Imunolog Hořejší: Hrozí italský scénář. Je hrozné, že se to tak zanedbalo

Podle imunologa z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václava Hořejšího hrozí v důsledku pozdě přijatých přísných opatření „italský scénář“. Východiskem by byla vakcína, kterou by zavedl jako povinnou aspoň v některých rizikových kategoriích. Ti „hlupáci“, kteří se nechtějí nechat očkovat, ohrožují zdraví ostatních, a hrozí situace přetížení zdravotnického systému, uvedl Hořejší v rozhovoru pro Novinky.

„Jsou to opravdu opatření, která se měla udělat už dávno, a mohli jsme se vyhnout tomu, kde jsme teď. Je padesát na padesát, zda to bude stačit, anebo se to už nedá ubrzdit a dostaneme se do té kritické situace,“ říká molekulární imunolog Hořejší.

Epidemická situace je už v takové fázi, že prý hrozí „italský scénář“: „Myslím si, že to reálně hrozí. Zaplať pánbůh, že zatáhli aspoň teď za záchrannou brzdu, ale mělo se to stát daleko dříve. Mnozí jsme varovali, že to takhle může dopadnout, už v první polovině září. Je hrozné, že se to takhle zanedbalo,“ pokračuje Hořejší.

Ukázal na ty, kteří za to nesou největší zodpovědnost: „Opakovaně zdůrazňuji, že na tom mají značnou vinu někteří nezodpovědní pseudoodborníci, mediálně známí lékaři, kteří to bagatelizovali. A vláda bohužel dala na jejich slova, což bylo velmi nemoudré,“ konstatuje. Věří však, že ředitelé nemocnic a další dotyční dělají příslušná organizační opatření, aby to k úplné katastrofě nevedlo.

Jediná možnost, která by situaci vyřešila, je podle něj vakcína, kterou už vidí na obzoru: „Jsem přesvědčen, že na konci roku budou i u nás první stovky či tisíce případů, které budou moci vakcínu dostat.“

Zaráží ho, že v diskusi o vakcíně se stále zdůrazňuje, že to nebude povinné, ale naopak jen pro ty, kteří budou chtít. „Ohrožuje to i jiné lidi, kteří se pak nevejdou do nemocnic, a budou tak doplácet na to, že jsou tu hlupáci, kteří se nechtějí nechat očkovat. Kdyby bylo po mém, tak bych to zavedl jako povinné aspoň v nějakých rizikových kategoriích,“ upozorňuje profesor Hořejší.

