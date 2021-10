Já jsem žena! Pekarová se ohradila proti novináři. Fiala překvapil Zemana

reklama

„Dnes jsme se v Poslanecké sněmovně setkali se zástupci koalice Spolu a koalice PirSTAN, abychom se domluvili na dalším postupu, který povede k vytvoření společné vlády. Zabývali jsme se harmonogramem, zabývali jsme se těmi jednotlivými kroky, které budeme v příštích dnech a týdnech dělat. To první, čemu se chceme věnovat, jsou programové otázky. Domluvili jsme se proto na vzniku šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi. Shodli jsme se také na tom, že všechna společná jednání a všechna práce by měla vést k tomu, abychom nejpozději do 8. listopadu mohli podepsat společnou koaliční smlouvu,“ sdělil předseda ODS Petr Fiala, že jednání jsou přátelská, férová. „A všechny nás naplňují optimismem, že se dokážeme dohodnout,“ dodal Fiala.

„Vytváříme programové prohlášení, které nebude zapomínat na žádnou oblast, kterou vláda musí řešit, kterou chceme řešit ve prospěch občanů této země,“ podotkla dále Pekarová Adamová.

Dnes by měl prezident Miloš Zeman sdělit, jak bude postupovat co se týče pověření sestavení vlády. Co od něj jednotliví zástupci koaličních uskupení očekávají a jak by se podle nich měl k celé věci postavit premiér Andrej Babiš? Tento dotaz položil redaktor ČT24 všem přítomným. Došlo však k jeho přeřeku, vůči kterému se ohradila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). "Chtěl bych postupně otázky na všech pět pánů předsedů," začal totiž redaktor, Pekarová Adamová se ozvala: „A paní předsedkyni ne?" „Pardon! Na paní předsedkyni a čtyři předsedy," opravil se hned redaktor a pak položil svůj dotaz.

„Není stylem naší nově vznikající koalice, abychom hrozili a předjímali ten nejhorší vývoj. My předpokládáme, že zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny bude poměrné a jsme připraveni to dodržet a nebudeme se chovat nějak jinak," sdělil Petr Fiala také k otázce, zda platí, že v případě, že by Babiš neuznal, že jde do opozice, přijde jeho hnutí o místa ve vedení v Poslanecké sněmovně. "Ale samozřejmě to předpokládá i to, že všichni klíčoví hráči na politické scéně dodržují pravidla hry, ústavu, ústavní pořádek a zvyklosti, jaké jsou," dodal Fiala.

Co se týče prezidenta republiky, Fiala se spojil s kancléřem Vratislavem Mynářem. "Požádal jsem o schůzku s panem prezidentem. Jsme domluveni, že o termínu setkání se budeme bavit ve chvíli, kdy pan prezident bude přemístěn z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj a bude možné, aby realizoval svůj pracovní program," podotkl Fiala.

