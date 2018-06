Já mám zodpovědnost s důvěrou i bez důvěry, odpálil Moravce ministr Vojtěch

„Neřekl bych, že bych nějaké kroky odkládal. Pracujeme standardně. Věřím, že již brzy budeme vládnout s důvěrou,“ sdělil ministr zdravotnictví úvodem. Ten byl v minulosti kritizován za personální změny, které učinil. „Ministr, ať je s důvěrou, nebo bez důvěry, má zodpovědnost za organizace. A pokud nějaká kontrola ukáže, že se tam nějaký problém ukáže, nemohu vyloučit i další změny,“ podotkl Vojtěch. Blíže se však k auditům, které nařídil, vyjadřovat nechtěl. „Bude to v řádu týdnů,“ dodal.

„Měli bychom vyčlenit část zdravotní péče a nastavit ji tak, aby se vytvořil prostor pro komerční pojišťovny. Ty už by si jistě následně poradily,“ řekl k jednomu z problémů zdravotnictví Friedrich. „Největší problém je v tom, že není jasně řečeno, co veřejné zdravotní pojištění neplatí,“ dodal Friedrich. Diskuse o problému je podle jeho slov vedena od roku 1992.

„Připojišťovat by se mělo až tehdy, až bude jasné, co je součástí veřejného zdravotního pojištění a co nikoliv. Nyní dochází k určité standardizaci vazeb,“ podotkla Kunová k problematice.

Tématem hovoru mezi koaličními partnery musejí pak podle Vojtěcha být i otázka financování zdravotnictví či výběr pojistného. „Zdravotnictví je nějak rozumně financováno, nejsou závažné finační problémy,“ dodal Friedrich ke zvýšení příjmů zdravotního pojištění. On sám není pro to, aby se peníze navíc ihned utratily, ale aby zůstaly v rezervních fondech.

„My nejsme spokojeni nikdy. Vždycky musíme říct, že chceme víc. Ale s dohodou jsme souhlasili, znamenala zejména podporu personálu. Hlavní důraz byl kladen na stabilizaci personálu,“ podotkla Kunová. Rezervy zdravotních pojišťoven, v nichž je nyní zhruba 16 miliard korun, je pak potřeba podle Vojtěcha stále posilovat.

Velkým problémem zdravotnictví je nedostatek personálu. Lidé se často stahují do Prahy za kvalitnější zdravotní péčí, neboť nedostatek personálu způsobuje horší péči v okresních nemocnicích. Programové prohlášení se zavazuje ke zvýšení dostupnosti péče v regionech. „Budou nemocnice, které poskytují základní zdravotní péči, a pak jsou nemocnice, které poskytují tu péči erudovanou. A to si myslím, že je daný koncept,“ sdělil Vojtěch.

„Je problém v nemocnicích, zvláště v těch krajských, s nedostatkem lékařů. Dojde-li k tomu, že je opravdu málo personálu, může se stát, že lidé budou odcházet za kvalitnější péčí. Ale myslím si, že každý lékař postupuje podle nejlepšího svědomí a případně posílá na odborná pracoviště, není-li si jist,“ dodala Kunová.

Řeč pak byla i o výsluhách pro zdravotní sestry. „Mapujeme tu situaci, ptáme se jednotlivých poskytovatelů, kolik mají pracovníků. Z těch prvních informací, které máme, vidíme, že by to bylo asi pro rozpočet snesitelné,“ podotkl Vojtěch s tím, že se baví zhruba o třech až čtyřech miliardách.

„Zajištění zdravotní péče je základ pro zajištění fungování státu,“ zdůvodnil Vojtěch, proč by byl pro tento návrh. „Stabilizaci by to určitě prospělo. Určitě by to bylo dobré. Ta situace se mění podle toho, jaká je situace ve státě,“ poznamenala k návrhu výsluh také Kunová.

