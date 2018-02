Inventář Lidového domu Oto Novotný varuje: Zeman ničí ČSSD a může se mu to povést definitivně

Oto Novotný připomněl nedávná slova kandidáta na předsedu Jana Hamáčka, že „ČSSD by měla s prezidentem spolupracovat, nemůže s ním válčit“. S tím by prý on sám souhlasil, ale pokud mají být vztahy ČSSD a Zemana, jak Hamáček říká, „co nejkorektnější“, není to prý jen na ní. „Na tahu je především Zeman,“ zdůraznil a dodal, že on byl ten, kdo kalil jejich vzájemné vztahy. „O korektní vztah se Zemanem se snažilo každé postzemanovské vedení strany,“ řekl a dodal, že osobně se pohyboval v nejbližším okolí těchto předsedů a ví, že si všichni uvědomovali, že „válka“ se Zemanem stranu oslabuje vnitřně i navenek, a snažili se k ní nezavdávat příčiny.

Pokud si tedy Hamáček přeje opravdu korektní vztahy s prezidentem, neměl by podle Novotného propadat iluzím, a to především pokud bude v čele strany opravdu chtít budovat tento vztah jako „rovný s rovným“. „To znamená, že se nebude chtít stát Zemanovou marionetou, asistentem budování jeho kultu a bude chtít stranu konsolidovat na autentických hodnotových základech,“ uvedl a dodal, že má velké pochybnosti, nakolik právě tohle se Hamáčkovi či komukoli z dnešních kandidátů na předsedu ČSSD podaří.

Novotný je totiž přesvědčen o tom, že Zeman se od sociálnědemokratického programu a hodnot dávno na hony vzdálil. „Pokud si to strana ještě neuvědomila, může se lehce stát, že se stane nástrojem Zemanovy politiky, a definitivně tak zničí svoji sociálnědemokratickou identitu, ostatně již nyní velmi pošramocenou,“ varoval v komentáři na serveru deníkreferendum.cz.

Zeman a ČSSD podle Novotného sice primárně cílí na stejné sociální vrstvy, ale úplně z jiného důvodu. „Zatímco ČSSD na tyto vrstvy cílí komplexním programem, respektive celou škálou programových cílů, Zeman na ně cílí velmi účelově a monotematicky,“ uvedl a dodal, že stupňuje jejich obavy a strach z migrační krize, aby se pak stavěl do role jejich výlučného ochránce.

Podle Novotného za Zemanem stojí polovina národa vystresovaná fantomem migrace, naštvaná na sobeckou politickou elitu a „pražskou kavárnu“. „Zeman má pro to mimořádné pochopení a doslova se na tom pase. Ale Zeman těmto lidem nenabízí žádné pozitivní a rozhodně ne sociálnědemokratické řešení,“ míní.

Sociální demokraté by si prý měli uvědomit, že pěstování „co nejkorektnějších“ vztahů se Zemanem nesmí znamenat nekritické přihlížení jeho politické linii, která je již dlouhá léta v naprostém rozporu se sociálnědemokratickými hodnotami, protože pokud se přimknou k této linii, budou spoluzodpovědni za vytěsňování České republiky ze společenství, které je normativně ukotvené v politické kultuře kladoucí na první místa svobodu, spravedlnost, solidaritu a lidská práva.

Kandidát na předsedu ČSSD Hamáček se vyjádřil i k případné účasti ČSSD ve vládě. „Vedení ČSSD krátce po volebním debaklu vyjádřilo takřka jedním hlasem většinový názor členské základny: pojďme do opozice a soustřeďme se na znovuvybudování strany,“ přesně to byl podle Novotného moudrý názor, který dnes už z vedení strany prý nikdo upřímně nesdílí. „Dokonce padá i podmínka, že pokud by šla ČSSD s hnutím ANO do vlády, nesmí v ní být trestně stíhaný premiér,“ kroutí hlavou.

„Pokud ještě včera ČSSD tvrdila, že podmínkou její účasti na vládě je, že v ní nesmí být trestně stíhaný Babiš, a na sjezdu by měla tato podmínka padnout, pak se ČSSD stane spoluzodpovědná za další hluboký propad české politické kultury,“ je si jistý Novotný.

Co se týká vstupu ČSSD do vlády, je podle analytika důležité si položit otázku, zda ČSSD chce několik let přežívat vedle hnutí ANO jako druhá politická divize Agrofertu, anebo znovu dobýt ztracené pozice a stát se mainstreamovou stranou na levici. „Pokud ČSSD nechce rezignovat na cíl stát se opět hlavní mainstreamovou stranou na levici, musí projít zásadní programovou a organizační reformou, aby začala být opět vnímána širokou veřejností jako skutečná alternativa,“ uvedl Novotný a dodal, že v koalici s hnutím ANO se ČSSD těžko zvedne, když bude vedle hnutí ANO v pozici slabšího vládního partnera.

Pokud chce ČSSD v nejbližší budoucnosti znovu dobýt ztracené pozice, měla by podle Novotného zůstat v opozici. „To znamená nepřenechávat opozici proti vládě hnutí ANO výlučně pravicovým konkurentům, případně Okamurovi a komunistům, jasně programově se vůči vládě vyhraňovat, a především udělat důkladnou vnitřní reformu,“ uzavřel Novotný, kterému pro jeho léta strávená v sekretariátu ČSSD třeba Jiří Paroubek přezdíval "inventář Lidového domu.

autor: nab