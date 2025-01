Inaugurace Trumpa: Největší boháči vedle sebe. Obama bez „naštvané“ Michelle

Prezident Biden má v plánu zanechat dopis zvolenému prezidentovi Trumpovi, než odejde z Bílého domu. Tradici zavedl prezident Ronald Reagan, který v Oválné pracovně Bílého domu nechal svému nástupci první dopis. Od té doby končící prezident nechává na tomtéž stole svému nástupci další dopis.

Tradici neporušil ani Donald Trump v roce 2021, kdy po něm nastupoval Joe Biden. A co v dopise od Trumpa bylo? Biden řekl, že to byl „velmi velkorysý dopis“, ale zatím odmítl sdílet obsah toho, co Trump napsal, považuje to za soukromé.

Donald Trump přijel kolem desáté dopolední tamního času na tradiční předinaugurační čaj s končícím prezidentem a první dámou. Když Donald Trump vystoupil z vozu, vzal svou ženu Melanii za ruku a došli spolu k Bidenovým. Joe Biden se na přicházející pár mile usmál a řekl „Vítejte doma“. Následně si prezidenti podali ruce. Trump podal ruku i první dámě Jill Bidenové. I přes mediální přestřelky a nevraživost vůči končícímu prezidentovi a jeho manželce Melania Trumpová podala oběma ruku.

Na inauguraci prezidenta USA, jak je zvykem, přicházejí i předchozí prezidenti a jejich manželky. Do Kapitolu přišel George Bush mladší s manželkou. Dorazil i Bill Clinton s manželkou Hillary. Tu Donald Trump porazil při svých prvních volbách, kdy se stal 45. prezidentem USA.

Jen u Obamů měli trochu rozmíšku. Michelle Obamová, manželka Trumpova předchůdce Baracka Obamy, odmítla na inauguraci dorazit. Barack Obama tak před čestnou stráží pochodoval na dekorování Donalda Trumpa bez své životní partnerky. Zdroje blízké Michelle řekly, že bývalá první dáma měla v úmyslu vynechat Trumpovu inauguraci, protože nedokáže potlačit své pohrdání nově zvoleným republikánským prezidentem.

„Neexistuje žádné přehánění jejích pocitů ohledně Trumpa. Není z těch, kteří by se tvářili příjemně a předstírali by zdvořilost kvůli protokolu,“ řekl jeden ze zdrojů.

Končící i nastupující prezident, bývalí prezidenti a jejich manželky, ale i američtí zákonodárci, zahraniční hosté a vlivné osobnosti amerického byznysu se shromáždili v rotundě Kapitolu a k ceremonii inaugurace 47. prezidenta USA. Jím se stal po přesvědčivém volebním boji Donald Trump.

V jednom chumlu pak byl viděn šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg se svou partnerkou v živém rozhovoru se zakladatelem Amazonu Jeffem Bazosem a jeho přítelkyní. V nestřeženou chvíli pak kamery zachytily, jak Zuckerbergovy oči jako oči mladíka zabloudily do výstřihu Bezosovy partnerky. Opodál stál Elon Musk a tiše sledoval dění v sále.

Na inauguraci jsou k vidění i četné tváře politiků, kteří v předchozích letech nenechali na Donaldu Trumpovi nit suchou. Toho si všimla progresivní politička Ilhan Omarová.

„Lidé jsou více naštvaní na umělce, kteří se účastní Trumpových inauguračních akcí, ale vůbec nejsou naštvaní na politiky, kteří jim řekli, že je Trump ,hrozbou pro demokracii’, a přesto šli na inauguraci. Jde vidět, že to nemyslí vážně,“ napsala Omarová na síti X.

Podle ní si jdou umělci pro výdělek, ale pro co si jdou tito politici? „Umělci alespoň vědí, že jsou tam od toho, aby vystupovali a dostali zaplaceno. Ale tihle politici, kteří si čtyři roky pouštěli hubu na špacír a teď jsou ochotni tam být a tleskat mu... na ně by měli být lidé naštvaní. Lhali vám a vaše kritika/hněv by měla být oprávněně namířena na ně,“ rozpálila se na Muskově síti Omarová.

A volala po tom, aby se vůči umělcům nežádaly přísahy na politiku. „Také by nikdo neměl žádat lidi, kteří jsou umělci, aby byli loajální k nějaké straně, protože to je to, co diktatury dělají. Ve svobodné zemi, jako je ta naše, by lidé měli mít možnost podporovat jakoukoli stranu, kterou chtějí, aniž by tím bylo ohroženo jejich živobytí,“ napsala.

People are more upset at performers/artists attending Trump’s inaugural events but not upset at all the politicians who told them he was a “threat to democracy” going to these events are not serious.



Performers at least know they are there to perform and get paid, but these…