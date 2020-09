Infektolog: Tvrdá opatření. Nic jiného nezabere

reklama

Machala má za to, že nový ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula je člověkem na svém místě, protože bude umět přitvrdit, když to bude třeba a ono to podle něj třeba bude. Machala se takto vyjádřil v rozhovoru s Danielou Drtinovou pro internetovou televizi DVTV.

„Já bych chtěl říct, že mám naprostou důvěru v pana profesora Prymulu. Jako krizový manažer je to optimální postava,“ zdůraznil host.

Počítá s tím, že časem bude třeba zase zavřít školy. I základní školy. Roušky samy o sobě už prý totiž epidemii nezpomalí. „Já si myslím, že aby se to utlumilo, tak bude nutné sáhnout ještě k razantnějším opatřením. I za cenu toho, že to přinese další ekonomické ztráty. Ať už kvůli maminkám malých dětí, které budou muset zůstat se svými ratolestmi doma, tak kvůli restauratérům, které budou muset zavřít v 10 hodin večer.

Problém je podle hosta v tom, že lidé přestali vnímat koronavirus jako hrozbu. Může za to podle něj i vláda, která v létě dopoledne vyhlásila opatření, která budou platit, ale ještě odpoledne je zase zrušila.

„Především zodpovědné orgány by měly postupovat konzistentně. Že různí rádoby-experti, profesoři různých oborů, kteří toho o infekci mnoho nevědí, tak já myslím, že by si to měli odpustit. Ale zodpovědné orgány by se měly chovat konzistentně,“ zdůraznil Machala.

„Já apeluju na to, že my máme už světlo na konci tunelu. Ono by stálo za to vydržet několik měsíců určitá omezení, abychom se dočkali toho, že zde bude vakcína, se kterou se to bude postupně řešit. A ta určitá sebekázeň by přispěla k tomu, že se budou snižovat i ty případné ekonomické ztráty, které by se určitě dostavily, kdyby se ta epidemie nekontrolovatelně rozjela,“ upozornil Machala.

Češi se podle měj měli chovat zodpovědněji už v létě a nosit roušky v obchodech, jak se to dělo v Polsku, v Německu nebo na Slovensku. „Podle mého názoru bylo půl bilionu vyhozeno zbytečně.“

To prý neznamená, že by lidi měli nosit roušky na procházkách v lese, ale apeloval na Čechy, aby v uzavřených prostorách roušky nosili.

Psali jsme: Český vědec: Virus nezastavíte. Opatření nepomohou. Flegr nemá pravdu. Kdo covid prodělá, už se ho pak netýká Primátor Hřib: Stojíme před obrovskou výzvou Covid? Ukažte lidem celou pravdu. Žaloudík v ČT vytáhl úplně jiná čísla Prymula je součást tajného Babišova plánu, píše novinář Kmenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.