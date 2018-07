Islám je jako nacismus? Klára Samková potrestána, je tu oficiální DOKUMENT

V kárném rozhodnutí České advokátní komory se píše, že se doktorka Klára Samková shledává vinnou z přečiny snížení důstojnosti advokátního stavu, neboť nedodržovala pravidla profesionální etiky. Z toho důvodu jí advokátní komora uložila pokutu ve výši 25 000 korun. Náklady na kárné řízení pak byly vyčísleny na 8 000 korun.

Anketa Je Česká republika právní stát? Je 5% Není 95% hlasovalo: 2001 lidí

Klára Samková o aktuálním vývoji kauzy informovala své fanoušky na sociální síti Facebook. Podle odůvodnění je advokát povinen postupovat při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost a vážnost advokátního stavu, a to i v běžném občanském životě. Odvolává se přitom na judikát Ústavního soudu z roku 1998. JUDr. Pavel Čupr dále v odůvodnění uvádí: „Kárný senát konstatoval, že se na kárně obviněnou hledí, jako by se nedopustila kárného provinění a jako by jí nebylo uloženo kárné opatření.“

A co bylo oním přečinem Samkové? Jde o shromáždění s názvem „Veřejné čtení“, které se uskutečnilo v červnu 2016 na Ořechovce před budovou ambasády Turecka. V projevu, který zazněl 7. června 2016 před ambasádou, Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“ Právě tento výrok je předmětem šetření.

Fotogalerie: - Lidé, které chtějí vystěhovat

Vystoupení, na kterém Samková promluvila, navazovalo na incident z května téhož roku, kdy se na půdě Sněmovny konal seminář s názvem Máme se bát islámu? Na plénu vystoupila i česká advokátka. Její projev doslova zvedl ze židle některé posluchače. Samková v něm přirovnala islám k nacismu a komunismu a označila jej za zločinnou ideologii. Po jejích slovech ze sálu odešel turecký velvyslanec Ahmet Bigali a také několik dalších zástupců islámských zemí.

Semináře ve Sněmovně se účastnili také vyslanci Egypta, Saúdské Arábie, Ázerbájdžánu, Iráku, Palestinských území, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů. Z dalších zemí přijal pozvání rakouský velvyslanec. Ázerbájdžánský vyslanec se později na debatu vrátil.

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 5837 lidí

Právě v Ázerbájdžánu o celé akci informuje server aze.az. „Velvyslanec Ázerbájdžánu Farid Šafijev zkritizoval organizátory i účastníky konference, když poznamenal, že svými vystoupeními porušují svobodu slova a šíří nenávist,“ uvádí server.

Původní zpráva ParlamentníchListů.cz ZDE:

Vystoupení tehdy zaznamenalo velký zájem médií. Turecký velvyslanec Bigali následně dostal prostor v České televizi, kde se k celé věci vyjadřoval. Důrazně tehdy trval na tom, aby byla Klára Samková za své výroky stíhána. V reakci na jeho vystoupení se konala demonstrace před tureckou ambasádou, i žaloba připouští, že byla organizována zcela nezávisle na Samkové. Ta se však měla prohřešit tím, že na akci, jejíž hlavní součástí bylo hlasité předčítání jejího projevu ze Sněmovny, sama promluvila.

Fotogalerie: - Zasedání vlády č. 31

Inkriminovaný projev Kláry Samkové před tureckou ambasádou ZDE:

Projev Kláry Samkové na půdě Sněmovny ZDE

Psali jsme: Cože? Slitování? V ČT padla k případu H-System slova, která by občan od právníků nečekal Jsme chudí a ještě dáváme cizím? Tvrdý výklad: Kde Česko bylo, co se prohospodařilo, kolik nám berou... A opatření, které asi neprojde Klienti H-Systemu neskládají zbraně. Obrátí se na Ústavní soud ČR Tady Andreje Babiše nemají rádi. Kde? Nebude potěšen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak