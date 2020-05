Ivan Vyskočil ostře: Fiala prohlašuje, že bude premiér. Zbláznil se? Nevidí ty preference?! I když v Bohnicích jsou také pacienti, co myslí, že jsou Napoleon

reklama

„Poslední dobou mám pocit, že události na naší politické scéně by byly nevyčerpatelným materiálem pro Jaroslava Haška. To, co se děje kolem nás a čeho jsme svědky, daleko předčí popisované události v nesmrtelném románu Příhody dobrého vojáka Švejka,“ začíná dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

„Pakoni namrzlej“, občas kosočtverec na domě… A dnes? Dodávka s vyobrazením prezidenta s prasečí hlavou

Veřejné výhrůžky podřezáním, osočování prezidenta, aneb dnešní hrdinové...

„Totalitním prezidentům, které jsme opravdu nemilovali, jsme dávali různé přezdívky,“ pokračuje ve vzpomínání Ivan Vyskočil a jmenuje: „Gottwald byl Klement ukrutný, Zápotocký byl Antonín dobrotivý a Novotný byl Antonín sličný. (Byl totiž vždycky ušlechtile načesaný.),“ popisuje herec a podotýká. „Veřejné výhrůžky podřezáním a vykrvením, nadávky a osočování jak prezidenta, tak premiéra, by si nikdo nedovolil a také by si to náležitě odskákal. A neměl by si to nikdo dovolovat ani dnes! A tito „hrdinové, když nic nehrozí“ by měli dostat náležitě přes prsty,“ říká naštvaně a hned svůj postoj vysvětluje: „Už třeba kvůli té funkci, která je pro většinu občanů stále hodna úcty a která nás reprezentuje ve světě. Proto by měla být i náležitě chráněna proti takovým, co jim není nic svaté! Vždyť si ten svět o nás musí myslet, že jsme národ už ani ne Švejků, ale hejhulů, hulvátů a po kauze „ricin“, kdy se podivujeme, že agent přijel s kufrem, zatímco normálně asi jezdí s batohem, i přihlouplých pitomců!,“ říká rázně a ani dál si servítky rozhodně nebere.

ODSka dnes? Přehlídka prapodivných týpků a Pavka Novotný bez náhubku

Potvrzení o uzavření školy? Pak se divíme, že se nám říká Kocourkov

„A když se dějí takové věci na místech téměř nejvyšších, nemůžeme se divit ani v běžném životě. Moje kamarádka si jako OSVČ podala žádost o ošetřovné, které vláda přiklepla rodičům, co zůstávali doma s dětmi v důsledku celostátního zavření škol. Nicméně jí na žádost přišla odpověď, že musí dodat potvrzení o uzavření školy. Copak se na tom úřadě o celostátním vládním zavření škol nedoslechly?“ žasne Ivan Vyskočil a dodává. „Radil jsem, aby jim odpověděla, že pro potvrzení sice šla, ale že škola byla zamčená! A pak se divíme, že se nám říká Kocourkov,“ obrací oči v sloup herec.

Pohlavní styk na vzdálenost dvou metrů

Na závěr se pak Ivan Vyskočil rozhodl dotknout tak trochu „lechtivého“ tématu. Ostatně, dovedl ho k tomu jeden ze čtenářů Parlamentních listů. „Tak abych nekončil tak pesimisticky,“ pomrkává herec a dodává. „Moc mě pobavil dotaz, který jsem dostal po mém článku, že jako spořádaný občan se snažím dodržovat všechna nařízení ohledně epidemie. Čtenář se ptal, jak dodržuji nařízení o udržování dvoumetrového odstupu. Dotaz přesně zněl: Jak řešíte se svoji milou pohlavní styk na vzdálenost dvou metrů?“ cituje herec a se smíchem dodává. „Inu, zaskočilo mě to. Další rébus, který nezvládnu!“

Na úplný konec dnešního Nedělního rána pak Ivan Vyskočil čtenářům ParlamentníchListů.cz s úsměvem vzkazuje: „Tak vám všem, po uvolnění nouzového stavu, přeju hodně zdraví a stále veselou mysl. Abychom se z toho také nezbláznili!

