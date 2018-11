Hyeny, nastoupil před novináře Faltýnek. Hned poté se ozval samotný Babiš a bylo to ještě brutálnější

Faltýnek konstatoval, že ve čtvrtek bude uspořádána mimořádná schůze o výši platů politiků. Pak si vzal slovo vicepremiér Brabec a pořádně se obul do novinářů serveru Seznam Zprávy. Prý se zachovali jako hyeny.

„Od noci jsme všichni bombardováni stovkami zaručených zpráv o tom ‚co by, kdyby‘, a přitom tady už zaznělo, že o těch tzv. převratných věcech už policie ví. Proto jsme toho názoru, že opozice celou tu kauzu politizuje a vytváří tlak na vyšetřovatele. A ta druhá věc je záležitost lidská. My považujeme za nekorektní, a to je to nejslabší slovo, jaké jsme našli, my považujeme za nekorektní novinářskou práci, když někdo natáčí člověka, který je zjevně indisponován, tak ho natáčí skrytou kamerou, tak pro mě je to, já to řeknu, pro mě je to hyenismus. Pokud se vám tento způsob nakládání s člověkem, který je indisponován, líbí, tak to je něco, s čím my nemůžeme souhlasit,“ zdůraznil Richard Brabec.

Když se znovu dostal ke slovu Jaroslav Faltýnek, oznámil, že poslanci hnutí ANO celou věc řešili a shodli se na jednom. „Jde o diskreditaci našeho předsedy, o diskreditaci našeho hnutí, o diskreditaci odvedené práce,“ nebral si servítky Faltýnek.

Pár vteřin po skončení tiskové konference hnutí ANO došlo na tiskovou konferenci samotného premiéra Andreje Babiše přenášenou z Itálie.

„Každý čeká spíš moje vyjádření tomu, co se děje u nás doma. Můžu říct, že jsem netušil, že jednou budu komentovat zdraví mojích dětí v takovéhle situaci. Myslím si, že všichni rodiče, kteří mají podobné trápení s dětmi, mě určitě pochopí. Já jsem ochoten položit za své děti i život. Já se všem dětem omlouvám, že musím komentovat takhle veřejně zdraví mých dětí,“ uvedl premiér.

„Můj syn Andrej, kterého novináři přepadli ve Švýcarsku, kde žije s matkou, a tajně ho natáčeli kamerou a kladli mu sugestivní otázky, to je skutečně vrchol hyenismu. Natáčet takto psychicky nemocného člověka je odporné a hnusné. Tahle kampaň souvisí s tím, že se blíží 17. listopad, kde už se svolává živý řetěz proti mně, který mi má znemožnit, abych uctil památku oběti 17. listopadu. Celá tato kampaň má za cíl vyštvat mě z politiky. Je jasné z vyjádření policie, že k žádnému únosu mého syna nedošlo. A této situace zneužívají opoziční politici, kteří svolávají další mimořádnou schůzi proti Babišovi, kolikátou už,“ kroutil hlavou premiér.

„Je to další pokus destabilizovat politickou situaci v České republice, které se daří, a tentokrát ji destabilizovat odporným útokem na moje děti,“ nebral si servítky Babiš.

Poté všechny novináře ujistil, že po návratu do Česka celou situaci probere na vládě se svým koaličním partnerem.

