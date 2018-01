Já tady nevidím souvis, opozice nemá jinou tému, pravil Babiš do kamer

Hned na úvod Babiš oznámil, že jeho vláda bude pečovat o seniory. „Náš hlavní cíl je důchodová reforma,“ řekl předseda vlády. Kromě toho by kabinet rád prosadil bezplatnou autobusovou a železniční dopravu pro nejstarší občany České republiky. „Taky mluvíme o rychlejší realizaci dostupného bydlení pro seniory, takže samozřejmě kromě tý důchodový reformy, tak toto je určité nóvum,“ pravil premiér.

Jako předseda vlády chce být vidět v Evropě, chce bojovat proti kvótám, ale hodlá se zasazovat také o rozšíření internetu pro každého. Kromě toho hodlá lépe kontrolovat majetek státu, bojovat s lichvou a dohlížet na větší bezpečnost občanů, a to i energetickou a surovinovou bezpečnost. Babiš plánuje zjednodušit systém zadávání veřejných zakázek pro obce. Nezapomíná prý ani na studenty do 26 let. Jim chce také zlevnit železniční dopravu.

Tyto body si prý dnes v programovém prohlášení nové vlády mohou přečíst lídři všech sněmovních stran a hnutí, neboť jim bylo odesláno. Otázka je, zda je toto vládní prohlášení přesvědčí k tomu, aby jejich poslanci zvedli ruku pro vyhlášení důvěry Babišově vládě. „My způsob, jak získal pan Topolánek důvěru, kdy hezky domluvil pánům Pohankovi a Melčákovi, tak my to takhle neděláme,“ zdůraznil předseda vlády. Místo toho kabinet sází na to, že chce ulevit studentům a seniorům starším 65 let, jak už bylo naznačeno výše.

Pá slov přidal také ke zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Předseda vlády konstatoval, že zprávu studují právníci a on se k ní nehodlá nijak obsáhle vyjadřovat. Osobně nevidí souvislost mezi touto zprávou a hlasováním o důvěře vládě. „Já nevidím souvis mezi zprávou OLAF a důvěrou vládě. Já tam ten souvis nevidím,“ zdůraznil Babiš.

„Chápu, že opozice nemá jinou tému. Dřív to bylo Čapí hnízdo, dneska je to OLAF, ale já k tomu nemám co říct,“ konstatoval Babiš s tím, že se poslanci ve sněmovně asi nudí, když tohle řeší stále dokola.

