Invazi zhatí plynovod. Zaorálek ujišťoval, že od Ruska bude klid

Západ se obává ruské agrese na Ukrajině. Moskva se dožaduje záruk, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Pokud Rusko na Ukrajinu vstoupí, pak reakce Západu bude tvrdá, to zaznělo při rozhovoru ruského a amerického prezidenta. Podle někdejšího ministra zahraničí a ministra kultury v demisi Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ale vpád Ruska na Ukrajinu nehrozí, jedním z hlavních důvodů je plynovod Nord Stream 2, který mělo od uvedení do provozu dělit už jen pár týdnů.

Současná americká politika se podle něj řídí Johnem Mearsheimerem, tím realistou, který hovoří o odstrašování Ruska od vojenské akce vysokými náklady operace: „Ten říkal, že je potřeba dostatečně odstrašit toho, kdo chce zaútočit, tím, že náklady jeho operace budou prostě příliš velké. Pokud je pravda, že Rusko chtělo takovou operaci zrealizovat, jak mají ukázat předkládané důkazy, pak americká strana říká, aby si to rozmysleli, že je to bude stát hodně,“ uvedl.

Na dotaz, zda má vláda od zpravodajských služeb konkrétní informace, zmínil, že nic takového se na vládě neprobíralo. Sám vzpomněl, že jako ministr zahraničí v minulosti dostával odlišné informace od našich zpravodajských služeb než od těch, které se předkládaly v Severoatlantické alianci, konkrétně hovořil o Iráku a chemických útocích v Sýrii. „Ono se až s odstupem času ví, že pravdu měli naši zpravodajci,“ řekl.

Takže se tu hrají hry? „Dají se hrát různé hry... třeba to, jakým způsobem se tváří ty operace, do čeho to má někoho vtáhnout. Teď se tu dělá především diplomacie, zaplať pánbůh, protože to brání eskalaci a konfliktům. Jen si vezměte, kolik se toho odehrálo mezi Spojenými státy a Ruskem v poslední době, to je čilá diplomacie,“ řekl k případné ruské agresi.

Jaké jsou podle něj ruské záměry? „Věřil bych tomu, že Rusku jde o to, nepřipustit, aby Ukrajina měla šanci vstoupit do NATO, to Putin říká velmi razantně,“ míní Zaorálek. „Rusko stojí o spolehlivé, právně zajištěné garance, které vyloučí rozšiřování NATO na východ a přesuny útočných zbrojných systémů do států poblíž Ruska,“ stojí v prohlášení Kremlu.

Má podle Zaorálka Rusko právo někomu říkat, zda může, nebo nemůže do NATO. „My mu ale nezabráníme, aby to říkalo. A teď je otázka, jestli jsme schopní mu zabránit, aby tam eventuálně poslalo vojáky, pokud by mu připadalo, že se mu tato akce z nějakého důvodu vyplatí, třeba že bude destabilizovat ukrajinský režim a podobně,“ přemítal Zaorálek.

„Takže to, co je teď ve hře, pravděpodobně není nějaký přímý konflikt, který by nám měl spadnout na hlavu. Ale to, jestli je to opravdu tak, že Rusové s něčím takovým kalkulovali, a nyní jim Američané říkají, že pokud to udělají, tak se jim to nevyplatí.

A konec Nord Streamu, to si skutečně nedovedu představit, to je pro Rusko významnější než celá Ukrajina. Že by tohle Rusové riskovali, to se mi nezdá. Důležité je, co se odehrává mezi tím,“ domnívá se ministr. „I pro Američany určitá dohoda s Ruskem smysl má, třeba proto, že oni zase nechtějí bojovat na dvou frontách. Mají hlavní výzvu Čínu a je pro ně možná zajímavé najít nějaký modus vivendi s Ruskem,“ spekuloval Zaorálek závěrem i nad záměrem Spojených států.

„Jsou zde zájmy dvou stran a Evropa v tom bohužel velkou roli nehraje, protože si nemyslím, že bychom v Evropě měli tak vyvinutou diplomacii, která by v tom mohla sehrát zásadnější roli. Je to tak trochu nad našimi hlavami,“ dodal Lubomír Zaorálek s tím, že jej to mrzí, jelikož i nás se to týká.

