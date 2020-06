Ivan Vyskočil: Lezli do p*dele Moskvě, teď lezou do p*dele Bruselu a USA! Jsem na černé listině. V ČT mě nechtějí. Po roce 1990 hrají jen kamarádi kamarádů

Publicista Pavel Černocký se ve svém streamovaném rozhovoru na YouTube Vysílání z gauče setkal s hercem Ivanem Vyskočilem, aby vzpomínali mimo jiné na rok 1989. A hovořilo se i o Evropské unii. „Naši p*delolezci místo co lezli do p*dele Moskvě, tak teď lezou do p*dele buď Americe, nebo Bruselu,“ poznamenal Vyskočil.

reklama

Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 90% Nehrozí 10% hlasovalo: 2340 lidí

Černocký se pak svěřil s tím, že měl trošku jinou představu, než jaká po 30 letech od sametové revoluce je skutečnost. „Já si myslím, že všichni měli nějakou jinou představu. Za prvé jsme měli úplně jinou představu v tom roce 1989. To jsme si také nemysleli, že to půjde tímhle směrem. Já mám dojem, že i ti nahoře si mysleli, že to bude trošku jinak. A když jsme teda vstupovali do EU, tak jsem také chtěl vstoupit do Unie, ale ta Unie se strašně změnila. Ale ono se změnilo všechno, možná,“ reagoval Vyskočil. Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 3123 lidí

Hovořil i o USA, kdy vzpomínal, jak se na „chlapce z USA“ těšil, ale dneska už by to viděl jinak. „Myslím si, že je to to samé jako s tou EU. Oni ti chlapci z USA nejsou takoví, jako byli, když osvobozovali Plzeň,“ řekl Vyskočil. „Ti chlapci z USA, to je hlavně vždycky o tom, jaký je tam prezident,“ glosoval Černocký.

„EU se změnila, USA se změnily, Sovětský svaz přestal existovat, Rusko se změnilo,“ podotkl Vyskočil. „Moskva se přesunula do Bruselu,“ reagoval Černocký, s čímž Vyskočil souhlasil. „A naši p*delolezci místo co lezli do p*dele Moskvě, tak teď lezou do p*dele buď Americe, nebo Bruselu,“ sdělil Vyskočil.

Vyskočil následně zdůraznil, že rozhodně nevolá po návratu starých časů. „Já nebyl nikdy ani v Pionýru, já nebyl ani ve Svazu mládeže, furt jsem měl někde něco, brácha nemohl jít do školy, sourozenci emigrovali do Švýcarska, já jsem tady zůstal a furt jsem měl nějaké problémy. No a dneska jsem poslouchal, jak měli nějaký hovor pan Baxa a komunistka Konečná, a já jsem si říkal: To je hrozné, ale já souhlasím s tou komunistkou. Já jsem netušil, že se to takhle obrátí,“ sdělil.

„Filip je chytrej chlap,“ odvětil na adresu předsedy komunistů Černocký. „KSČM není KSČ. KSČ byla nebezpečná, protože měla v zádech obrovského molocha Sovětského svazu a Brežněva, tak byli silní. Dneska nikoho za zády nemají, dneska je to normální strana, taková jako mírně levicová, ale ani ne vždycky úplně levicová,“ dodal Černocký. Podle něj je zbytečné bojovat proti někomu, kdo je 30 let mrtvý.

Vyskočil je podle svých slov nyní na černé listině, v televizi příliš není vidět. „Takhle to nebylo ani za socialismu. To jsem pořád hrál nebo něco točil,“ sdělil Vyskočil. „Do České televize mě asi nechtějí teď, ale ono se to vůbec po tom 90. roce hrozně přeměnilo a hrají jenom kamarádi kamarádů,“ dodal Vyskočil. „A ty navíc píšeš do Parlamentních listů,“ sdělil mu Černocký, načež mu Vyskočil odvětil, že tím si to polepil úplně. „Já jsem si to ale polepil i tím, že jsem po 90. roce zakládal Hereckou asociaci a začal jsem všude veřejně říkat, že nemůže hrát jen jeden herec, například Pavel Liška. A já se nechtěl dívat jen na Pavla Lišku a ptal jsem se, kde je Kostka, Munzar, Hlaváčová, Nárožný...,“ poznamenal Vyskočil.

Psali jsme: Ivan Vyskočil ostře: Fiala prohlašuje, že bude premiér. Zbláznil se? Nevidí ty preference?! I když v Bohnicích jsou také pacienti, co myslí, že jsou Napoleon

Následně se hovořilo o nově zvolených radních ČT Lubomíru Veselém, Pavlu Matochovi a Haně Lipovské. Černocký například pochválil moderátora Luboše Xavera Veselého, podle něhož je příjemný, korektní, nekonfliktní, neagresivní. „Pro mě je to naprosto báječný, ideální... když jej porovnám s tím zmetkem Moravcem, to je nebe a dudy, ale ten Moravec bude šílet, protože mu jde o koryto,“ říkal Černocký.

„Já ti musím oponovat, je to celé špatně. Pan Moravec má bejt v televizi úplně sám a má si klást otázky a sám si odpovídat. To by bylo ideální a Xaver a paní Lipovská se tam vůbec neměli dostat, protože se to mělo předložit paní Geislerové, která tedy, už jako byly ty návrhy, tak už řvala a já jsem navrhoval, aby seznam kandidátů šel paní Geislerové, která by vyškrtala ta jména, která nechce, a dostali by se tam jen ti, které chce ona. Takže gratuluji Xaverovi, že se tam dostal,“ odvětil Vyskočil.

Psali jsme: Divoká Rada ČT: Šarapatka vyzval k obraně 168 hodin a Reportérů ČT. Spor s Lipovskou i Xaverem. A chválil pořad, kterému diváci dali 18 % Löffelmann (SLK): Na vodě jezděte jen na zelenou. Zachráníte ryby i mihule Zábranský (Piráti): Prioritou zůstávají pronájmy pro rodiny a rodiče samoživitele Španěl (SPD): Na každém okraji vesnice bylo velké hnojiště, to prostě nevidím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.