestup počtu nakažených a vzestup procenta těžce nemocných pacientů přibližně do 10 dnů zastaví,“ poznamenal jasně Flegr.

Podle něj by se také měl někdo s autoritou postavit před kameru a bez vytáček na rovinu říct, že jsme v pěkném maléru a že jestli jeden každý nebudeme dělat, co je v našich silách, abychom virus zastavili, tak nás čekají desetitisíce mrtvých a obrovské ekonomické ztráty. „To už nebude pokles ekonomiky o 8 %. Ale měl by i říct, že když se do toho hned teď společně pustíme, tak ještě máme šanci virus zastavit a vyhnout se nejhoršímu. Epidemie bude přesně taková, jakou si ji uděláme. Hmmm. Nějak mě teď nenapadá, kdo by takovou autoritou v dnešním Česku mohl být. Jára Cimrman se na to bohužel moc nehodí,“ uzavřel Flegr.

Jaroslav Flegr vystoupil minulý týden v pořadu moderátora Jana Krause, kde svým vystoupením ohromil národ. Předpověděl mimo jiné, co a jak podle jeho názoru bude na podzim. „Je možné po té kvalitativní stránce předpovědět, co se zhruba bude dít. Že budou přibývat případy a že se bude zhoršovat virulence a parametr smrtnosti toho viru, to se dá celkem jasně odvodit z všeobecné zákonitosti. Ale těžko se dá odhadnout přesně čas, kdy jakou rychlostí budou ty změny nastávat,“ poznamenal následně v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu Flegr, jenž vychází z toho, jak se chovaly jiné viry v minulosti. „Je celkem jasné, jak se ta virulence bude vyvíjet,“ dodal Flegr, jenž přednáší o virech 20 let.

„Máme štěstí, virus je na nás hodnější, než by mohl být. Už těch 20 let ukazuji, že na nás číhá pandemie, že bychom měli být zatraceně opatrní, zatraceně připravení na něco takového,“ zmínil Flegr s tím, že se obával, že to bude horší. Virus podle něj ale zmutoval, virulence je přes léto mírnější.

„To, že virulence je zlejší a zlejší, tak to není jen změnou podmínek, ale tím, že jsme si naší opatrností vyselektovali ty hodnější varianty viru,“ poznamenal Flegr. „Virus dokáže strašně rychle podléhat biologické evoluci, je to záležitost týdne, že se přizpůsobí podmínkám. V okamžiku, kdy bychom si všichni nasadili roušky, tak by virulence poklesla. Když nebudeme opatrní, budeme se dál scházet, tak uvidíme, jak strašně rychle bude růst ten podíl vážných případů v nemocnici,“ dodal.

Co je podle Flegra cílem viru? „Aby měl co největší reprodukční číslo. Vyhraje ta varianta viru, která za podobu nemocnosti... aby jeden nemocný zkrátka nakazil co nejvíce zdravých,“ podotkl. „Populace viru, kterou tady máme, přizpůsobuje svoje chování situaci naší populace. Když budeme mít roušky a nebudeme si podávat ruce, převládnou ti hodní,“ sdělil a předpověděl, že přibude vážně nemocných pacientů. „My jen nebudeme vědět, zda za to může skutečnost zlejších a zlejších variant viru, nebo třeba to, že se začne vytápět v místnostech, a tím pádem nám tady klesne relativní vlhkost. A tím pádem kapénky, kterými se on šíří, rychleji vysychají. A kupodivu přesně toto virus potřebuje,“ dodal.

Sám Flegr je ze současného vývoje velice nervózní. „Já jsem předpokládal, že k tomu vzestupu dojde až v souvislosti se zahájením školy. Že bude skokový nárůst asi deset dní poté, co začala škola... jenomže ono se nám to zvedlo mnohem dříve. Je tady nějaký faktor, který neznám, a ten do toho může zasáhnout velmi neblahým způsobem,“ poznamenal Flegr. „Podíl pozitivních případů mezi vyšetřovanými roste,“ zmínil.

Následně se Flegr vyjádřil i k tomu, že nevěří, že se nebudou zavírat školy. „Dá se odvodit, jak brzo již naši epidemiologové nebudou schopní trasovat kontakty. Je to – já bych řekl, že to bude v horizontu týdne. Epidemiologové budou stíhat jen tehdy, budou-li rozvolňovat všechna opatření. Zkracovat tu karanténu a tak dále. Což není správný postup. Koledujeme si opravdu o malér. Budeme mít zkrátka takovou epidemii, jakou si ji uděláme. Záleží to na nás. Jestli budeme nepopulární věci odkládat a necháme se k nim dotlačit okolnostmi, tak budeme muset šlápnout na brzdu mnohem dřív, než když bychom byli opatrní a přísní od samého začátku,“ míní Flegr, jenž se domnívá, že začátkem října budou opět školy zavřené.

„Musíme se naučit žít za bojových podmínek, které tady máme,“ zdůraznil vědec. A co si myslí, že kromě zavřených škol bude následovat? „Roušky ve vnitřních prostorech, kde se pohybuje víc lidí, budou zcela univerzální ve všech prostorech. A to je opatření, které bychom měli zavést obratem,“ podotkl, že se domnívá, že lidem roušky nevadí.

Závěrem se pak Flegr vyjádřil k vakcíně a její bezpečnosti. „Jsem přesvědčen, že pokud vakcíny nebudou nějaké rychlokvašky z Ruska nebo Číny, tak řádně prozkoušené vakcíny rozhodně nebudou nebezpečnější než vakcíny, které zachránily lidstvo v minulém století,“ uzavřel slovy o očkování Flegr. Vakcína je podle něj to nejlepší, co je, co přineslo obrovský pokrok lidstvu. Nové vakcíny by se tak zkrátka nebál.

Za jediný den v České republice přibylo přes 1100 nově otestovaných nositelů koronaviru. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch proto svolal expertní skupinu a nechal si od odborníků poradit. Poté vyhlásil povinné nošení roušek v uzavřených prostorách po celé republice.

„Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídicího týmu chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Podrobnosti vydáme v průběhu dne,“ oznámil Vojtěch na sociální síti Twitter.

Pod jeho příspěvkem se rozjela diskuse, ve které dostával ránu za ránou. Ale nejen za to, že nařídil nošení roušek, nýbrž i za to, že je vláda v létě dovolila odložit. Před odletem do Rakouska se pak Vojtěcha zastal premiér Andrej Babiš (ANO), který uvedl, že je potřeba brát vir vážně a že ministerstvo zdravotnictví reaguje na situaci. Podle premiéra Babiše se nyní připravuje projekt tzv. sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na covid-19 sami na webu vyplnili formulář s kontakty.

Kdo však velmi výrazně ministerstvo zdravotnictví a kabinet Andreje Babiše (ANO) kritizuje, je opozice. Ta postrádá zveřejňování všech informací. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa celoplošná opatření odporují semaforu.

A mračna se nad námi stahují i co se týče ciziny. Belgie se rozhodla zařadit Prahu na koronavirovém semaforu do červené kategorie. Uvádí to velvyslanectví ČR v Bruselu. Po návratu bude povinná karanténa. Obdobně postupuje i Německo, které podle zdrojů ČTK kvůli koronaviru od čtvrtka zařadí Prahu na seznam rizikových oblastí. Hranice se zavírat nebudou, nutný ale bude test.

Kdo se zatím nechystá vydat varování před cestami do Česka, je Rakousko. Vláda ale podle APA uvedla, že situaci sleduje.

Černě to však vidí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Členské státy EU se chystají dát Prahu na červený list. Všichni cestující, kteří tu strávili více než 48 hodin, budou muset povinně do karantény. Definitivně se rozhodne dnes večer... Tolik k té pohádce o naší skvělé vládě, která vše zvládá. Držme si pěsti,“ napsal.