Ivan Bartoš se v euforii po volbách pustil do ODS, je to prý „SPD pro lepší lidi“. Fiala reaguje na své poměry velmi ostře

Bartoš zkritizoval nejen politiku ODS v Poslanecké sněmovně, ale i roli předsedy strany. „ODS vůbec není pravicově liberální, ale ostře pravicová. Pan Fiala je takový fíkový list, jenže v ODS k žádné razantní ani personální změně nedošlo. Je to pouze pozlátko navenek,“ uvedl Bartoš.

Na to v pondělí na Twitteru reagoval předseda ODS. Podle něj by neměl šéf Pirátů zacházet do osobních invektiv. „Ivan Bartoš by měl vážit slova a v politice nezacházet do osobních útoků. Já to také nedělám. Celý můj dosavadní osobní i profesní život jsou důkazem opaku toho, co říká. Věřím, že se jen nechal unést povolebními emocemi. Víc mi jeho slova nestojí za komentář,“ napsal Fiala.

Celá zpráva zde.

V rozhovoru pro Právo se mimo jiné Bartoš vyjádřil o povolebním vyjednávání a složení pražské radnice. Podle svých slov nevylučuje žádnou ze zvolených stran včetně ODS. Kampaň Občanské demokratické strany však hodnotí velice negativně. „Kampaň byla zejména na sociálních sítích až nechutná a přirovnal bych ji k SPD pro lepší lidi. Tuhle kampaňovou rovinu bych přešel,“ uvedl pro Právo Ivan Bartoš.

Psali jsme: Praha: Hned po volbách se to rozpadá? Je dusno. A šíří se pohádky o Pospíšilovi a Pirátech Fiala (ODS): Hnutí ANO bylo v Praze jasně poraženo Klidná síla a klausovské třeštění. Tak vypadá ODS podle Bakalova komentátora V Praze začala jednání o koalici: ANO a ODS mohou skončit v opozici

autor: sla