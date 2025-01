Irové v pasti kvůli Trumpovi. Chce si dojít pro firmy, které tam „utekly“

Na inauguraci 47. prezidenta Spojených států amerických byli přítomní zakladatelé mnoha tamních největších společností. Do Trumpova inauguračního fondu vkládali miliony dolarů. Jenže Donald Trump se jim pár dní po inauguraci chystá odvděčit tlakem na to, aby své zisky danili výhradně v USA, nikoliv ve třetích zemích. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 87% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12032 lidí

Irsko v roce 1997, kdy bylo nejchudší zemí západní Evropy, přišlo s tím, že zatraktivní režim daně z příjmu právnických osob. A přišlo s tarifem 12,5 % a investičními pobídkami. Irská strategie se setkala s nadšeným přijetím ze strany korporací. Pomalu do Irska začaly přesouvat svůj byznys a Irsko se dostávalo z chudoby.

Daňový ráj pro korporace znamenal pro pětimilionové Irsko injekci živé vody. Příjmy do státní kasy jen rostly. V roce 2023, píše deník Telegraph 24 miliard eur. V přepočtu tedy 600 miliard korun. Přičemž vývoj výběru daní u korporací je patrný. V roce 2018 Irsko vybralo 10,4 miliardy eur a v roce 2013 4,3 miliardy eur.

Největším plátcem daní je v Irsku americká společnost Apple. Jeho irská pobočka minulý rok zaznamenala obrat 200 miliard eur.

Díky příjmům z korporátních daní si Irsko mohlo dovolit navýšit i výdaje státu. Ty za posledních deset let stouply o 6,5 %, informuje Irish Fiscal Advisory Council.

Před deseti lety byl irský státní dluh ve výši 100 % HDP země. Dnes je to 50 % HDP. Přičemž podle odhadů ekonomů by se na přelomu tisíciletí téměř bankrotující Irsko mohlo v roce 2040 zbavit dluhu zcela.

Právě díky daňovému ráji si Irsko zároveň může dovolit udržovat i nízké zdanění obyvatel. Daňová zátěž Irů představuje „pouze“ 37,5 %, což je nejnižší úroveň od roku 1980, píše Telegraph a dodává, že to je v příkrém protikladu se zdaněním ve Velké Británii, kde je nyní nejvyšší daňové zatížení od druhé světové války.

Nová administrativa Donalda Trumpa už ovšem signalizuje, že věci by se mohly a měly změnit. „Howard Lutnick, prezidentův vybraný ministr obchodu, v říjnu řekl, že americké podniky by měly platit více americkému ministerstvu financí, než aby plnily pokladny cizích zemí,“ citoval ministra Lutnicka Telegraph. Lutnick přitom ukázal právě na Apple v Irsku.

„V Americe platí korporátní daň ze tříprocentního zisku a Irsko oznamuje masivní rozpočtový přebytek pro svých pět milionů lidí. Tohle prostě nemůže být pravda,“ rozčílil se Lutnick pro Bloomberg. „Koncept je: ať platí daně v Americe. Jedině takhle napravíte Ameriku,“ dodal nynější ministr.

Podle Lutnicka se irští občané nespravedlivě těší z nižších daní a vyšších výdajů kvůli penězům odebraným americkým společnostem – penězům, které by měly jít do Washingtonu.

Než Trump uhodí na Irsko a donutí korporace, aby danily v domovských USA, neztrácel v úřadu čas a pustil se do daňového systému. Odstoupil od globální daňové dohody, kterou s Evropskou unií dohodl a podepsal Trumpův předchůdce Joe Biden. Ta zavazovala země k minimální sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 15 %. Irsko jako člen EU by tedy beztak přišlo o svou výhodu nízkých daní.

Pokud Trump skutečně přinutí americké společnosti přesunout více svých zisků zpět do Ameriky, dopady by mohly být pro Irsko zničující, varuje Telegraph. Do roku 2040 by tak Irsko nesmazalo státní dluh na nulu, ale naopak by se mohlo vyšplhat zase na 100 % HDP. Vždyť celá třetina příjmů do státní kasy Irska pochází od tří amerických korporací.

Do debaty se s varováním zapojila i irská centrální banka. „V posledních letech se objevila závislost státní pokladny na značných příjmech z korporátních daní, z velké části související s aktivitami amerických nadnárodních společností,“ stojí v prohlášení banky spolu s varováním, že nástup Trumpovy administrativy do Bílého domu může Irsku citelně přitížit.

Přičemž pokud by Donald Trump dotlačil americké společnosti k návratu do USA, přišlo by Irsko i o velký počet zaměstnaneckých míst. Telegraph vypočítal, kolik Irů je na amerických korporacích pracovně závislých. Apple zaměstnává 6 000 Irů, Microsoft 3 500. Google pak 5 000 zaměstnanců. Americký farmaceutický gigant Pfizer pak drží v Irsku 5 000 zaměstnanců. Díky tomu, že Pfizer v Irsku působí, vyvezlo Irsko farmaceutické a zdravotnické zboží za 77 miliard eur.

