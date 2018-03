Islám nepatří do Německa, varoval Horst Seehofer. EU jedná povýšeně, dodal v neděli

Dlouholetý bavorský premiér Horst Seehofer (CSU) soustavně kritizuje staronovou kancléřku Angelu Merkelovou ze sesterské CDU, že je příliš vstřícná v otázkách uprchlické krize. Opakovaně volal po tom, aby byli neúspěšní žadatelé o azyl rychleji vyhošťováni z Německa. Nedávno také prohlásil, že islám do Německa nepatří. Teď se vyjádřil k otázce povinných uprchlických kvót.

Horst Seehofer vedl mezi lety 2008 až 2018 bavorskou vládu. Teď se bude věnovat politice na ceslostátní úrovni. Z bavorské politiky se stáhl poté, co tradičně nejsilnější bavorská strana Křesťansko-sociální unie (CSU) v zářijových volbách sice zvítězila, ale v porovnání s výsledky z předchozích let v podstatě dostala od voličů výprask. Seehofer to přičetl na vrub přílišné vstřícnosti kancléřky Angely Merkelové ze sesterské CDU v otázkách uprchlické krize.

Při jednáních o nové vládní koalici prosazovala CSU stanovení pro přijímání migrantů. Kromě toho Seehofer volal po rychlejších deportacích neúspěšných žadatelů o azyl pryč z Německa. Nedávno na sebe upoutal pozornost výrokem, že islám do Německa nepatří. Vzhledem k tomu, že v obnovené velké koalici CDU/CSU a německých sociálních demokratů Seehofer dostal post ministra vnitra, vzbudil jeho výrok značný rozruch.

V rozhovoru pro Welt Am Sontag Seehofer ukázal, že si ani nadále nebude dávat pozor a bude říkat věci tak, jak je cítí. Snad v naději, že získá zpět voliče CSU, kteří v posledních volbách dali přednost např. Alternativě pro Německo (AfD).

„Evropská unie je často povýšená,“ sdělil Seehofer v rozhovoru pro Welt am Sonntag. Českým čtenářům jeho slova přinesla ČTK. „Musíme vložit více energie do dialogu o přerozdělování uprchlíků. Pokud budeme vyjednávat trpělivě, většina zemí (to) podpoří,“ řekl s tím, že při jednání musí být respektována hrdost jednotlivých členských států EU.

autor: mp