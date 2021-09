Já můžu vyzvat k rezignaci Zemana. Za tohle všechno... Hřib se neudržel v Rozhlasu

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) obhajoval špatnou dopravní situaci v Praze. Podle něj se jedná o opravy, které jsou nutné, protože se odkládaly posledních deset let. Slova prezidenta Miloše Zemana, aby odstoupil, bere Hřib jako součást volební kampaně. „Prezident by takto mohl vyzvat k rezignaci ministra Havlíčka, protože D1 je permanentně rozbitá,“ vzkázal Hřib Zemanovi s tím, že i proto letěl prezident nedávno do Brna letadlem.

Hřib nechápe, proč se Zeman k pražské dopravě vyjadřuje, když prý Pražany dlouhodobě ignoruje. „Mě trochu překvapilo to vyjádření Miloše Zemana, protože co si pamatuju, tak za poslední roky neprojevil Zeman o Prahu vůbec žádný zájem a Praze se na svých výjezdech vždy vyhýbal. Takže já to vnímám jako zapojení Zemana do předvolební kampaně a budu zvědavý, jestli si to Andrej Babiš vykáže do financování kampaně,“ prohlásil Hřib v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Já bych mohl také vyzvat Zemana k rezignaci, protože byl neschopný dodat lidem naději v době koronaviru nebo protože dlouhodobě hájí zájmy cizích mocností. Nebo by prezident takto mohl vyzvat k rezignaci ministra Havlíčka, protože D1 je permanentně rozbitá a proto ostatně Zeman letěl do Brna letadlem,“ dodal Hřib.

Opravy jsou podle něj nutným zlem, protože většina opravovaných míst byla v havarijním stavu. „My jsme převzali Prahu ve velmi špatném stavu, byla tady spadlá trojská lávka, byl tady dluh 30 miliard na investicích do infrastruktury. Takže bez těch oprav se to nedá dělat,“ vysvětloval primátor.

Hřib zkritizoval také premiéra Babiše, který prý Pražany strašil nákazou koronavirem v MHD. „Mnoho lidí přestalo jezdit MHD, protože je lidé jako Babiš strašili koronavirem. Já sám třeba jezdím MHD a koronavirus jsem nechytil, protože když dodržujete opatření, je to bezpečné a MHD jezdí spolehlivě a načas,“ vyzývá Hřib lidi, aby využili veřejnou dopravu.

Současnou kritiku vnímá Hřib jen jako volební téma. „Je to jen volební téma, ale kdybychom před volbami nikdy neopravovali, tak to neopravíme nikdy, protože každý rok jsou nějaké volby. Dříve se na ty opravy kašlalo a velká část z nich jsou akutní, protože ten stav byl naprosto neúnosný. V některých ulicích už nemohly ani jezdit autobusy, protože by si zničily podvozek a oprava těch silnic se odkládala třeba 8 let,“ vysvětluje primátor.

Hřib také odmítl názory, že propaguje MHD jako součást ekologické agitky. „Já sice jezdím metrem do práce, ale pochopitelně auto vlastním, mám tři děti a auto využívám i k převozům, po městě i mimo město. Takže není pravda, že bychom jednostranně protežovali jen MHD, věnujeme se silnicím, pěším cestám, chodníkům,“ dušuje se Hřib.

Velkým důvodem současných oprav je podle něj plánovaná oprava Barrandovského mostu, která začne příští rok. „Musíme proto mít opravené a připravené ty objízdné trasy. Nechceme dopustit, aby ten most spadl, jako konstrukčně podobný most v Itálii,“ prohlásil Hřib.

S obyvateli Prahy o dopravě dle svých slov hojně diskutuje. „Moje číslo je veřejné a lidé mi mohou napsat nebo zavolat, stejně jako poslat mail nebo dojít na zastupitelstvo. Ti lidé se objevují, diskutují i o té dopravě. Dostal jsme několik dobrých, ale samozřejmě i špatných vzkazů, ale vždy se snažím s těmi lidmi diskutovat. Ta situace je v Praze špatná dlouhodobě a ti lidé to chápou,“ řekl Hřib.

Jako další překážku správného rozvoje infrastruktury pak Hřib označil časté střídání lidí na magistrátu. „Postavit v Praze nějaký most, to je na mnoho let a Prahu dlouhodobě sráží střídání politiků na magistrátu, protože tyhle velké věci vyžadují dlouhodobou přípravu a trvá to, než se potom postaví, a to se za jedno volební období stihnout nedá,“ dodal primátor.

