Já to říkal. Zeman si to vyřídil s Lipavským i jinými

Hned na úvod prezident Zeman konstatoval, že na východní hranici mezi Ruskem a Ukrajinou žádná další válka nevypukne, protože Rusové nejsou blázni.

„Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude. Protože Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď,“ pravil Miloš Zeman. „Nemohu vyloučit nějaký velmi lokální konflikt na hranicích Doněcké či Luhanské republiky. Ale to je něco úplně jiného než ruská agrese vůči Ukrajině. Když se mě ptáte, proč to Západ dělá, a generální tajemník NATO Stoltenberg – který by měl odstoupit kvůli stažení se z Afghánistánu – říká, že Rusové jsou připraveni a válka může začít každý okamžik, no, tak proti tomu mluví stahování ruských jednotek. Které začalo poté, co na svém vlastním území Rusové dokončili vojenské cvičení,“ dodal posléze.

Sám prý dostal informaci, že válka vypukne za pět dní a dostal ji před pěti dny a válka nevypukla, což podle něj ukazuje na nespolehlivost informací od CIA.

Nešetřil ani pirátského ministra zahraničí Jan Lipavského. Tomu se někteří lidé na sociálních sítích smáli za to, jak vypadal s nasazenou helmou. Zeman vidí problém pana ministra jinde.

„Tak já bych pana Lipavského nekritizoval za špatně nasazenou helmu. Kritizoval bych ho za jeho výrok, že nám dal Putin vánoční dárek v tom, že můžeme místo ruského zemního plynu používat zkapalněný americký plyn. Všichni experti si po tomto výroku ťukali na čelo, protože ten zkapalněný plyn je výrazně – podle některých odhadů až třikrát – dražší než ruský zemní plyn. Čili pan Lipavský se zřejmě pokládá za polyhistora, který se zabývá i energetickou politikou. Ale protože jsem před jeho nominací Petra Fialu varoval, umyl jsem si ruce a vláda má to, co chtěla. Jinak sdílím názor Václava Klause v otevřeném dopisu Petru Fialovi. Domnívám se především, že je to konflikt, který jsem v rozhovoru s Petrem Fialou označil jako válku slov, nikoli jako válku činů. A že by na této úrovni měl zůstat,“ uvedl Zeman.

Nakonec prezident oznámil, že se momentálně cítí celkem dobře. A vyčinil předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) za to, jak se choval v době, kdy byl Zeman v nemocnici.

„Domnívám se, že to nelze vyloučit. Koneckonců aktivity jak pana Vystrčila, tak předtím pana senátora Fischera jsou notoricky známé. Když nemocnice poslala předsedovi Senátu tehdejší diagnózu – která se mimochodem neukázala být správná, protože jsem se uzdravil – tak současně požádala předsedu Senátu, aby tato zpráva nebyla zveřejňována. Předseda Senátu Vystrčil ji přes žádost Ústřední vojenské nemocnice obratem zveřejnil. Z tohoto a několika dalších indicií usuzuji, že k jistému pokusu o puč došlo. A usmívám se neschopnosti těchto pučistů,“ nešetřil sžíravými poznámkami prezident.

