Ivan Langer: Babiš nám krade budoucnost. Uplácí voliče na úkor mladých. Milion chvilek dává lidem naději

Kdysi býval korunním princem ODS, dnes se drží v ústranní. Ale veřejné dění přesto sleduje a je znepokojen. Řeč je o Ivanu Langerovi, který má obavy, že se postupně relativizují a vytrácejí hodnoty sametové revoluce. Před třiceti lety by si prý nedokázal představit, že nám jednoho dne bude dělat předsedu vlády spolupracovník komunistické státní bezpečnosti a prominent komunistického režimu.

„Lidé jako Andrej Babiš, aby byli schopni vládnout a uchopit tu moc, musí zpochybnit všechno, co tomu předcházelo. Ale pořád neztrácím naději, protože jedna věc je podpora Andreje Babiše, druhá věc je otázka, jak vidí svět všichni ostatní, kteří ho nevolí. Je potřeba si uvědomit, že síla Andreje Babiše pramení ze slabosti ostatních. Andrej Babiš má jasně definovaný elektorát a krade naši budoucnost, aby sobě zajistil přítomnost. Uplácí své voliče na úkor života mladé a střední generace tím, že nás nadále zadlužuje. A to je to, co mě trápí,“ posteskl si Langer.

Ač je prý velmi opatrný v hodnocení různých demonstrací, zdá se mu, že konkrétně spolek Milion chvilek pro demokracii dává lidem v dnešní době nějakou naději do budoucnosti, kterou Babiš lidem krade, jak již bylo řečeno.

„Jsem velmi ostražitý vůči všem petičním akcím a říkal jsem si, že jsem demonstroval a stávkoval v listopadu 1989 naposledy. Nicméně ta iniciativa dává lidem sílu a naději, že ve svém vidění světa jinak než jako oligarchismus Andreje Babiše nejsou sami. Je mi sympatické, že na jedno náměstí jsou schopní dostat se lidé různého věku, profesí, z různých míst a různé politické orientace. Nemyslím, že by se spolek měl transformovat do politického subjektu, měl by nakopnout ty, kteří nejsou spokojení s tím, co provádí tato vláda. A to tak, že sami vstoupí do politiky nebo budou aktivně volit,“ doporučil svým spoluobčanům.

