Imigranti a znásilňování. Ve Finsku toho mají dost a budou prý jednat

Tento týden v Oulu zadržela finská policie další tři žadatele o azyl, kteří jsou podezřelí, že znásilnili několik dívek mladších patnácti let. Koncem roku zatkli policisté v Oulu také devět mužů „zahraničního původu“, které vyšetřují kvůli početným útokům na nezletilé dívky.

Podobný případ vyšetřují také ve finské metropoli. Kvůli množství sexuálních útoků a znásilnění nezletilých dívek zadrželi tři imigranty v Helsinkách.

Nyní je tak hlavním předmětem debat finských poslanců zpřísnění postihů pro útočníky z řad přistěhovalců. Desítky tisíc Finů zároveň podepsaly petici, žádající zrušení azylu u osob usvědčených ze sexuálních útoků.

Podle poslanců není otázkou, jestli je třeba tvrdší zákony přijmout, ale kdy se to stane. „Každý, kdo přichází do naší země, by měl ctít naše zákony,“ řekl v parlamentní debatě Antti Kaikkonen, poslanec centristické strany Finský střed.

Kromě odebírání finského občanství násilníkům cizího původu prosazují poslanci i další kroky. Například zvýšení minimálního trestu za sexuální zneužívání mladistvých. Mnozí kritizují, že úřady i justice si dosud počínaly v podobných kauzách lhostejně.

Finové budou o příštím parlamentu rozhodovat 14. dubna. Bezesporu bude imigrace ve volbách hlavním tématem. Ze situace profituje krajně pravicová strana Praví Finové, která by podle posledních průzkumů citovaných listem Helsinki Times získala bezmála deset procent hlasů.

Nejčastěji se na sexuálních útocích podle údajů finské policie podílely osoby z Iráku a Afghánistánu. V letech vrcholící přistěhovalecké vlny 2015 až 2016 přišlo do Finska zhruba třicet tisíc migrantů.

autor: nab