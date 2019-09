Já si to přečetl ve zprávě OLAF, takže mám jasno, rozjel se Bartoš na Primě. Ministryně ho ale nachytala

Do nedělní Partie na TV Prima přijali pozvání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Do názorových střetů se dostali při debatě ke čtvrtečním výrokům Miloše Zemana ohledně možného udělení abolice premiéru Andreji Babišovi (ANO).

Premiéru Andreji Babišovi kvůli kauze Čapí hnízdo už nic nehrozí, a to bez ohledu na to, jak o zrušení trestního stíhání rozhodne nejvyšší státní zástupce. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek oznámil, že pokud by to bylo nutné, udělí v kauze Čapí hnízdo abolici, tedy využije své ústavní právo a nařídí, aby se v trestním řízení nepokračovalo.

Ministryně pro místní rozvoj Dostálová zopakovala, že je bytostně přesvědčena o tom, že v kauze Čapí hnízdo se žádný trestný čin nestal. „Rozhodně to nevnímám tak, že prezident říká, že bude rozhodnuto po jeho. Dva státní zástupci vydali rozhodnutí, řekli, že se trestný čin nestal, je to pravomocné,“ konstatovala s tím, že věří, že nejvyšší státní zástupce toto stanovisko potvrdí.

Prezident podle jejích slov pouze oznámil, jaká má ústavní práva a abolice je jedním z nich. Poté Dostálová vyzvala, ať se počká na výrok nejvyššího státního zástupce.

Předseda Pirátů připomněl, že dříve prezident Zeman ve své volební kampani na tuto otázku odpovídal, že by abolici nevyužil, neboť by se prý tím sám zesměšnil. „Říkal v kampani před prezidentskou volbou voličům něco jiného, než co plánuje teď,“ kritizoval Zemanovu otočku v této věci.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nesouhlasí s ministryní v tom, že Zeman pouze vyjmenoval svá ústavní práva, ale jasně prý řekl, jakým způsobem by jednal, pokud by kauza pokračovala. „Podle toho, co jsme měli možnost číst ve zprávě OLAF, tak i jako právní laik vidím, že je zde skutečně osobní a finanční propojení holdingu Agrofert a Farmy Čapí hnízdo zjevné,“ zdůraznil Bartoš.

Zmínil návrh, který je načtený ve Sněmovně, který by oproti návrhu ministryně Benešové ve věci odvolávání nejvyššího státního zástupce požadoval proces případného kárného řízení. „Nejvyšší státní zástupce (Pavel) Zeman není v pozici, kde by mohl být zcela nezávislý. Kdo se v průběhu vyšetřování dotkl kauzy Čapí hnízdo, nějakým způsobem odcházel. Je to toxická kauza dlouhodobě,“ doplnil Bartoš s tím, že premiér Babiš jasně vyslal zprávu do médií, že když to dopadne tak a tak, spravedlnost existuje. „Tak tohle není tlak? Takové veřejné zprávy přes média?“ zamračil se Bartoš.

Svými slovy Dostálovou ale pořádně namíchl. „Velmi nerada opětovně slyším, jak se zde překrucují některé výrazy. V závěrečné zprávě OLAF se mluví pouze o nesrovnalostech, nikoli o podvodu! Jestli někdo ovlivňuje mediální obraz, tak jste to vy, pane předsedo,“ pustila se do Bartoše.

„Opravdu bych vám ze srdce doporučovala vytáhnout paty z Prahy a jet se podívat do regionů,“ narážela na vzkazy občanů, že už toho mají dost. „Už tam hoďte jiný večerník, protože už to je trapné,“ nebrala si servítky.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tím, že prezident ohlásil svůj plán, že by udělil abolici, učinil podle šéfa Pirátů Bartoše nátlak na justici. „Pokud Zeman říká, že do této věci nemá nikdo šťourat a pak říká, co udělá, bez ohledu na to, jak ta věc dopadne, tak je to tlak,“ myslí si Bartoš a zmiňuje i jiné historické tlaky na soudce, kdy jim vykládal svůj názor na to, jak by měly jisté živé kauzy dopadnout. Až bude kauza u konce, mělo by podle Bartoše státní zastupitelství dát občanům jasné vysvětlení, proč se tak rozhodlo.

Dostálová oponovala, že sice Bartoš říká, že Zeman mění názory, ale už neuvádí to, že když prezident ve volební kampani řekl, že by něco takového nikdy neudělal, tak tehdy neznal názor dvou státních zástupců. „Navíc už minulý rok Šaroch oznámil, že pokud se nedoplní důkazy, mohou být zproštěni obvinění všichni účastníci kauzy. Pořád se tu něco dál podsouvá,“ rozzlobila se a doporučila nastudovat podmínky Regionálního operačního programu Střední Čechy a zákony tehdejší doby.

Kauza Čapí hnízdo a další dotační kauzy podle Bartoše ukazují, že Česká republika na tom v čerpání dotací není vůbec dobře. „Pokud tady Česká republika nedokáže jednoznačně říct, která firma je fakt malá a která fakt velká, tak to je problém,“ usmíval se nevěřícně Bartoš, podle nějž by mělo být vidět, jaké je personální propojení firem. „Výsledek této kauzy může být jako návod, jak tyto podvody dělat dál,“ obává se Bartoš.

V tu chvíli ministryně propukla ve velký smích. „Tohle je fakt absurdita. V roce 2007 řídící orgány posuzovaly věc podle tehdejších směrnic a nařízení. Ty podniky si spolu nekonkurují na trhu. Tehdy byla jiná situace, než je dnes,“ řekla – s tím, že dnes řídící orgán každý malý a střední i velký podnik zaregistrovává ve speciálním systému, který vytvořila Evropská komise, ale který ještě v roce 2007 zkrátka neměla. „Tady si furt bereme do zajetí Čapí hnízdo, které postupovalo podle praktik roku 2007, a stále se to točí v kruhu,“ shrnula ministryně Dostálová na závěr k tomuto tématu.

Psali jsme: Že Babiše chtěli vydat dva měsíce před volbami, to opravdu není náhoda. Jiřímu Čunkovi kauza Čapí hnízdo potvrdila vlastní šílené zkušenosti se státními zástupci Komentátor Neff o úpadku ČSSD: Vždyť ta strana už skoro nikoho nezajímá Tohle mi hlava nebere, kroutil Vondráček hlavou nad nejnovějším počinem „chvilkařů“. Zato Marek Benda se chytl Zeman na něj se*e! Schwarzenberg se pořádně rozjel, fanoušek si přál Zemanovu smrt



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab