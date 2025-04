Ivan Hoffman o dobytku: Evropská unie je mimořádně odporný spolek

Chránit zvířata je nepochybně ušlechtilý záměr. Zákon na jejich ochranu definuje zvíře jako živého tvora, schopného pociťovat bolest a utrpení a zcela zakazuje jeho bezdůvodné usmrcování. O tom, co je důvodné, a co je bezdůvodné usmrcování ovšem nerozhodují zvířata. A člověk si důvod najde i tam, kde není. Což je případ nemocných krav, které lze úspěšně vyléčit, a dokonce zdravých krav, které jsou ve špatné chvíli na špatném místě, tedy poblíž nějaké nemocné krávy.

Zjevně pokrytecké označení „ochránci zvířat“ je třeba uvést na pravou míru a důsledně mluvit o ochráncích „některých“ zvířat. Na stránkách ochranářů totiž o tom, že kravám jde o život, není ani slovo. Veškeré emoce ochránců některých zvířat směřují k nelehké životní situaci koček bez domova. O tisíce krav, které jsou a budou utráceny, nezavadí ochránci některých zvířat ani periferním pohledem.

Aktivisté všeho druhu mají podivuhodnou schopnost, hledět někam do blba, když by měli v praxi dostát zásadám, kterými se teoreticky ohánějí. Vedle ochránců některých zvířat jsou leda pro ostudu i ochránci některé přírody, kteří bazírují na emisních normách, ale k válkám a ke zbrojení mlčí jako hrob. Nepřekvapivě jsou nejmilitantnější stranou v sousedním Německu Zelení. Naprosto skandální je pak chování ochránců práv některých lidí, kteří svou agendu drze prohlašují za lidsko-právní a svou politiku za hodnotovou.

Poté, co v Sýrii Bašára Asada vystřídala u moci Al-Káida, rozhodla EU poskytnout islamistům mezinárodní pomoc ve výši dvě a půl miliardy eur. Zatímco se hovoří o potřebě pomoci některým Syřanům s vybudováním normálního a důstojného života, někteří jiní Syřané, křesťané a Alávité jsou vyhlazováni, aniž by to v Bruselu někoho vzrušovalo. Některé lidi lze hromadně vybíjet stejně, jako některá zvířata. Z toho neodbytně vzniká podezření, že krávy a křesťané mají v Bruselu společného nepřítele. Nahlíženo lidskoprávně, hodnotově, je Evropská unie mimořádně odporný spolek.

Svět nikdy nebyl rajskou zahradou a zvěrstva se na lidech a na zvířatech páchají odjakživa. Nové nebude ani to pokrytectví, kdy lidé, neteční ke špatnostem, o sobě mají dobré mínění. Na ochránce některých zvířat je třeba pohlížet jako na obzvlášť nebezpečné jedince, kteří svou selektivní dobrotou kamuflují obecně akceptované zlo.

K hromadným popravám křesťanů v Sýrii, jež se evropským médiím nedaří nezávisle ověřit, neboť se o to ani nesnaží, jen krátkou poznámku. S jídlem roste chuť, a když islamisté vyhubí křesťany v Sýrii, povzbudí je to srovnat do latě rovněž jinověrce a bezvěrce v Evropě.

Pokud jde o krávy, které v civilizovaném světě nemají nárok na doktora, neboť co s někým, komu se sníží užitkovost, naštěstí nevlastním dostatečně velký pozemek, abych ho sdílel s těmito krásnými, ušlechtilými tvory. Státní zřízenci, kteří by naše krávy chtěli připravit o život, by si nejprve museli poradit se mnou. Těžko se to vysvětluje, ale věřím, že bych nedopustil, aby na mého zvířecího přítele vztáhnul ruku nějaký dobytek.