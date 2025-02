I ti estébáci se styděli. Schneider o tajných službách před a po Listopadu 1989

Podle publicisty Michala Semína je zjevné, že vláda se snaží kriminalizovat tzv. antisystémovou opozici. „V poslední době jsme viděli několik takových zcela otevřených výpadů proti svobodě projevu,“ uvedl Semín a zmínil stíhání Tomia Okamury za protiimigrační billboardy, které byly na Václavském náměstí, a také pokus o zavedení nového trestného činu neoprávněná spolupráce s cizí mocí.

„Pak tady máme další výplod Ministerstva vnitra týkající se volební kampaně, že by totiž měli být pokutováni ti, kteří ve volební kampani řeknou o svých protivnících něco lživého. Nějaká skupina úředníků na úřadu pro dohled nad politickými stranami posoudí, jak tučná by ta pokuta byla. A nedivil bych se, kdyby se v útrobách Ministerstva vnitra připravovaly ještě nějaké jiné postupy proti občanským svobodám,“ dodal publicista a vydavatel časopisu Te Deum.

Hlavním cílem je zastrašit a vyvolat ve společnosti atmosféru strachu

Jindřich Rajchl, právník a předseda strany PRO, se domnívá, že je tu zjevný úmysl zastrašovat lidi, kteří mají oponentní názor vůči vládě. Ta dnes už podle jeho názoru není schopna účastnit se věcné diskuse, protože nemá argumenty. „A jakákoliv vládnoucí třída, které chybí argumenty, začne zastrašovat. Jsem obhájcem celé řady těchto případů a musím říct, že skutečně to má několik konsekvencí, které si možná lidé ani neuvědomují,“ řekl Rajchl.

Uvedl případ klienta, kterého obhajuje v Plzni. Když přišel k soudu, řekl, že smazal svůj facebook, smazal všechno a už nebude nikdy nikam nic psát. „A to je právě ten cíl – aby lidé propadli té nejúčinnější formě cenzury, kterou je autocenzura. Není účinnější formy cenzury, než když se bojíte něco říct, aby náhodou pro vás nepřišla kriminální policie. A musím říct, že stíhání, která jsou vedena, jsou velmi selektivní, v podstatě na sto procent se týkají pouze té oponentní scény. Pokud jste na té druhé straně a vyvěsíte Putina v pytli na mrtvoly nebo jako Pavel Novotný říkáte, že Češi by potřebovali podříznout ženy a děti, tak to je všechno v pořádku. Ale když jste na té druhé straně, tak policie u vás klepe velmi rychle,“ uvedl politik a dodal, že tenhle proces považuje za velmi nebezpečný.

„Osobně jsem toho názoru, že trestní právo by do svobody názorového projevu mělo vstupovat pouze velmi výjimečně, a to v případě, kdy je tam skutečně pravděpodobnost tzv. materializace následků,“ řekl Rajchl.

Jako příklad uvedl, že někdo řekne, že je třeba zabít určitého člověka. „A můžu tím v podstatě podnítit někoho, aby to šel udělat. Tak v takovém případě se ten projev skutečně stává nebezpečným a společensky škodlivým. Ale proč by trestní právo mělo řešit to, že někdo se bude bavit o příčinách války na Ukrajině nebo o Katyni nebo o čemkoliv dalším. V tu chvíli se tady fakticky snažíme monopolizovat jen jeden názor, přepisovat historii,“ dodal Rajchl.

Hlavním cílem podle něj je zastrašit lidi. „A když se podíváte na průzkumy, kolik lidí už říká otevřeně, když se jich zeptáte, že se obávají říct svůj názor naplno, tak už jsme přes padesát procent. A to je už totalitní společnost,“ zdůraznil politik.

Státní moc chce ukázat, že je schopna člověka zničit

Připomněl případ učitelky Martiny Bednářové. „Dvakrát byla zproštěna obžaloby a Nejvyšší soud to vrátil zase zpátky do hry. Oni si nemůžou dovolit tu kauzu prohrát, protože v tu chvíli by to vyvolalo reakci z obou dvou stran. Cílem je ukázat, že jsou schopni člověka zničit. Ona si ve školství ani neškrtne, nikdo ji nikde nevezme. Dávají tím najevo: Jsme připraveni vás zničit, zašlapat do země. Tady se podívejte, jak to umíme. Stačí jeden dva exemplární případy a ostatní už budou zticha. Zažil jsem to v případech, kdy jsem ty lidi obhajoval. Drtivá většina z nich odchází s tím: Radši už nikdy nic nebudu psát,“ zdůraznil Rajchl a zmínil také případy policistů, kteří odcházejí od policie, protože nechtějí nahánět slušné lidi.

Horší než za normalizace?

Chartista Jan Schneider zavzpomínal na Václava Havla. „Vykládal, jak ho hlídali na Hrádečku policajti a minimálně dva i víc mu řekli, že odcházejí od policie, protože se tam dali s nějakými ideály, a říkali, že tohle dělat nebudou,“ uvedl Schneider.

Státní bezpečnost se podle něj chovala do jisté míry racionálně. „Vím o případech, kdy v podstatě sledované lidi možná ochránili od zbytečného perzekvování. U bytových seminářů skutečně šlo o vzdělávání, a když to zjistili, tak to nechali běžet. Občas nás třeba odvezli na Barťák na výslech, ale ta moc dělá největší chyby, když neví. Pak se bojí,“ připomněl disident a publicista.

Podle jeho slov ho zaráží v současnosti často používaný výraz „antisystémový“. „Určité zločinecké struktury se nazývají ‚systěma‘. Freude, Freude, Freude, vždy na tebe dojde. Systém, který obhajují, je zločinecká struktura. A teď se to vyjevuje, vychází na povrch v celé šíři a komplexnosti, protože ta novela trestního zákoníku – paragraf 318a – plus pokus stíhat lži v předvolební kampani, tak tohle vytváří ucelený kruh násilí. Už jsou ucpány i ty nejmenší škvírky, kudy by mohlo proniknout světlo a kyslík a něco čerstvého. Skutečně se začínám klonit k anarchistům, protože je potřeba tenhle systém rozbít,“ řekl Schneider.

Inspirace u Státní bezpečnosti?

Chartista a publicista Schneider, který od roku 1990 působil ve zpravodajských službách, se obává, že současná BIS se pokouší ovlivňovat politickou scénu. „Už v 90. letech jsme s některými názvuky měli problém. To byli takoví ti svazáci, kteří tam zůstali, prověření příslušníci Státní bezpečnosti. My jsme jim říkali ‚déle sloužící kolegové‘. A ti bohužel inspirovali mnohé nově příchozí, kteří převzali tuto mentalitu, ale ještě to zhoršili,“ domnívá se.

Uteče Česko ze „sorosovského chlívku“?

„Tajné služby se chtějí zapojovat do politického boje,“ souhlasil Rajchl a připomněl nedávné stíhání současného amerického prezidenta Donalda Trumpa a také problémy Roberta Fica.

Nemyslí si prý, že by tu probíhala nějaká ruská hybridní válka. „Jsem přesvědčen, že pokud tady jsou peníze a zájmy, tak jsou z druhé strany – ze Západu. Služby, politické neziskovky, další organizace se snaží udržet současný kurz České republiky za každou cenu. Ze sorosovského chlívku už uteklo Slovensko, Maďarsko, snaží se utéct Rumunsko, Gruzie. A oni si nemohou dovolit přijít o Českou republiku. My jsme důležitější než tyhle státy. Udělají všechno proto, aby udrželi kurz, který je tu v současné době. Pokud by v České republice vyhrály silně euroskeptické strany, tak je to pro ně obrovský problém. Tohle neovlivní příliš ani nástup Donalda Trumpa,“ domnívá se politik.

Je prý zvědav, co se bude dít v Německu s AfD, protože tahle strana bude teď podle jeho názoru sílit. „Německo pořád je vlajkovou lodí Evropy a nejdůležitějším státem na celém kontinentu. Tam, když se to zboří, tak se to zboří všude,“ řekl Rajchl.