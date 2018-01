Idiot je ten, kdo má u fotky českou vlaječku a ohání se národem, zaznělo od Člověka v tísni

„Se těším, až skončí volby a zase se na sítích bude normálně dát na první pohled rozeznat idiot. Většinou má v profilovém obrázku českou vlaječku,“ napsala mladá žena.

Sluší se však dodat, že mediální koordinátorka Člověka v tísni zdůrazňuje, že na soukromém profilu hovoří jen sama za sebe, a nikoli za neziskovou organizaci. „Mediální koordinátorka v @Clovekvtisni. Moje tweety nejsou stanoviskem ČVT. Tweety ČVT obvykle jsou mým stanoviskem. Selfíčka a trapný vtipy jsou jen moje,“ uvádí doslova.

Její status vyvolal značnou pozornost. V diskusi následně vysvětlovala, že vyvěšování státní vlajky na úřadech v době státních svátků nepovažuje za idiotské. Osobním pozorováním jen dospěla k názoru, že si státní vlajku dávají do profilu na sociálních sítích především příznivci SPD Tomia Okamury, kteří se často ohánějí národem jako flintou. „I mě to mrzí,“ zdůraznila.

Obratem také dodala, že nelze říct úplně o každém člověku, který si dá do profilu českou vlajku, že je to idiot. Použila prý toliko zkratku a nadsázku. Od jednoho z diskutujících si stejně vysloužila „slovní štulec“. „Použila jste slovo idiot, a nezlobte se na mne, tam veškerá nadsázka končí. To je prostě urážka všech, i těch, co mají u profilu vlaječku, protože ctí třeba onen masarykovský odkaz,“ napsal občan. Mladá žena uznala, že se vyhádřila nepřesně.

Další debatující, pan Jan Rada byl ještě mnohem ostřejší. „Jen idioti a prodejné kurvy pohrdají symboly české státnosti,“ napsal. Adriana Černá mu však nezůstala nic dlužná. „Aby vám nepraskla cévka ;-) Pohrdání českou státností mě pobavilo. No, jako pohrdání státností mi spíš přijde, že jak má někdo v profilu vlaječku, můžete se vsadit, že volí SPD a bojí se chemtrails. Zajímavý jev. Chudák vlajka,“ odvětila.

Pan Jaroslav Beran konstatoval, že využití státní vlajky a volba toho či onoho politického hnutí ještě nedělá z člověka idiota. „Ani použití státního symbolu, ani fakt, že je někdo příznivec konkrétního politického subjektu, nemusí nutně implikovat domněnku, že je to idiot. To je stejná generalizace, jako kdybych prohlásil, že všichni muslimové jsou teroristé. Souhlasíte?“ zeptal se pan Beran. Adriana Černá odpověděla, že nikoliv, ale poděkovala za vyjádření názoru.

Pár slov přidala také k debatě o tzv. Římském klubu. Stoupenci Miloše Zemana totiž vyčítají Jiřímu Drahošovi, že je členem Římského klubu.

„Ten Římskej klub, to je tedy něco jako (George) Soros, chápu-li to správně? Nebo je to spíš víc jako chemtrails?“ zeptala se na Twitteru Adriana Černá.

Sluší se dodat, že Římský klub je think-tank, který vznikl v roce 1968 a kladl si za cíl spojit osobnosti vědy a průmyslu za účelem ochrany životního prostředí. Server Manipulátoři.cz připomněl, že není prokázáno, zda je Drahoš členem klubu či není. A i kdyby byl není na tom nic špatného. Příznivci Miloše Zemana by totiž měli vědět, že stávající prezident Miloš Zeman byl místopředsedou československé odnože tohoto klubu.

K debatě o Římském klubu se vyjádřil i neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček, který hlasitě podpořil pro druhé kolo profesora Jiřího Drahoše. Ukázal, že prezidentského kandidáta hodlá hájit i na sociálních sítích. Připomněl, že Miloš Zeman byl místopředsedou československé odnože Římského klubu v době, kdy myšlenky ekologie mnoho občanů České republiky míjely.

Michal Horáček doslova napsal:

Tak pan profesor Drahoš se měl - podle příznivců pana ing. Zemana - provinit i tím, že se stal členem Římského klubu.

Tak se na to podívejme:

"Římský klub v Praze (ČTK): Československá asociace Římského klubu, kterou tvoří tři desítky osobností vědy, kultury a veřejného života z České a Slovenské republiky, byla včera ustavena v Praze. Čestným předsedou se stal V. Havel, předsedou prof. V. Komárek, vědeckým sekretářem Ing. J. Nekola, místopředsedy rektor University Karlovy prof. R. Palouš, děkan matematicko-fysikální fakulty University Komenského prof. B. Riečan a prognostik Ing. Zeman."

Lidová demokracie, Brno, 23.2.1991

"Miloš Zeman poslancům řekl, oč v parlamentě usiluje: aby byl prosazen zákon o budoucnosti, aby vznikl parlamentní institut dodávající poslancům informace, a aby v Československu vznikla pobočka Římského klubu."

Martin Weiss, Respekt 19. 12. 1990

"Miloš Zeman byl kdysi brilantní prognostik, překládal a sám osobně rozmnožoval knihu Donelly Meadowsové Meze růstu a texty tehdejšího Římského klubu v době, kdy skoro nikdo ani netušil, co je ekologie."

Jiřina Šiklová, MfD, 14. 3. 2013

autor: mp