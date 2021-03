Ilona Csáková čuměla. Teď budete „čumět“ vy

reklama

„Četla jsem spoustu článků našich i zahraničních fundovaných odborníků. Četla jsem rozbory a testy roušek a respirátorů od různých výrobců z různých koutů světa a je to teda katastrofa. Já nevěřím, že to je v pořádku, ba naopak si myslím, že tohle není způsob, kdy by měl ten náhubek ochránit zdraví a zachránit život,“ řekla Csáková s tím, že ale není antirouškař a do té drogerie si náhubek vezme, protože musí a nerada by se třeba dostala do konfliktu s ochrankou.

„Třeba Prymula v roce 2009, když měla řádit ta prasečí chřipka, se tenkrát vyjádřil, že vlastně roušky jsou k ničemu,“ připomněla Csáková názorovou nekonzistentnost naší zdravotnické elity. Dalším tématem bylo očkování. „Byla jsem obrovská konspirátorka, ten můj první status, to byl virál jako ďas, to jsem čuměla, kdy jsem vlastně inspirovala i hlavu státu k tomu, aby si mě ve svém projevu vzal do úst a snažil se mě takhle veřejně před národem dehonestovat, což si říkám, jestli si to může prezident dovolit,“ zamyslela se Csáková.

Ale zpět k vakcínám. „Vakcíny? Tak já chci mít přece svobodnou volbu se rozhodnout, jakou medikaci si dobrovolně nechám doporučit, a ne že mi ji někdo bude vnucovat. Ty vakcíny nejsou vyzkoušené a v daleké i blízké budoucnosti můžou způsobovat lidem problémy.“

„Nechápu, když se můžou investovat peníze do reklamy, kdy prostě známé tváře nabádají lidi k tomu, ať se nebojí nechat oočkovat, proč se takové prostředky nepoužijí na osvětu, jakým způsobem si ošetřit svoji imunitu, jak na ní pracovat, co konzumovat, jakým způsobem sportovat. Jenže to by vlastně bylo kontraproduktivní, protože ty vlastně nesmíš sportovat, protože ti všechno zakážou,“ řekla zpěvačka.

Csáková se pak nejvíce bojí tzv. covidových pasů. „To je katastrofa, totální apartheid a totální diskriminace.“ Špatné podle ní také je, že se lidé budou muset proti takové nemoci zřejmě očkovat pravidelně. „Vypadá to, že budeme muset chodit pravidelně, musíš dostat dvě dávky, a pak se zjistí, že virus mutuje, takže bude covid-21, a pak se zase bude mutovat a prostě budou do tebe píchat vakcíny hlava, nehlava, nevím, jaká množství, protože to je prostě byznys století.“

„Vůbec se o tom, co bude, nechci bavit, abych to nezhmotňovala, ale představ si, že v rodině bude jeden očkovaný a druhý ne a teď budete chtít jet na dovolenou do zahraničí a například tvoje žena bude muset zůstat doma. To už zavání fašismem.“

„Celá tahle pandemie je pro všechny korporátní firmy samozřejmě nesmírně výnosná. Všechno je to o byznysu, takže my tady zlikvidujeme malé obchody, ale zase ty velké korporátní společnosti budou fungovat, takže mně nikdo nevymluví, že v tom není prostě záměr. Prosím vás, na to zapomeňte, že tady vládním elitám jde o vaše zdraví a pohodlí,“ vypálila Csáková nekompromisně.

„Oni nás trénujou. To vidíš, mít náhubek, nepřekročit okres. Jak pomalu, ale jistě chtějí ty lidi vyždímat, udupat, jenom aby to už skončilo a aby lidi se vším souhlasili.“

