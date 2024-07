Incident na ulici: Poslankyni ODS Decroix hrozil agresor, ochránil ji Mašek z ANO

Decroix popsala své zkušenosti z dnešního odpoledne na síti X. „Upřímně děkuji panu kolegovi Jiřímu Maškovi, který mi umožnil se vedle něj schovat a byl připraven mi pomoci v situaci, kdy mne přes celé Malostranské náměstí pronásledoval a vulgárně na mne řval ‚svině… zlodějko… a já ti ukážu‘ nějaký vyšinutý, agresivně vypadající šílenec, který mne prý zná z televize,“ popisovala Decroix.

„Policie byla daleko a já byla ve lhostejném davu mezi stánky v úzkých a začínala se cítit v ohrožení. Kolega poslanec se zachoval jako správný muž, a dokud se situace i já neuklidnily, stál za mnou a vedle mne. Děkuji za to a moc si vážím toho, že při všech názorových rozporech, které zcela legitimně můžeme mít a máme, se k sobě chováme jako lidi,“ uvedla Decroix, která například nedávno prohlásila, že nová evropská frakce Patrioti pro Evropu, kam budou patřit europoslanci ANO, je proruskou aliancí.

Poslankyně také dodala, že taková věc se jí stala poprvé v životě. „Přiznám, že se mi taková věc stala poprvé a trochu mnou otřásla. Už hodně dlouho jsem se jako žena necítila náhle tak lehko zranitelná,“ popsala.

Podobné zkušenosti s nenávistí prý má také místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti). „Evo, to mi je moc líto. A současně bohužel musím říct, že vím, jak se cítíš. Stalo se mi nedávno něco podobného, a to jsem měla s sebou dítě. Jestli jsem si z těch situací něco odnesla, tak to, že pro některé lidi přestáváme být lidskými bytostmi a argumentovat nemá smysl. Je moc dobře, že byl Jiří Mašek nablízku,“ reagovala Richterová.

