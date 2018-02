Ivan Bartoš (Piráti): U nás se pracuje zadarmo, zlatokopové a kariéristi k nám nechodí

Jsou předčasné volby blíže než kdykoliv předtím? Přáli by si Piráti předčasné volby? Jak jinak může Andrej Babiš vyvíjet tlak na potenciální koaliční partnery?

Do jaké míry může podpora vlády ze strany SPD ohrozit naši pozici na mezinárodním poli? Za jakých podmínek jsou Piráti hypoteticky ochotni podpořit vládu ANO? Co si Piráti slibují od výběrového řízení na kandidáta do senátu? Nebojí se, že se na Piráty přilepí neúspěšní komunální politici z upadajících politických stran? Není snaha Pirátů regulovat sdílené bydlení Airbnb v rozporu s pirátskou politikou svobody a ochrany občanů proti šikaně státu? O tom je Rozhovor s... Ivanem Bartošem, šéfem Pirátů.

autor: RegionálníTelevize.cz