Írán se pomstí, bezpochyby! Semkli se, důsledky si „vyžereme“ my. Vytočený Zaorálek o tom, co nás čeká

„Kam může vést taková politika? Oko za oko, zub za zub? Že přijde odplata, o tom nelze pochybovat," řekl na úvod Zaorálek k americkému útoku, při kterém zemřel elitní íránský generál. Dramatická eskalace vývoje na Blízkém východě je podle ministra bezesporu velmi vážná.

Poukazuje na to, že se změnila i situace v Íránu. „To je co, co mě strašně vadí, že celá ta země, která se dříve diferencovala v ty umírněné, progresivnější a mezi stoupence teokratického režimu, tak dnes, kdo tam má kontakty, vám potvrdí, že se ta země sjednotila ve prospěch současného režimu,“ dodává Zaorálek s tím, že dokonce i ti, kteří režim nemuseli, dávají dnes najevo, že zabití Sulejmáního je něco, co nepřijímají.

Aby se stal obraz toho, co se děje dnes, srozumitelný, je třeba se podle ministra vrátit o něco zpátky. „Je třeba si uvědomit, že vše, co se odehrává dnes, začíná tím, co se stalo v okamžiku, kdy nastoupil Trump a zrušil šestistrannou nukleární dohodu, ve které byl Írán a kterou Írán plnil,“ připomíná.

Rozhodnutí Spojených států zabít íránského generála americký prezident vysvětloval slovy, že Sulejmání plánoval útoky proti Američanům, a jeho zvěrstva proto byla nadobro ukončena. „Jsem absolutně ke kroku prezidenta Trumpa kritický. Celé je to ukázka toho, jak Spojené státy nerozumějí Íránu. Je to celé jen série nedorozumění,“ okomentoval slova šéfa Bílého domu Zaorálek.

Zopakoval, že Trump tím, že rozbil nukleární dohodu, udělal ze Sulejmáního nejpopulárnější osobu. „Tento tvrdý chlapík, představitel války ještě s Irákem, se stal nejpopulárnější osobou, protože když Amerika jednostranně rozbila něco, co Írán dodržoval, tak se i v Íránu pak prosadil názor, že je Amerika nesolidní partner, nemá cenu s ní dělat dohody a vyjednávat. Zvítězil jestřábí kurz,“ vysvětluje Zaorálek. „A za další se nenaplnilo ani to, co předpokládali Američané, že se v Íránu zhroutí ekonomika a lid bude požadovat výměnu,“ doplnil.

Podle ministra tak existuje přímý vliv mezi současnou politikou Trumpa a nabytí moci některých íránských představitelů. „V důsledku tvrdé a nesolidní politiky Spojených států, které začaly trestat někoho, kdo prokazatelně dodržoval závazky nukleární dohody, se v Íránu oslabila role umírněných a posílila se role jestřábů,“ shrnul Zaorálek.

„Trumpovo rozhodnutí bylo vedeno spíše instinktem a emocemi než tím, že by to bylo podloženo strategií a logikou. A to je úplně nejhorší. Trump žádnou strategii nemá. Tohle není způsob, jak se uklidňuje situace, takhle se do prostoru akorát vnáší chaos,“ zamračil se Zaorálek.

Doplnil, co mu na celé věci připadá však nejhorší: „Je to podobné jako to, co se stalo v roce 2003, kdy Bush vtrhl do Iráku, vytvořil se chaos, ze kterého jsme do dneška nenašli cestu zpět. Otázka je, kdo ten svinčík pak má uklízet? Na jedné straně říká Trump, že chce ze Středního východu odejít, ale nám tu ten Střední východ zůstává a my jsme ti, kdo si má poradit s tím, co tu vytvořil někdo jiný!“

„Důsledky tedy padají na nás. Stejně jako i důsledky situace v Sýrii, uprchlíci apod. My sklízíme kroky politiky, která ale nemá ani strategii, ani logiku,“ zopakoval na závěr rozčílený ministr Zaorálek.

