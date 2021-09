Ivan Vyskočil účtuje: Střet zájmů, Čapí hnízdo? Žvásty, bláboly! Co to zničené zemědělství, prodaná voda, diktát, koho volit a vítat...

reklama

„Vrcholící volební kampaň, než zahlcování voličů programy jednotlivých stran a sliby reálnými i nereálnými, spíše připomíná noční rvačku v temné uličce. Tam se také kope do rozkroku a brutalita a surovost zde postrádá i ta sebemenší pravidla alespoň i jakž takž čestného boje,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a bez okolků „jde na to“.

Zneužívání Babišova syna i nenávist k prezidentovi

„Pominu veškerá nálepkování jako extrémistická, xenofobní, neofašistická, která se přilepují různě různým stranám, ačkoliv při podrobnějším zkoumání tam nic podobného nenaleznete. Strašením a mobilizováním proti jiným stranám, které je úplně zbytečné. Asi jako boj proti rakousko-uherské monarchii dávno po roce 1918, kdy už nic od Rakouska nehrozilo. Nad zneužíváním syna pana Babiše ve volebním klání se mi ale zvedá žaludek! Kdosi řekl, že ve společnosti, ze které zmizelo slovo „hanba“, je možné všechno. Pozor na to. To se vymstí nám všem, i těm, kteří nyní s absolutní absencí studu pracují! A to se vztahuje i na ty, kteří zahlceni neopodstatněnou nenávistí také k panu prezidentovi chrlí hnus a zklamání, že se pan prezident z nemocnice vrátil. Zejména mě překvapují, že se toho dopouštějí i někteří umělci. Takové projevy by se neměly s uměleckou duší vůbec spojovat. Nevím, zda je to hloupost, nebo nedostatek dobrého vychování? Ale pozor kolegové – karma se vrací!“ varuje herec a pokračuje.

Babiš jako černokněžník, Okamura kamikadze a Fiala, který snad ani nechodí na záchod

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 6% Víc peněz a osobní prosperitu 6% Svobodu podnikání 7% Demokracii 18% Bezpečnost 63% hlasovalo: 25816 lidí

„Poskakuji dál v zácpě Jižní spojky a vzápětí mě upoutá jiný billboard. ZMĚNA. Nositelé ZMĚNY jsou tentokráte nadmíru přívětivé obličeje. Vede profesorský pan Fiala, který snad ani nechodí na záchod, a když, tak jen v saku, Pekari- Adamová, která je ve svých projevech všechno jiné, jen ne přívětivá, a nechybí přitroublý pan Jurečka,“ pokyvuje herec a podotýká.

„Tak mi přijde, že bych raději zastavoval úplně jinou hrozbu, než tu, co mi tak úporně cpou do hlavy ty nesmyslné slepence opozice, těžce protežované hlavními médii a ČT. Dívám se na ty líbezné obličeje na billboardu ZMĚNA. Jediný program, který tento slepenec SPOLU má - je ANTIBABIŠ. Klidně Bruselu odsouhlasí kdejakou pitomost, hlavně ať ten strašlivý Babiš jde pryč.“

Prodaná voda, zničené zemědělství a nesmysly jako elektrická auta

„Krátce řečeno, myslím si, že v těchto volbách je úplně nepodstatné, zda mám, či nemám někoho rád! Nebo kdo z představitelů různých stran má hezčí sako a kravatu. Jde hlavně o to, abychom se nadále nepropadali do stále větší závislosti na bruselských výmyslech, do diktátu korporátních společností a čím dále většího vlivu podivných neziskových organizací, placených bůhví odkud a bůhví kým, a ještě vysávajících státní rozpočet. Zkrátka, vraťme se i v těchto volbách k základním lidským potřebám. A to jsou, mít co jíst, mít co pít, mít střechu nad hlavou a mít alespoň kus lidské svobody,“ míní Ivan Vyskočil a přesně popisuje, co s oněmi zmíněnými lidskými potřebami úzce souvisí. A jako obvykle si vůbec nebere servítky. Ptá se, jestli si o nás někdo bude dělat starosti, až nebudeme mít kvůli zničenému zemědělství co jíst, připomíná, že „naše“ voda už není naše a varuje před „zelenou ideologií“ s tím, abychom si pod „střechou nad hlavou“ mohli ještě vůbec pořádně zatopit.

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 2% Ne, později 0% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 16060 lidí

2/ Mít co pít. Vodu nám prodali už vlády minulé. To jsou právě ti, kteří tady chtějí tu ZMĚNU. Proto musíme vodu dostat zpět do našich rukou, A ten, kdo provedl tento hanebný obchod, by měl být volán k zodpovědnosti. Mimochodem, kdyby za minulého režimu se nepostavila vodní díla, asi bychom v dobách sucha pomřeli žízní.

