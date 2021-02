Já, občan EU! Zlý den Jana Hrušínského. P*asata, fotbal, peníze, všechno špatně

reklama

„Je tahle země skutečně už jen pro Orwellovská prasata, která si od nástupu Zemana a Babiše zase začala být rovnější?“ ptá se divadelní ředitel hned na úvod. Kultura pro 200 diváků podle něj žádnou podporu nedostává, ale zato ji dostane „Tvrdíkův čínský byznys“ v podobě fotbalového klubu. Ale jen toho Tvrdíkova, malí školáci hrát fotbal nesmějí.

„Restaurace jsou výjimečně otevírány jen pro Prymulu, Faltýnka, Paroubka nebo pro fair play hráče Hniličku a Šlégra,“ pokračuje Hrušínský ve výčtu. Kromě těchto „papalášských“ výjimek „nás už rok drží zavřené bez kompenzací“.

O kompenzacích totiž vládní činitelé jen žvaní v televizních debatách, kde před naivními diváky létají stovky miliard, které prý přicházejí uzavřeným provozům. „Mohu se zeptat kterým? Tvrdíkovi? Zemanovu Mynářovi obviněnému z rozkrádání? Bude mít Mynářova sjezdovka podporu vlády? Nebo už ji má?“ otevřel principál stavidla sarkasmu.

Pak bez zřejmé souvislosti přeskočil na to, že je občanem Evropské unie ve věku 65 let, a proto žádá očkování. „V České republice nesmím – přestože sklady jsou u nás díky Evropské unii plné vakcín Pfizer, Astra Zeneca a Moderna. Většina papalášů a jejich rodin už údajně mají obě dávky. Babiš nepatří do žádné kategorie ohrožených a očkovat se nechal veřejně jako první,“ psal hořce.

Pak opět volně přešel k protiústavnímu nouzovému stavu, který je prý možná využíván k tomu, aby si „rovnější prasata mohla zadávat milionové zakázky bez výběrových řízení a bez kontroly“.

„Když vidím, jak se rvou ve vládě o dodávky antigenních testů pro školáky za stovky milionů, které má Hamáčkovi dodávat firma z daňového ráje, která nesplňuje ani základní podmínky – nebo firma, před níž varuje BIS – ale zato má blíž k bossovi Babišovi – tak co si mám o tom myslet?“ ptá se Jan Hrušínský.

To jej přimělo k řečnickému dotazu, jestli už žijeme v Kocourkově. Ten odvozuje od chvíle, kdy „demokraticky zvolenou vládu nelegálně svrhli krátce po nástupu Zemana plukovníci Šlachta a Ištván s ozbrojeným komandem těžkooděnců kvůli kabelkám jedné milenky“. Hrušínského by proto velmi zajímalo, komu vlastně šéf hnutí Přísaha přísahal, protože jeho protikorupční hnutí připomíná ANO, které nám již dostatečně předvedlo, co je zač.

Poté šéf Divadla na Jezerce svůj příspěvek ještě aktualizoval, když si v televizi vyslechl, že projekt Cesta ze tmy, kterým se Jaroslav Tvrdík ohání, je určen pro kulturu. Ministr Jan Blatný zpochybnil, že by ministerstvo podporovalo účast Slavie Praha na tomto projektu. Cesta ze tmy, akce iniciovaná hudebníky Jankem Ledeckým a Danielem Landou, má za cíl umožnit návrat kulturních akcí s diváky bez rizika nakažení.

Blatný dodal, že zařazení fotbalové Slavie do tohoto projektu by nebylo vhodné i s ohledem na to, co se na jejím stadionu odehrávalo minulý týden při zápase Evropské ligy s anglickým Leicestrem, kdy se na čestné tribuně sešla řada prominentů v čele s Romanem Prymulou.

Hrušínský se od televize tázal, zda je to normální a volal k odpovědnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

„Jak to, že projekt pro kulturu zneužívá Tvrdík se svým fotbalovým byznysem? Nebo jeho někdejší kumpán z ČSSD – ministr kultury prohlásil, že Tvrdíkův čínský fotbal od letoška patří do české kultury? Soukromá divadla podle Zaorálka od roku 2020 do kultury nepatří. V Koucourkově to asi normální je,“ zakončil umělec svou lamentaci.

