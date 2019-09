Hysterie, ulice. Racionální debata dostává na frak, říká o kauze Čapí hnízdo předseda sněmovny Vondráček

Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO, byl hostem Pavla Štrunce v rozhovoru na serveru Info.cz. Diskusi kolem kauzy Čapí hnízdo považuje za hysterickou. Racionální debata podle něho dostala na frak. „Bylo to hodně vyhecované a už to byla situace, která se řešila na ulicích, na demonstracích,“ uvedl v rozhovoru politik.

„Nejsem oslavovací typ, Andreji Babišovi jsem k zastavení trestního stíhání negratuloval,“ tvrdí místopředseda hnutí ANO a šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Podle něho to určitě znamená emoční a oprávněnou úlevu a radost pro členy rodiny. „Já jako politik sleduji ty širší souvislosti,“ řekl a dodal, že určitou satisfakcí je, že obhajobě bylo dopřáno sluchu.

Diskusi kolem kauzy Čapí hnízdo považuje za hysterickou a zkratkovitou. „Bylo to hodně vyhecované a už to byla situace, která se řešila na ulicích, na demonstracích,“ uvedl s tím, že v této situaci racionální debata dostává na frak. „Já jsem se vždycky snažil argumentovat,“ připomíná svoje jednání a dodává, že je důležité, že i státní zástupce ustál obrovský tlak a soustředil se skutečně na právní výklad.

Podle svých slov a z pozice předsedy Poslanecké sněmovny by měl být spíše zdrženlivý. „Myslím si, že mě to nepřísluší,“ řekl s tím, že nechce komentovat věcnou stránku kauzy. Podle něho pro společenskou atmosféru neměl tento výsledek zásadní vliv. „My jsme to říkali, Andrej Babiš nic neudělal a teď se to prokázalo,“ uvedl a dodal, že někteří lidé jsou stejně přesvědčeni o opaku a z takového přesvědčení nemůže plynout racionální debata. „Bohužel je to o emocích, ne o racionální debatě,“ zmínil. Podle něj panuje absolutní nezájem o to, jak se premiér obhájil, jaké argumenty obhajoval a jakým způsobem se očistil.

Kritizuje například tvrzení, že státní zástupce Šaroch otočil o 180 stupňů. „Nezměnil právní názor, konstatoval, že je potřeba dál šetřit. Už když bylo zastaveno trestní stíhání u pana Faltýnka, tak už tenkrát státní zástupce zmiňoval, že pokud se nezmění důkazní situace, tak je možné, že to celé skončí zastavením trestního stíhání všech,“ tvrdí Vondráček v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Státní zástupce, většinou když má nějakou pochybnost, tak to dá raději na soud, připomíná politik. „Pouze v případě, že státní zástupce má opravdu pocit, že nemá šanci u soudu uspět, tak zastaví,“ připomíná. „Právní posouzení v této fázi, že to není na obžalobu, je silné,“ hodnotí proto Vondráček. Podle něho vzhledem k velké pozornosti, která byla na stíhání Andreje Babiše upřena, je Vondráček přesvědčen, že státní zástupce si dal velmi záležet na odůvodnění.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud nejvyšší žalobce Pavel Zeman zasáhne a kauza nakonec poputuje k soudu, bude ho prý zajímat odůvodnění. „On tam nemůže napsat: Bylo by lepší dát to před soud, ať to zprostí soud,“ dodává místopředseda hnutí ANO.

Ve smyslu nezávislosti státního zastupitelství, policie a soudnictví Vondráček tvrdí, že vždy se najde nějaký exces. „Je to otázka trošku generační výměny pořád. Toho se budeme muset dožít,“ míní politik s tím, že se udělalo spoustu kroků k lepšímu.

Údajné nesrovnalosti při své cestě do Číny, na kterou cestuje bez pozvání, neguje. „Byl jsem opakovaně osobně pozván panem čínským velvyslancem,“ uvedl a dodal, že cesta se připravuje standardně.

A co si myslí na vyvolání debaty o oduznání Kosova ze strany prezidenta Miloše Zemana? „To uznání v roce 2008 bylo kontroverzní,“ uznává Vondráček s tím, že ho více zajímá, co bude s lidmi, kteří v Kosovu žijí. „Mým zájmem je, ať tam žijí v míru a ať se ta situace nějak vyřeší.“ Gesto oduznání z jeho pohledu je silné gesto, gesto přátelství vůči Srbsku. Konkrétnímu člověku, který žije například na hranicích, nepomůže.

Psali jsme: Kam s Babišem? Erik Best se baví Faltýnek: Čapí hnízdo byl projekt Babišových dětí. Chtěly jít samostatnou cestou Já vím své... Jiří Čunek výbušně k „pokusu o zničení” Babiše. A dalších věcech Petříček nevidí důvod odvolávat uznání Kosova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla