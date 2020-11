Já nejsem ministr, odrážel Kalousek srovnání s Prymulou. Oba byli v uzavřené restauraci přes zákaz

reklama

Úvodem se Miroslav Kalousek vyjádřil k tomu, jak byl nachytán v jedné z pražských restaurací, uzavřené v době nouzového stavu kvůli koronaviru, že si dal při čekání na oběd pivo. „Vzal bych to zpátky. Je to velká hloupost, která mě mrzí, ale zpátky už to nevezmu. Omluvil jsem se, zaplatil jsem něco na dobročinné účely, byla to prostě hloupost. Neměl jsem to udělat,“ poznamenal Kalousek. „V tu chvíli mně to přišlo jako prkotina, za což jsem se taky omluvil. Teprve když jsem zjistil, že to lidé berou jako papalášství, tak to mě mrzelo, to jsem skutečně neměl v úmyslu,“ dodal. Uznává, že to bylo porušení pravidel, které neměl udělat.

Přitom Kalousek byl jedním z prvních, který vyzval ministra zdravotnictví Romana Prymulu poté, co byl přistižen se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. „Nejsem ministr zdravotnictví,“ argumentoval nejprve Kalousek, ale znovu zopakoval, že se nechce vymlouvat, že nic neudělal. „Udělal. Nicméně pokud někdo chce přirovnat tu tajnou schůzku v zavřené restauraci na Vyšehradě s tím přešlapem, který jsem udělal já, tak to je nesouměřitelné,“ podotkl Kalousek a znovu zopakoval, že není ministr zdravotnictví, který daná rozhodnutí vyhlašuje. „A za druhé: já jsem se nesešel v zavřené restauraci na lobbistické schůzce. Já jsem si šel pro jídlo, udělal jsem přešlap, který jsem udělat neměl,“ dodal Kalousek.

Co mu na tento přešlap řekli spolustraníci? „Já nebudu... já myslím, že to je prostě vyřízené. To, co jsme si o tom povídali ve straně, vyústilo ve veřejnou omluvu v Poslanecké sněmovně. Ta věc má dvě roviny – politickou a sankční,“ dodal Kalousek. Z postu šéfa poslaneckého klubu TOP 09 nechce.

Své pak řekl i k programu Antibabiš. „Program Antibabiš, to je termín z babišovské propagandy. Každý slušný člověk musí být Antibabiš úplně stejně, jako je antikomunista nebo antinacista,“ poznamenal Kalousek, jenž věří, že voliči této rétorice nahlédnou – dříve, nebo později. „Že vedle toho, že konečně nahlédnou, že vládnutí Andreje Babiše škodí téhle zemi, tak vedle toho budou mít jasnou alternativu, která bude nabízet moderní program modernizace země pro 21. století vycházející z konzervativních hodnotových východisek. To je prostě slušná alternativa,“ dodal Kalousek.

Závěrem se vyjádřil i k situaci kolem koronaviru a k tomu, že strana TOP 09 chce hnát vládu k odpovědnosti. „Myslím, že je tady jasná politická odpovědnost, kterou ta vláda, až bude skládat účty, tak bude muset jasně říct, proč zanedbala to, co zanedbala. Tady jsou dva jasné momenty, které zanedbala, a z těch se nemůže nezodpovídat. Za prvé, přes jaro, když jí byl jarním lockdownem poskytnut čas, aby se připravila, a ona se soustředila na tu chytrou karanténu, tak naprosto zanedbala personální kapacity pro chytrou karanténu. Sice tedy bylo virtuální call centrum připraveno, ale nebyli lidé, kteří by mohli telefonovat. Takže se nestíhalo trasování a netrasování, infikovaní roznášeli tu infekci dál. A to druhé obrovské selhání bylo na přelomu srpna a září, kdy vláda měla data, že ta situace se silně zhoršuje, měla přistoupit k tvrdším opatřením a z důvodů, o kterých můžeme spekulovat, pravděpodobně to byly volby, se nestalo nic, takže když nervózní opozice o tom chtěla jednat a chtěla vládu přimět k nějaké činnosti, tak se předseda vlády vztekal a říkal, že je důležitější zahrádkářský zákon,“ dodal Kalousek.

Ten dnes na tiskové konferenci kritizoval rozpočet, který vláda předložila na příští rok. Podle jeho slov, jež zaznamenala CNN Prima News, nemá vůbec nic společného s ekonomickou realitou. „Zažil jsem rozpočty kvalitní, udržovací, špatné. Poprvé v letošním roce zažívám rozpočet, který nemá vůbec co dělat s ekonomickou realitou a rozpočet je to jen svým názvem, rozhodně ne svým obsahem,“ uvedl Kalousek na tiskové konferenci. Saldo podle něj je nesmyslné a vymyšlené. „Podle mě to není rozpočet,“ poznamenal.

