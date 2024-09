Indické zbraně na obou stranách války. Rusy to prý velmi vzteká

Mezi Ruskem a Indií vládnou pozitivní vztahy, ale agentura Reuters upozornila, že ani tyto pozitivní vztahy nebrání indické vládě prodávat zbraně partnerům v Evropě, kteří je nakonec směřují na Ukrajinu. Indové v tom vidí šanci pro posílení státního rozpočtu.

„Ministr obrany Rajnath Singh na konferenci 30. srpna řekl, že vývoz obrany přesáhl v posledním fiskálním roce 2,5 miliardy dolarů a že Dillí chce tento objem do roku 2029 zvýšit na zhruba 6 miliard dolarů,“ uvedla agentura Reuters.

A v Rusku prý narůstá vlna vzteku.

Ministerstvo zahraničí a obrany Ruska a ministerstvo obrany Indie na další otázky agentury Reuters neodpověděly. Na žádost o odpověď na otázky nereagovala ani česká strana. A proč právě česká strana?

„Mezi evropskými zeměmi, které posílají indickou munici na Ukrajinu, jsou Itálie a Česká republika, která podle španělského a vysokého indického představitele a také bývalého nejvyššího představitele vede iniciativu dodávající Kyjevu dělostřelecké granáty ze zemí mimo Evropskou unií,“ rozváděla dál myšlenku agentura.

Indie je ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině ve zvláštní situaci. Na jedné straně se snaží udržet dobré vztahy s Ruskem. Indie dlouhodobě nakupovala ruské zbraně a západní protiruské sankce ignoruje, ale vláda v Novém Dílí si je zároveň vědoma, že hlavním podporovatelem Ruska je Čína a Čínu Indové vnímají jako svého zásadního rivala.

Italové prý od Indů nakupují prázdné granáty, plní je výbušninami a posílají je na Ukrajinu. Jen v únoru 2024 se prý na Ukrajinu z Itálie dostaly granáty za 6,7 milionu dolarů. Vládě v New Dillí prý dávají podobné transakce možnost ukázat, že nestojí tak docela na straně Ruska. Alespoň ne v rusko-ukrajinské válce.

Ve stejnou chvíli přichází BBC se zprávou, že o pomoc žádají desítky Indů, kteří hlásí do světa, že je Rusové přinutili narukovat na jejich straně do války proti Ukrajině. Desítky takových Indů se již vrátily do své vlasti a britská veřejnoprávní BBC některé z nich vyzpovídala.

„Zažívám paniku. Nejsem si jistý, jestli se vrátím v pořádku nebo ve futrálu. Prosím, zachraňte mě,“ řekl Urgen Tamang, jeden z propuštěných vojáků. Indii oupstil za příslib výdělku v Rusku, kde měl být pomocnou silou v armádě agresora.

„Místo toho byli posláni do válečné zóny. Mnozí z nich uvedli, že byli umístěni v částech Ukrajiny pod ruskou kontrolou, kde museli odstraňovat nášlapné miny, ovládat bezpilotní letouny, rakety a čelit útokům odstřelovačů s malým nebo žádným vojenským výcvikem. V konfliktu dosud zemřelo devět Indů a indické úřady uvedly, že zatkli 19 lidí za obchodování s lidmi,“ napsala BBC.

„Nemůžu uvěřit, že jsem odtamtud,“ řekl Sunil Karwa, elektrikář z Rádžasthánu, který v únoru vstoupil do ruské armády. Stejně jako on, většina ostatních rekrutů byli také dělníci ve věku 19 až 35 let, které najali agenti sídlící v Indii, Dubaji a Rusku. Podvedení Indové říkají, že jejich smlouvy byly v ruštině, v jazyce, kterému nerozuměli. Přesto to podepsali v naději, že dostanou lepší příležitosti.

Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) bude dosavadní ruská politika náborů kde koho do armády pokračovat, protože ruský vládce Vladimir Putin podle dostupných informací odmítl další částečnou mobilizaci. Poslední proběhla v závěru roku 2022 v reakci na úspěšnou ukrajinskou protiofenzivu, která osvobodila severovýchod Ruskem napadené země.

„Ruský prezident Vladimir Putin údajně odmítl žádost ruského ministerstva obrany (MO) o kompenzaci ruských ztrát vyhlášením další mobilizační vlny na jaře 2024, která pravděpodobně zabrání politickým nákladům spojeným s nedobrovolným povoláváním rezerv. Putin od té doby zůstal oddán své kryptomobilizační kampani, která omezuje mobilizační potenciál Ruska,“ napsal server.

„Mobilizace v Rusku zůstává v blízkém až střednědobém horizontu nepravděpodobná kvůli Putinovu osobnímu strachu, že mobilizace je přímou hrozbou pro stabilitu jeho režimu. ISW zaznamenal zprávy spekulující o možnosti Ruska vyhlásit další mobilizační vlnu před Putinovou inaugurací a po ukrajinské invazi do Kurské oblasti v srpnu 2024, ale Putin zatím takovou mobilizaci nepovolil. Ruský opoziční server Meduza uvedl, že zdroje blízké ruské vládě tvrdily, že Kreml se zabýval myšlenkou mobilizace bezprostředně po ukrajinské invazi (do Kursku), ale že ruský kabinet ministrů a obchodníci spříznění s Kremlem se těmto úvahám postavili,“ pokračoval institut.

