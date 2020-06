Internet! Otec starosty Koláře zjistil, proč Američanům bouchly saze

Média nejen v Americe se věnují nepokojům, které vypukly po smrti George Floyda, černocha z Minneapolis. Včera na toto téma hovořili europoslanec a bývalý velvyslanec v USA Alexandr Vondra a taktéž bývalý velvyslanec Petr Kolář v Událostech, komentářích. Vondra prohlásil, že by se z nepokojů v USA neměl nikdo radovat. "Do jisté míry to může být předobraz toho, co může být v Evropě. Už jsme viděli, ve Francii ty rozbušky působí také," varoval. A Kolář mluvil o tom, jak nebezpečné jsou sociální sítě.

Hned na úvod oba muži prohlásili, že by se k demonstrantům v ulicích USA nepřidali. Kolář konstatoval, že se stalo něco, co se stát nemělo, a dodal, že to připomíná bouře po vraždě Martina Luthera Kinga, nebo ty v roce 1992. Uvedl, že by souhlasil s výroky německého ministra zahraničí, že protesty jsou legitimní a pochopitelné, pokud zůstanou klidné. Ale dodal, že to tak většinou nezůstane, protesty se zvrhnou v rabování a co se v Americe děje, je podle něho příšerné. Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 90% Nehrozí 10% hlasovalo: 3154 lidí

I Vondra pravil, že se nejedná o něco až tak neobvyklého, tyto nepokoje v Americe čas od času propukají. Doplnil, že se nepokojům dává rasový podtext, ale podle něho přímo souvisejí s krizí, a akce policisty, ač odsouzeníhodná, byla jen rozbuškou. "Nedíval bych se na to s nějakou satisfakcí nebo něco takového, protože do jisté míry to může být předobraz toho, co může být v Evropě. Už jsme viděli, ve Francii ty rozbušky působí také," varoval.

Petr Kolář s teorií o rozbušce souhlasil a dořekl, že vyhřezlé frustrace a emoce pak zneužijí "živly", které nemají zájem o změnu, jen se přiživují a parazitují. "To, že současný prezident Spojených států to z mého pohledu částečně přiživuje svým přístupem, to je bohužel smutný fakt, z mého pohledu, nevnucuju..." stočil Kolář diskuzi k politice a moderátorka Daniela Písařovicová se zeptala, zda by Trumpa označil za viníka současné situace. To Kolář rozhodně odmítl, řekl, že Trump na této krizi jen profituje a chytře využívá situace, ostatně nikoliv poprvé.

Řeč šla také o tom, že Trump mobilizoval armádu. Vondra mínil, že armáda je i pro Trumpa krajní řešení a používá ji spíš jako páku na guvernéry, z nichž část tvoří Demokraté, kteří váhali s nasazením Národní gardy. Což je dle Vondry nutné, když dochází k rabování. Petr Kolář souhlasil, že v poklidu nejde situaci v USA řešit, vzhledem k tomu, kam se dostala. Vondra mínil, že se situace ještě chvíli nezklidní, zvlášť když olej do ohně přilévají prezidentské volby a rozdělení společnosti.

Písařovicová pak odbočila a zeptala se Koláře, jak nebezpečné jsou sociální sítě. "Protože kdokoliv může vkládat videa na internet, ty se potom šíří dál a dál, vyvolávat další demonstrace, je v tomto směru současná situace nebezpečnější než rok 1968, který jste zde zmiňovali, s nímž jsou současné nepokoje srovnávány, že sociální sítě mohou přilít ještě více oleje do ohně?"

"Určitě ano," odpověděl Kolář. "Nakonec to vidíme, dochází k jejich zneužívání, já nejsem žádným fandou levicově anarchistického hnutí Antifa, ale ty falešné tweety a to, co se objevilo na Facebooku a pak se prokázalo, že to ve skutečnosti dělají ultrakonzervativní nacionalistické síly, aby tím vybudily ještě větší napětí a vyvolaly protireakci proti těm levičákům, anarchistům z Antify, tak to je přesně ten příklad zneužití, kdy to může vyvolávat ještě větší emoce," dodával s tím, že se hoaxy šíří rychlostí blesku a mohou provokovat, aby lidé vyšli do ulic protestovat "nesprávným způsobem".

