Incident ve Sněmovně: Křik, redaktor ČT, nařčení ze zlodějny. A není tomu konec

Novinářka Lucie Groene Odkolek si na svém facebookovém profilu postěžovala na to, že Reportéři ČT o ní připravují velmi nechutnou dehonestující reportáž. „Reportáž bude asi skvěle konkurovat bulváru. Bude to velká špína,“ uvedla Groene Odkolek.

„Dnes jsem měla strašný zážitek s redaktorem Reportérů, panem Vondráčkem. Čekal na mě ve Sněmovně a snažil se mě natočit překvapenou s kamerou, i když naše setkání, na které jsem mu kývla, sám nedávno zrušil. Ano, ječela jsem na něj, že dělá ČT ostudu a chová se jako bulvár. Prosím o poslání dál, protože, jak víte, kandiduji do Rady České televize a považuji následující za velmi vážný pokus poškodit moje jméno (a to doslova) – takové chování jedinců opravdu vážně ohrožuje pověst veřejnoprávní televize,“ poznamenala úvodem svého textu Groene Odkolek.

ParlamentníListy.cz požádaly o vyjádření i redaktora ČT Davida Vondráčka a jsou připraveny ho zprostředkovat čtenářům.

Kolem Vánoc se jí podle jejích slov ozval právě redaktor Vondráček z České televize s tím, že mu je sympatická její snaha o rekonstrukci hrobu Odkolků na Malostranském hřbitovu a chtěl by o tom natočit reportáž. „Na všechny jeho dotazy jsem mu otevřeně odpovídala, poslala všechny informace i to, že svůj původ odvozuji od Frederiky Josefy Odkolek, která byla sestrou Franze Odkolka, který je na Malostranském hřbitově pohřbený. Každý asi ví, že jméno Odkolek jsem převzala minulý rok, a to v souvislosti se sporem o ochrannou známku,“ poznamenala Lucie Groene Odkolek s tím, že nikdy netvrdila, že je „dědičkou pekáren“, ale že je přímým potomkem Frederiky Odkolek. „To je pravda a snažila jsem se mu vysvětlit, že to musím dokládat soudu, aby tedy počkal, jak soud rozhodne, a neovlivňoval situaci předem,“ uvedla novinářka.

Ve stejnou dobu jako redaktor Vondráček se jí podle jejích slov ozvala paní, která předstírala, že chce na rekonstrukci hrobu poskytnout větší částku. „Této paní jsem sdělila informace o veřejné sbírce, která je na hrob povolená a kam je potřeba poslat peníze, a poslala materiály o poškození hrobky, které vypracovala Správa hřbitovů. Od té doby se neozvala. Paní měla stejné informace, jako jsem dávala redaktorovi, takže mě napadlo, že to spolu souvisí. Když jsem kontrolovala, komu patří tento e-mail, jestli nenajdu telefon, abych jí poděkovala, zjistila jsem, že jde pravděpodobně opravdu opět o akci redakce,“ sdělila novinářka.

Následně také popsala hádku, k níž mělo dojít dnes se štábem České televize. „V dnešní hádce se štábem České televize jsem to zmínila s tím, že tento nezdařený pokus mě nějak ‚nalákat na peníze‘ šel ze stejné strany, redaktor Vondrářek neodmítl. Pan Vondráček zmínil moji návštěvu pana starosty ve Stráži, kde jsem se byla osobně informovat, jak vypadá plán rekonstrukce hradu Vartenberk. O roudnických Odkolcích se, myslím, celkem často píše (a já jsem přesvědčená, že oprávněně) jako o přímých potomcích Doroty z Vartenberka a Jana Odkolka z Újezdce. Zjistila jsem mezitím, že redaktor Vondráček byl za panem starostou a snažil se z něj vytáhnout vyjádření, které by nějak naznačovalo, že jsem se asi chtěla nějak obohatit. Prý odjížděl zklamaný. Panu starostovi jsem se za chování spolupracovníka České televize omluvila. Samozřejmě, že nic takového nebylo,“ dodala dále.

„Dnes jsem se od Vondráčka dozvěděla, že prý si nechám říkat baronko, čímž děkuji všem, co si ze mě na FB dělají kvůli Odkolkům legraci a říkají mi tak,“ zmínila.

„V reportáži bude také něco o mém studiu – pan redaktor se měl ptal na magisterskou práci, tak jsem ho musela zklamat, že jsem po šesti letech studia kdysi přerušila a vrátila se na Humboldtovu univerzitu minulý rok a studuji dále. Až budu mít hotovo, nahlásím mu to. Reportáž bude asi skvěle konkurovat bulváru, protože také zmiňoval, že tam bude něco o mých milencích, o kterých s manželem ještě nic nevíme, ale asi se něco nového dozvíme. Bude to velká špína a podle toho, jak dnes pan Vondráček nereagoval na žádné moje argumenty, bude to tragédie. Dozvíte se také, že tvrdím, že jsem potomkem Františka Serafína, ale to už je asi jedno. Ptala jsem se pana redaktora, proč vadí redakci veřejnoprávní televize, že jsem založila nadační fond Odkolek, který chce bádat a historii Odkolků vyjasnit, včetně všech diskuzí a tezí, ale on říkal, že už je to 150 let, a já s ním tedy už příbuzná nejsem,“ dodala.

„Na odpověď, proč tady raději neřeší, že po Praze jezdí auta s nápisem Odkolek od roku 1850, když firma, které patří vznikla před velmi krátkou dobou, tak to mu nevadilo. Konec hlášení. Chápu, že je to pro někoho nepochopitelné, že něco někdo dělá z přesvědčení, a ne pro peníze, ale já to tak mám už hodně dlouho. Odkolková,“ uzavřela.

