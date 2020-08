Italská poslankyně přeřvala řetězovou motorovku. Stačilo, aby začala o tom, jak se vláda chová k nakaženým migrantům. Video, které přibilo stovky tisíc lidí do křesla

reklama

Co přesně Salvini řekl?

V úvodu poděkoval ozbrojeným složkám za to, že chrání hranice Itálie, jelikož to prý byl důvod, aby vstoupili do armády. Nešli do ní pro to, aby dělali taxikáře chlapcům v kšiltovkách s mobily a psíky…

„Takže děkuju pobřežní stráži za to, co dělá,“ sdělil na plénu. Dále kritizoval některé z agilních policistů, kteří podle něj pronásledují italské občany za to, že nemají roušky, zatímco „nechávají vylodit stovky potenciálně nakažených lidí, kteří poškozují náš turismus“.

Salvini v další části svého rázného projevu citoval italskou ústavu. Zejména tu část, v níž se píše, že ochrana země je svatou povinností občana.

V následujících minutách svého vystoupení rekapituloval údajný trestný čin, jehož se měl coby ministr vnitra vloni v srpnu dopustit. Vytvořil časovou osu, aby zdůraznil, jak paradoxní celá situace je. Nevynechal ani skutečnost, že na lodi s kapacitou 19 lidí bylo až 150 migrantů. Několikrát také zmínil postoj Malty a Španělska ke zmíněné lodi s migranty.

Jenomže Salvini nebyl a není jediným politikem, kterému se rostoucí počet nelegálních migrantů nelíbí. Na Facebooku se v posledních dnech hojně šíří projev Giorgie Meloniové z 29. července letošního roku. Tato velice ostrá řečnice v úvodu shrnula dosavadní boj proti koronaviru.

„Nenecháme vás dýchat, dokud nevrátíte Italům jejich svobodu. My vám nemůžeme dovolit, abyste v nouzovém stavu zneužívali speciální pravomoci, když už se nezajímáte o italské občany, ale pomáháte jenom ilegálním migrantům!" pronesla úvodem. Intonace a hlasitost slov začaly pomalu nabývat na síle. Zejména ve chvíli, kdy přešla ke konkrétním zkušenostem.

„Příkladem je to, co se v Itálii děje dnes; s jakou tváří jste pokutovali obchodníky, kteří přišli v rozestupech na náměstí vyjádřit nespokojenost a prosili o pomoc? S jakou tváří necháváte zavírat podniky jenom proto, že někdo nedodržel rozestupy? S jakým výrazem ve tváři jste naháněli lidi za pomoci dronů na pláži? A dnes dovolíte tisícovkám migrantů překročit ilegálně italské hranice?! Tito migranti nedodržují karanténu, běhají si, kde chtějí, i když jsou pozitivní, můžete nám říct, jaký sprostoty to děláte? Předsedo Conte (premiér, pozn. red.), dalo nám to strašně práce, abychom omezili šíření nákazy. Odsoudili jsme k smrti desítky tisíc podniků! Riskujeme milióny nezaměstnaných," pokračovala.

Při pohledu do sálu pak napomenula jednoho ze svých kolegů, který doprovodil její slova posměšky.

Zmíněná politička ostrým tónem reagovala na vládní záměr prodloužit výjimečný stav v Itálii.

Jelikož jde o video se slovenskými titulky a nahrál ho Slovák Luboš Hrica, řada diskutérů pochází od našich východních sousedů. Ti, kteří se do debaty zapojili, svůj názor na Giorgii Meloni neskrývali.

„Tak u nás nemá žiaden chlap také gule ako táto žena. Pardon za slovo aké, ináč sa to nedá povedať, to je niečo neskutočne bravúrne. Ju postaviť do čela tak zbúra parlament. Krása úžasné. Tlieskam," uvedl jeden z nich. „Také poslankyne potrebujeme a nie tie naše strašidla," mínil jiný. „Nemohli by nám požičať túto Taliansku poslankyňu, aby ukázala Slovenským poslancom, ako sa má bojovať za práva národa obyčajných ľudí?" napsal další. „Tak toto je niečo. Túto pani by sme potrebovali na Slovensku. Prajem jej veľa úspechov. Za Slovensko sa nemá kto takto popasovať..." A závěrem? „Bože, ta nemá chybu. Takú prezidentku by sme potrebovali!!! A političky takisto, ktoré by sa tak hádali a vedeli povedať čo majú na srdci. A hlavne by chránili svoju zem a národ." Podobně oslavných komentářů jsou u videa stovky.

