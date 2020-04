Ivan Vyskočil padá do židle: Koněv neměl roušku, musel pryč, pravil Kolář. A pablb Šafr to vyhlásil za vtip roku. Čůrám smíchy. S tím by měli jezdit po estrádách!

reklama

„Karanténa dále trvá a já vám nemám co nového říci. Krizový štáb se schází, vyjednává o ochranných pomůckách, počítá ztráty, zabývá se tím, jak zamezit dalšímu šíření infekce. Proti tomu stále stejní výtečníci štěkají a snaží se nahnat politické body na řečech o tom, jak to ta vláda dělá špatně,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil.

A hned dává příklad. „U pana prezidenta se sešel krizový štáb. Z jeho výstupu jsme se podstatného nedozvěděli téměř nic. Opoziční blbečkové měli totiž Vánoce z toho, že na stole bylo drobné občerstvení a jak to asi účastníci mohli jíst přes roušky a jestli seděli dost daleko od sebe. O téhle prkotině jsem se toho dočetl a doslechl nejvíc,“ kroutí hlavou umělec a na adresu kritiků dodává: „Tito chudáci hledají za každou cenu nějaké zaškobrtnutí, aby z toho udělali záležitost světového významu. Zkrátka všechno při starém,“ říká zklamaně herec.

„V záplavě zpráv si už asi nenajdu jméno autora tohoto výroku, se kterým naprosto souhlasím. Autor v něm zdůrazňuje, že rozhodně není žádný fanda Andreje Babiše, a přesto říká: „Máme štěstí, že v této chvíli je v čele státu právě Babiš. Dovedete si představit tu hrůzu, kdyby se do čela boje proti epidemii postavil Fiala, nebo Kalousek?“

Takovým jsme na Žižkově říkali „přizdisráč“!

„Vím, že už budu asi desátý, ale k odstranění sochy maršála Koněva musím pár řádek přidat,“ dostává se k hlavnímu tématu dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil. „Tedy především, pane starosto Koláři, jaký vy jste úžasný hrdina. Vy jste vyhrál boj se sochou. Kam se na vás hrabe Don Quijote se svým bojem proti větrnému mlýnu. Měl jste také na sochu vylézt a rozdat si to s bronzovým maršálem tváří v tvář, aby všichni viděli, jakej jste řízek,“ vzkazuje starostovi Prahy 6 Ivan Vyskočil.

A dál si rozhodně nebere servítky: „Pěkně jste to pod rouškou noci schválili. Ano, ‚noc dlouhých nožů‘ a její němečtí organizátoři jsou zcela jasně váš vzor. A za ranního rozbřesku, aby se nestačila shromáždit spodina, jak jste řekl, jste hrdinnou akci provedli. Opravdu čin hodný opravdového vládce. Takovým jsme na Žižkově říkali „přizdisráč“!“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

Nejdůležitější houba v lese… A Jakub Janda nebo Pavel Šafr?

„Ale spodina se stejně semkla. Hlavně ta spodina, která téhle zbabělé odpornosti tleskala,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil a doporučuje: „Kdyby raději Jakub Janda pokračoval v natáčení pornofilmů, než trousil svoje moudra na veřejnosti, udělal by lépe,“ pokyvuje a pokračuje dál. „Pavel Novotný? Prý vyhlásil Rusku válku a zvítězil. Tedy další takový magor, co by ho měli držet v izolaci.

Samozřejmě nejdůležitější houba v lese Hřib. Také jeden takový, co si myslí, že nejvíce pomůže Pražanům, když pokud možno přejmenuje celou Prahu a objedná co nejvíce tibetských vlajek. To je totiž na jeho práci to nejdůležitější.

Pavel Šafr, šéfredaktor nejpitomějšího plátku Forum24. Ten si málem utrh´ hubu smíchy nad tím neskonale vtipným výrokem starosty Koláře, že Koněv musel pryč, neb neměl roušku. To tenhle pablb vyhlásil za fór roku. Já čůrám smíchy ještě teď. Maršál Koněv, a on neměl roušku! To se tedy povedlo! Já se doslova válím smíchy! To je tak vtipný, že by s tím mohl pan Kolář jezdit po estrádách!,“ říká s notnou dávku sarkasmu Ivan Vyskočil.

Žižka? Měl na rukou jistě krev příslušníků dnešní EU. A Havlova busta bez roušky...

„Jestli taková debilita připadá někomu jako vtip roku, tak to hodně svědčí o jeho ubohosti. Trochu si pánové nespočítali, že český člověk není tak blbej jako oni,“ kroutí hlavou dál Ivan Vyskočil. „Takže vzápětí se lidé ptají, zda mají také odstraňovat všechny busty Václava Havla, které jsou bez roušky.

Jen doufám, že nám za nějaké temné noci nepošle horlivý pan Kolář jeřáb na náš Žižkovský vrch a nesejme nám sochu Jana Žižky. Také nemá roušku! Dokonce nemá roušku ani jeho kůň,“ vztyčuje s potlačovaným smíchem ukazováček Ivan Vyskočil. „Kdybych jednoho rána nespatřil na hoře Vítkově siluetu husitského vojevůdce, snad bych se už ani nedivil. Vždyť v rámci korekce dějin, i Žižka bojoval proti cizákům a měl na rukou jistě krev příslušníků dnešní EU. Nedivil bych se vůbec, vždyť debilita některých lidí, a bohužel sedících na vysokých místech, už zasahuje až daleko za hranice hrůzy.“

Mají v hlavě míchaná vajíčka?

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 21705 lidí

Copak jsme taková cochcárna?

„Teď napíšu něco, co bude možná některými čtenáři špatně pochopeno,“ říká na závěr Nedělního rána Ivan Vyskočil a ptá se. „Copak jsme v tomto státě taková ‚cochcárna‘, že si každý může dělat, co se mu zlíbí? A dokonce poškozovat obraz naší republiky?“ kroutí naštvaně hlavou. „Neumím si představit, že bych za totality provedl takový, sice jakkoliv prorežimní, čin. Co kdybych si asi tenkrát vzal motokáru a jel vyhlásit válku Spojeným státům na vyslanectví USA. Zcela jistě by mne zavřeli. A ne-li do pankrácké věznice, tak zcela jistě do Bohnic. A bylo by to správné. A tady státní správa, ministerstvo zahraničí, obrany, vnitra, premiér, nechá takovéto starostovské cvoky dělat ostudu nám všem?“

„Tak jestli je všechno takto volné, tak já vyhlašuji, zatím jenom za naši domácnost, kde jsem starostou já, vystoupení z EU a případné vyhlášení války Belgickému království, neb tam EU sídlí!!! Pány se sanitkou a v bílých pláštích neočekávám! Do Řeporyjí ani na Prahu 6, ani na Mariánské náměstí také zatím nepřijeli!“ vzkazuje se smíchem Ivan Vyskočil.