3/ Mít střechu nad hlavou. Příšerná a nesmyslná Zelená ideologie je schopna nás připravit nejen o energetickou soběstačnost, ale také o naši, již tak prořídlou, průmyslovou výrobu. Proč se to týká našeho bydlení? Erudovaní odborníci říkají, že při prosazení této politiky, nejen všichni zchudneme, ale v zimě se už ve svých bytech ani nezahřejeme. Další nesmysly jako elektrická auta už snad ani nemusím komentovat,“ vypočítává Ivan Vyskočil a dodává.

„A míra té svobody spočívá v tom, že nám nikdo nesmí diktovat, koho máme volit, co se má učit ve školách, kecat a přímo nařizovat, koho máme na našem území vítat, živit a trpět. Protože otázka imigrantů je na pořadu! Přesto, že nás různé sluníčkářské organizace přesvědčují, že tu žádní imigranti nejsou, víme, že nemají pravdu. Vlna uprchlíků nám prý nehrozí, ale to opravdu jen PRÝ. Proto dobře rozlišujte mezi vítačskými stranami a stranami, které nelegální imigraci nehodlají připustit.“

Fiala, neziskovka a „žhavé“ problémy v Barmě, Pekari-Adamová, Jurečka…

„A nyní dobře rozmýšlejte, komu dáte hlas,“ zůstává u tématu voleb Ivan Vyskočil a vypočítává. „Těm, kteří se perou o naše zájmy a priority, nebo těm, co říkají, že Zelenému údělu se nelze vyhnout, jako pan Fiala. (Mimochodem na pana „svatého“ praskla účast v jakési pofiderní neziskovce, která řeší „žhavé“ problémy v Barmě. Ale hlavně ze státního rozpočtu má příjem 48 milionů. Z toho už se dá asi slušně vyhodit z kopýtka, ne? Inu, těžko nějaká kontrola dosáhne do Barmy, že?) Další z toho spolku, paní Pekari-Adamová, ta snad nenávidí všechno a všechny, ale bezmezně miluje EU. Nebo zmíněný pan Jurečka? Neví, co mluví. Jednou je pro rodinu, podruhé je pro manželství homosexuálů, nehledě na to, že je ze strany, která by snad nejraději odškodnila „naše milé krajany“ ze Sudet? Již jen chybí před nimi klekat a líbat jim holínky. Nebo se snad chcete rozhodnout pro ty, kteří chodí udávat do Bruselu, jako pan Wagenknecht? Nebo chcete podpořit pirátský návrh, aby se v Bruselu postupovalo podle většinového hlasování? To bychom tam ztratili i ty zbytky suverenity, které tam máme! A co říkáte jejich náčelníkovi – vítači migrantů? To video z té vítačské demonstrace zcela jistě není fotomontáž,“ říká rozčileně Ivan Vyskočil.

Obehrané kecy, ČT, LGBT nesmysly. A někteří mí kolegové…

„Soustřeďte se na to, co základně potřebuje naše země a kdo tyto zájmy a potřeby podporuje, hájí a má je ve svém programu. Těm dejte svůj hlas! Vykašlete se na obehrané kecy, kterými nás krmí opozice i ČT. Žvásty o „střetu zájmů“ a Čapím hnízdě! Tyto bláboly papouškují, bohužel, i někteří moji kolegové a já je podezírám, že ani pořádně nevědí, co to je. Ale to nás přece neživí! Zemědělství, potraviny, voda, bydlení, energetická soběstačnost a výchova mladé generace. Nikdo jí nesmí zkreslovat dějiny, škrtat matematiku a vtloukat jim do hlavy LGBT nesmysly a vkládat jim do hlavy myšlenky na 150 pohlaví, ze kterých si mohou vybrat! Podpořte ty, kteří nás chtějí ochránit před Zeleným šílenstvím a nenechají si diktovat noty z Bruselu,“ vzkazuje herec a dodává.

„Už jsme po roce 89 mnohé promarnili a mnohé ztratili. Pouze nad tím plakat? Trefně říkal Pavel Landovský takovým pozdním nářkům: „To je koukání mrtvýmu do prdele“! Pojďme se snažit zase věci dostat zpátky do svých rukou a u voleb pro to snad můžeme něco udělat,“ doufá herec.

A na úplný závěr podotýká. „P.S. A jen taková malá perlička na závěr. V Ostravě byly v minulém týdnu Dny NATO. Škoda, že jsem se tam nedostal. Mohl bych vidět, čím je teď vyzbrojen Tálibán!“

