Idioti. Tragická chyba Babiše a Hamáčka. Francouzský prezident pohrozil sankcemi ČR kvůli nepřijímání azylantů a toto nám řekli Keller, kníže, Poche či Bělobrádek

„Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace,“ řekl Macron.

Je tragickou chybou Babiše, Hamáčka a spol…

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Mnoho z nich považuje postoj francouzského prezidenta za vydírání.

„Je to jako obvykle vydírání, abychom se výměnou z dotace vzdali suverenity v rozhodování o tom, koho ve své zemi usadíme. Za ČR musí panovat shoda na razantním Ne. Nejde prodat suverenitu, bezpečnost a lidské životy za nějakou cyklostezku navíc. A je to další důvod uvažovat, nakolik nám stávající model EU vyhovuje, protože víme, že skutečně čisté zisky neplynou z Evropy k nám, ale je to naopak – miliardy výdělků nadnárodních firem plynou z ČR na západ,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Prokazatelné právo na azyl má jen zlomek žadatelů. Podle Ženevských konvencí je povinnost je přijmout. S tím problém není. Spor je o ty, o kterých nebylo rozhodnuto, a těch, kteří právo na azyl a mezinárodní ochranu nemají. Ty přijímat nechceme,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda KDU-ČSL a poslanec Pavel Bělobrádek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Prezident Macron ukázal přezíravost vůči střední Evropě jako mnoho francouzských politiků v minulosti. Místo racionální diskuse o způsobu řešení migrační krize způsobené laxností Německa, Francie a dalších zemí slyšíme výhrůžky. Představitelé vlády by se měli hlasitěji ohradit vůči invektivám ze strany západních politiků,“ myslí si místopředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to z jejich pohledu pochopitelný názor jihozápadních Evropanů. Více mi vadí, že náš premiér se do Bruselu ani nenamáhal vyrazit. Mít doma velké kecy je lehké. Prosadit něco, toť um,“ reagoval čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nedělní minisummit EU k migraci ukázal, že Evropa je stále velmi daleko od nalezení celoevropského řešení migrace. Prezident Macron v pátek před minisummitem opět oprášil téma finančních kompenzací, které navrhovala i Evropská komise, ale těžko se pro něj najde většina v Radě. Jakékoliv korekční mechanismy za to, že se členský stát nechce podílet na relokačním mechanismu, považuji za zcela neakceptovatelné a nevěřím tomu, že by takové návrhy byly schváleny. Stejně tak důrazně odmítám jakýkoliv systém finančních sankcí za nepodílení se na relokacích. Členské státy mezi sebou musejí být solidární, ovšem vynucená solidarita by nebyla žádná solidarita. Podporuji například aktivní přístup Česka v případě poskytnutí finanční a expertní pomoci Itálii,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz europoslanec a kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Aktuální vývoj v EU ukazuje, že kvóty na migranty nejsou vůbec tak passé, jak nedávno naivně tvrdil Andrej Babiš. Nepřipustit žádnou verzi kvót bude ještě diplomatický boj. Je tragickou chybou Babiše, Hamáčka a spol., že v této zlomové době hrajeme hrátky s ministrem zahraničí. Slova Emmanuela Macrona mě nepřekvapují, jakkoliv jsou pro mě nepřijatelná. Francie jako jeden z architektů a motorů evropské integrace nesla vždy velmi nelibě, když někdo nesdílel její představu o politice EU. Ale i Francie si konečně musí uvědomit, že i my budeme hájit své národní zájmy u důležitých témat, jako to vždy dělala a nadále dělá Francie. Co třeba neefektivní, drahá, socialistická společná zemědělská politika, ze které tolik žijí francouzští zemědělci? Nenechme si namluvit, že z rozpočtu EU těžíme jen my a jsme něco dlužní. Zejména Německo a další členské státy udělaly otevřením se masové migraci životní chybu a nemohou od nás chtít, abychom podobnou chybu následovali i my. To by nebyla solidarita, ale naše hloupost,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Co je prokazatelný nárok na azyl? To, že většina nelegálních imigrantů přišla do Evropy bez dokladů a vydává se za válečné nebo perzekvované uprchlíky? Hnutí SPD zásadním způsobem odmítá jakékoli přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky. Pokud by EU přistoupila na omezení penězovodů, bylo by nutné zauvažovat nad tím, zda za takového předpokladu dále odevzdávat ze státního rozpočtu ČR povinné platby. Neomarxista Macron je spoluodpovědný za imigrační krizi v Evropě, kterou se snaží vyřešit kvótami s nehorázným vyhrožováním. Takovýto diktát musíme zásadním způsobem odmítnout,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Náš systém je plně v souladu s mezinárodními standardy a právem

„Návrh Francie, pokud by byl přijat, je nejrychlejší cestou k rozpadu EU. Ti, kdo zavinili vlnu migrace z Afriky bombardováním Libye, by měli stanout před mezinárodním soudem, a ne se dovolávat solidarity!“ říká místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„KDU-ČSL vždy odmítala a odmítá spojování a podmiňování kohezní politiky EU a řešení migrační krize. Rozumíme ale tomu, že Unie chce vynaložit více prostředků na ochranu svých vnějších hranic a tyto zvýšené náklady krýt krácením v jiných kapitolách, například v zemědělské politice. Nesmí se ale jednat o krácení pro jednotlivé státy, ale o přesunutí financí v rámci celého rozpočtu EU. Je to o prioritách a eliminace nelegální migrace na hranicích EU je pro KDU-ČSL zásadní prioritou. Vždy jsme vystupovali proti přenášení tohoto problému do Evropy, naopak preferujeme řešení mimo EU. Prezident Macron by ale mohl vědět, že ČR je demokratická a civilizovaná země s propracovaným azylovým systémem, který funguje téměř 30 let. Pokud kdokoliv u nás požádá o azyl, jeho žádost je řádně posouzena, a pokud splní kritéria, je mu mezinárodní právní ochrana udělena. Pokud nesplní, musí se vrátit zpět. Náš systém je plně v souladu s mezinárodními standardy a právem. Je chyba, že takto to panu Macronovi nevysvětlil pan premiér Babiš, který se jednání o migraci vyhnul,“ říká místopředseda KDU-ČSL a poslanec Ondřej Benešík.

„Poučit se z cizích chyb bylo vždy pokládáno za moudrost. Pokud pan Macron moudrost přejmenoval na národní egoismus, tak je to jenom jeho věc. Pouze tím dokazuje, že sám není schopen se poučit dokonce ani z chyb vlastních. Opakem moudrosti je hloupost, a proto mi nezbývá než konstatovat, že pan Macron je velice nemoudrý. Neměli bychom zapomínat, že jedním z hlavních důvodů existence státu je zajištění bezpečnosti jeho občanům. Přesně to je také naším národním zájmem, který jsme, my politici, povinni prosazovat. Pokud chce pan Macron žonglovat se slovy, jako je egoismus, tak jej tedy vyzývám, aby odhodil svůj masivní egoismus osobní, vzdal se svého platu, Elysejského paláce, pancéřovaného auta s řˇidičem, početné ochranky a nastěhoval se do některé z francouzských no-go zón. Tam pak může jejich obyvatelům vykládat o egoismu. Bude mít jistě spousty pozorných a nadšených posluchačů jak mezi imigranty, tak i mezi původními Francouzi; jestli tam tedy nějaké Francouze ještě najde. Čím dál silněji se ukazuje, že mezinárodní dohody o poskytování ochrany nejsou adekvátní současné situaci a je třeba je nutně urychleně upravit. Pokud nastane okamžik, že si budeme muset vybrat mezi svrchovaností naší České republiky a sankcemi, tak já budu hlasovat pro sankce. Pak je ovšem třeba si uvědomit, že diskuse o prospěšnosti našeho členství v EU nabudou nejen na intenzitě, ale také na oprávněnosti. Jestli pan Macron usiluje právě o to, tak zvolil správnou cestu,“ uvedl místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna.

„Spojování migrace s přidělováním dotací je úplně mimo a nefér. V takovém případě by bylo spravedlivé v rámci kontextu celé migrační situace zohlednit i fakt, jaké země měly kolonie, a logiku, že migranti směřují přirozeně do zemí, které je kolonizovaly,“ míní poslanec ANO Patrik Nacher.

Anketa Který předseda vlády sousedního státu je vám nejsympatičtější? Merkelová 2% Kurz 92% Pellegrini 3% Morawiecki 3% hlasovalo: 4579 lidí

Z každé země V4 plyne do zemí bývalé západní Evropy několikanásobně více peněz než opačným směrem. Jsme kolonie

„Myslím si, že Macron vědomě lže. Musí přece vědět, že z každé země V4 plyne do zemí bývalé západní Evropy několikanásobně více peněz než opačným směrem. Konkrétně v případě Česka je tento nepoměr ještě horší než u našich sousedů. Navíc lidé u nás vydávají vzhledem ke svým příjmům výrazně víc za potraviny a další věci základní potřeby než lidé na západ od našich hranic. Jedná se často o produkty, která k nám jsou dováženy poté, co byla naše vlastní produkce záměrně utlumena. Toto naše znevýhodnění zvyšuje zisky firem v zemích, jako je Francie. Evropské fondy mají toto znevýhodnění aspoň zčásti mírnit. Jakmile budou pro účely vydírání kráceny, jak navrhuje Macron, vynikne o to více naše postavení srovnatelné s kolonií. Pikantní je, že politici typu Macrona, kteří se omlouvají za koloniální minulost svých zemí, neváhají sáhnout k podobným praktikám vůči nám. Svědčí to o míře jejich upřímnosti a důvěryhodnosti,“ upozorňuje europoslanec Jan Keller.

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Migrační vlna je jen důsledek kolonizační politiky Francie, Anglie, Španělska, Belgie, Německa a tak dále. Dnes z vydrancovaných kolonií proudí miliony lidí a chtějí si vzít zpět šanci a bohatství pro sebe. Musíme dát striktně najevo, že Češi a národy V4 se na zločinech minulosti nepodíleli. Nemáme tedy žádný finanční ani morální dluh. Díky některým lidem (jako jsou Macron, Merkelová, Juncker...) má Evropská unie tendenci rozdělovat státy na vyvolené a podřízené. Takzvaná dvourychlostní Evropa je jen skrytou formou rasismu a nového kolonialismu! Pokud EU nebude svazkem rovnoprávných států a národů, je odsouzena k zániku. Evropa není územím migrantů, ale Evropanů. Výroky pana Macrona jen ukazují, kdo je opravdový hrobař EU,“ varuje senátorka ČSSD Božena Sekaninová.

Božena Sekaninová ČSSD



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je těžké komentovat Macrona a jeho vize. EU nedoplácí na takzvané nové země. Firmy ze ‚starých‘ zemí EU rozšířením hodně získaly. Uprchlíky si musejí řešit země, které si neumějí ochránit své hranice,“ míní senátor ODS Jaroslav Zeman.

Jaroslav Zeman ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Česká republika přispívá do EU nemalou částkou peněz a nedostává od EU nic zadarmo. Česká republika má svou azylovou politiku a tou by se měla řídit. Prezident Macron zapomíná, že ČR je stále suverénní stát. A má právo si v otázkách migrace rozhodovat sama. Na prvním místě by měla být vždy bezpečnost a blaho našeho národa, a ne falešná solidarita, jakou provozuje Francie. Stačí se podívat na více než 150 no-go zón,“ říká poslankyně SPD Karla Maříková.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Prezident Macron si hraje na Boha. Problémové, nepohodlné migranty by prohlásil za azylu schopné a poslal je do střední a východní Evropy. To nesmíme připustit,“ varuje poslanec ANO Rostislav Vyzula.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dnes je vede superidiot Macron

„Přemýším, jestli Macron není tak trochu idiot. Že hraniční státy Řecko, Itálie, Francie a dnes i Španělsko si díky lenosti svých úředníků, politiků, policie a vojska neumějí zjednat na hranicích pořádek i za cenu nevpuštění či potápění lodí nelegálních migrantů u hranic EU, to je jenom jejich problém, jejich neschopnost. Deklasovali EU na bandu idiotů, ale idioti jsou oni, a dnes je vede superidiot Macron. Chce solidaritu tam, kde on je představitelem lenosti a primitivního populismu. Asi se potřebuje vymezovat vůči nějakému nepříteli, aby si uchovával zdání velikosti, respektive důležitosti. Jako bývalá koloniální mocnost trpí nemocí z ozáření malostí a minulostí. Politický potenciál již nemají takřka žádný, pouze jim zůstává určitý ekonomický potenciál, a udržují se ještě mezi technologicky vyspělými státy světa. To dlouho trvat nemusí, pokud by opravdu měli stavět na práci těch, které s velkou slávou z Afriky přijímají. V podstatě bez spojenectví (tandemu) s USA by frantíkové u Paříže byli ještě menší, než reálně jsou,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Francie doplatí podobně jako další státy západní části EU na svou zcela debilní servilitu pseudoliberalismu. Příklad? Francie – pravidla ‚integrace‘ brání demografům zjišťovat, kdo je a kdo není například muslim, a tak nikdo počty muslimských ‚Francouzů‘ přesně ani nezná. Některé studie konstatují, že v roce 2015 žilo ve Francii 7,3 milionu lidí, kteří měli alespoň jednoho rodiče imigranta. A z nich 42 procent pocházelo z Afriky a lze předpokládat, že jsou muslimské víry. Tato čísla nepočítají s imigranty ze 60. a 70. let minulého století, protože jejich potomci a vnuci nejsou již oficiálně považováni za imigranty, ale za Francouze narozené francouzským rodičům. V celkovém součtu tak mohou muslimové tvořit 15 až 17 procent občanů Francie. Z Francie se stává politicky podobně toxický (nebezpečný) stát jako z němčourovy soudružky vůdkyně Merkelové. A finanční sankce za nepřijímání těch pracantů? Tak málo do kasy EU zase neplatíme, abychom museli před Bruselem klečet na kolenou! Několikrát jsem již řekl a vypadá to, že opět musím opakovat: Ať se o ně starají ti, kteří si je sem pozvali a vozí, ať se o ně starají ty státy, které po staletí drancovaly jejich nerostné bohatství, které si je k sobě vozily k otrocké práci a na ní budovaly svůj blahobyt! My jsme to nebyli, tak ať čert vezme oba dva. Macrona i Merkelovou,“ dodal Doubrava.

Psali jsme: Migrace: Francie, nepřítel číslo jedna. Prohra Merkelové, naštvaný Orbán. Dusno v Evropě se zvětšuje Majerová Zahradníková (ODS): Evropské duo M&M začíná být poněkud otravné My jim nemáme co splácet! Drtivý úder Emmanuelu Macronovi, který nás chce pokutovat Premiér Babiš: Od Macrona jsem nečekal, že vrátí debatu o rok zpět

Solidarita znamená poslušnost

„Macron je namyšlený, arogantní hlupák, prostě odrostlý, ale nevyzrálý mamánek, který si myslí, že s úřadem přichází i rozum. Opak je pravdou. Kvůli takovým, jako je on, půjde celá EU už brzy na smetiště dějin. Bravo, Macron!“ uvedl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Hrozby finančních sankcí z úst Macrona před blížícím se summitem EU jsou pouze dalším potvrzením zoufalosti států EU, které imigraci dlouhodobě nezvládají. Tímto vyjádřením přilil další olej do ohně myšlence, kterou dlouhodobě prosazujeme v SPD, tedy konce nenávistné EU. Toto jeho vyjádření EU jenom dále rozděluje a slovo solidarita v jeho podání je pouhým synonymem pro slovo poslušnost. Tři roky lídři zakládajících států EU jenom vydávají velkohubá prohlášení o možném boji s nezvládnutou imigrací anebo hrozí ostatním státům EU, že v případě neposlušnosti jim přiškrtí kohezní fondy. Ať si ty peníze klidně nechají, ale nikdy jim nedal právo, aby lidé jako Macron začali měnit původní osazenstvo suverénních států za jejich jinou kulturu, která není schopna pochopit naše současné chápání způsobu života a demokracie,“ zlobí se poslanec SPD Radovan Vích.

„Obávám se, že pan prezident Macron svým vyjádřením jen podpoří odpor lidí v ČR vůči EU, připadá mi, že je mimo realitu. Můj názor na současnou situaci ohledně migrace, která je především ekonomická, je stále stejně negativní a je zcela v souladu s pozicí států V4, tedy ČR, Slovenska, Polska a Maďarska,“ uvedl senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Rozhodně odmítám snahy vydírat státy, které nezavinily migrační krizi vedením EU. Toto prohlášení vidím jako další potvrzení našeho oprávněného volání po nezbytné reformě EU na společenství nezávislých států. Vlády Francie a Německa si s migranty, které o své vůli pozvaly, musejí poradit samy, rozhodně ale ne na úkor střední Evropy,“ míní poslanec SPD Jiří Kobza.

„Vzorec na přenos kontinentů se objevil poprvé v českém seriálu Návštěvníci. Pan Macron jej musel vidět, protože se spolu s kancléřkou Merkelovou pasují do role Centrálního mozku lidstva (CML). Ale teď vážně… Když evropští rádoby vůdci začali ustupovat od systému kvót na přerozdělení migrantů, který nadělal více škody než užitku a rozdělil Evropu vedví, říkal jsem si, že přicházejí k rozumu, ale po těchto slovech Macrona beru zpět. To francouzský prezident nevidí, jak se k V4 přichylují pomalu Rakousko a Slovinsko, právě kvůli francouzsko-německé neústupnosti? To Macron nevidí, že i Itálii došla po volbách trpělivost a zavřela přístavy? Akce vyvolá reakci. Odmítám kvóty, odmítám tu někoho držet násilím proti jeho vůli a odmítám vstřícnou imigrační politiku, která není ničím jiným než sociálním inženýrstvím,“ říká poslanec ODS Karel Krejza.

Psali jsme: Nechutná píp. Děsivá výhrůžka Merkelové. Hrozí, že uprchlická vlna přejde přes Českou republiku. 70 milionů migrantů. Babiš, kníže, Doubrava, Keller či Okamura tohle vzkázali kancléřce Sto milionů migrantů z Afriky do Evropy během příštích pěti let. Hrozí nám obludné krveprolití. Viktor Orbán promluvil a toto nám řekli kníže, Filip, Keller či Okamura Hordy nájezdníků a parazitů. Když budeme rozděleni, doplatíme na to všichni. Nenechme se zničit. Kardinál Duka řekl, ať se uprchlíci vrátí domů, a toto nám řekli kníže, Keller, Doubrava či Okamura Chtějí nás zničit. Jediná obrana je migranty poslat tam, odkud přišli. Babiš, kníže, Keller či Okamura takto reagovali na Orbánova slova o kvótách a islamizaci Evropy

Macron zřejmě touží rozložit EU

„Macron zřejmě touží rozložit EU ještě více než většina euroskeptiků a kritiků Bruselu. Tahle jeho slova dokonale sjednotila všechny odpůrce masové imigrace a já mu za ně vlastně děkuji. Na rozdíl od Merkelové, která se snaží maskovat, manévrovat a uspávat evropskou veřejnost, Macron se dokonale odkopal,“ domnívá se poslanec SPD Lubormír Volný.

„Nesmysl. Je třeba si pomáhat, a ne někoho trestat,“ reagoval na slova francouzského prezidenta europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Naprosto se ztotožňuji s reakcí našeho předsedy vlády. Je to nemístné vydírání na nemístné úrovni,“ uvedl poslanec ANO Stanislav Berkovec.

„Je to stále dokola. Macron a Merkelová zkoušejí, kam až mohou v touze po ovládnutí Evropy – a to nejen ekonomickém, ale i politickém – zajít. Pokusy diktovat národním státům cokoli se stále množí, a je tak třeba jim dát jasně najevo, že o takovou formu evropské spolupráce nestojíme. Obávám se však, že naši představitelé jsou spíše ustrašeně eurohujerští, než aby hájili práva svých občanů, přestože ti je zvolili a těm jsou odpovědní,“ upozornil poslanec KSČM Jiří Valenta.

Skončí Schengen?

Francouzský prezident Macron se po setkání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem vyslovil pro finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl, uvedla agentura Reuters.

„Jsem osobně pro mechanismus, který by toto bral v úvahu,“ uvedl Macron na otázku na možné finanční sankce.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v sobotu pohrozil, že jeho země zavede kontroly na hranici s Itálií, pokud Německo zavede kontroly na hranici s Rakouskem. Už v pátek také český premiér Andrej Babiš varoval, že v případě zavedení hraničních kontrol ze strany Německa ke stejnému kroku přistoupí i ČR.

Psali jsme: Jde do tuhého. Migrační mor zabíjí Evropu. Dráty na hranice a minová pole. Babiš, Keller, Gazdík či Okamura promlouvají o další hrozbě z EU Velkopanské okřikování, nevychovaný drzý spratek. Své země ohrožují nelegálními uprchlíky a za teroristické útoky chtějí trestat nás!? Macron kritizoval Visegrád a už je zle Tupci a idioti. Naprostá nehoráznost, eurobuzerace a vydírání. Brusel nám vyhrožuje kvůli tomu, že nepřijímáme uprchlíky, a tohle nám řekli čeští politici… Je to debil vedle debila. Neskutečná zlotřilost, opruz a buzerace. Už aby se Unie rozpadla. Babiš, Kalousek, Gazdík či Okamura nám okomentovali nový návrh Bruselu...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík