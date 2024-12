Irsko: Tři měsíce natvrdo, když transvestitům narušíte čtení dětem

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8099 lidí



Soudce podle listu Irish Examiner odmítl zvážit podmíněný trest a uvedl, že Lahive byl „hlavním hybatelem“ celé události a neprojevil žádnou lítost za svůj podíl na „násilném útoku“, při němž podle něj musely být děti chráněny, a vadilo mu, že Lahive během narušení akce vyřkl, že jsou transvestité oblečeni „jako prostitutky“.



Obviněný tato slova pronesl poté, co napochodoval do knihovny na akci a před přítomnými rodiči a hloučkem dětí, sedících před transvestity, pravil, že je čtení pohádek muži převlečenými za ženy „morálně špatné“. Obořil se také na přítomné pracovníky knihovny, kteří akci bránili a snažili se trojici, jež ji narušila, vytlačit i za pomoci duhových deštníků. „Proč tu máte ty muže převlečené za ženy? Nejenže jsou převlečeni za ženy, ale ještě k tomu jsou oblečení, jako by šlo o prostitutky,“ uvedl Lahive na záznamu, který na akci pořídil.

Irish politician jailed for 3 months, because he disrupted transvestite event for 6-7 year olds



Ross Lahive, a former Irish People's Party candidate in the Irish South constituency for the European Parliament, has been sentenced to three months in prison.



