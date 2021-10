Já vyrobím za haléře, vy koupíte za koruny. Kam půjdou peníze? K vám ne

Miliardář a podnikatel v energetice Jan Dienstl varuje před bruselským Green Dealem. To, co se dnes děje v energetice, je prý úplně mimo. „Teď platíte 12 tisíc ročně za elektřinu a budete platit 20. Tomu se říká energetická chudoba.“ Bez uhlí se prý zatím nelze obejít. A vysvětlen byl také tvrdý byznys s emisními povolenkami. Stopy údajně vedou ke spekulantům z USA a Japonska.

„Green Deal je složitá věc. Chápu, že si lidé uvědomují vztah k životnímu prostředí a všeho kolem, na druhou stranu to, co se děje v energetice v dnešních dnech, je naprosto mimo. Až vše dopadne na lidi, tak to bude opravdu šílené," říká podnikatel.

Přijde mu prý šílené zejména to, že jeho mateřská společnost Sev.en Energy je schopna vyrobit jednu kilowatthodinu za dvacet či třicet haléřů, ale spotřebitelé za ni nyní platí pět a v budoucnu budou platit třeba i deset korun. „Z toho ale půjde například třetina skrz emisní povolenky spekulantům, kteří sedí mimo Evropu. Jde například o americké či japonské fondy a tak dále. Spekulanti vyhnali povolenku na 65 eur za tunu CO2. Ale není to tak, že peníze z jejich prodeje dostanou lidé nebo přímo stát. Odtečou prostě pryč. A to mi přijde šílené.“

Další takovou šíleností podle Dienstla je, že státy chtějí brutálně rostoucí ceny energií nízkopříjmovým vrstvám obyvatelstva dotovat z peněz, které si vláda půjčí jinde.

Česká republika je dle něj přímo tlačena do ukončení těžby uhlí. „Myslím, že v oboru pracuji poměrně dlouho, ale jak vše má do budoucna fungovat bez uhlí, to zatím vůbec nechápu,“ říká rozčarovaně byznysmen. Naše země má podle něj právě výhodu v tom, že má stabilní energetickou soustavu, která obsahuje jádro, uhlí, plyn i obnovitelné zdroje.

„Výhodou uhlí je, že je hodně levné. Navíc se tu bavíme jen o výrobě elektřiny, ale musíme si uvědomit i to, že milion domácností je vytápěno centrálním teplem, které pochází také z uhlí. Nebo že velké fabriky jako Škoda Auto, Unipetrol a další, ty všechny jedou na uhlí. Jen litvínovská rafinerie bere milion tun uhlí ročně, aby pokryla svůj provoz. Uhlí tak pohání celý průmysl,“ říká dále Dienstl.

Pokud se prý nyní pod taktovkou Bruselu budeme snažit o kompletní přechod z uhlí na dražší plyn z Ruska, zcela jistě tím snížíme konkurenceschopnost českých firem.

Ve chvíli, kdy se vysoké ceny energií, projeví naplno v ekonomice a dopadnou v plné tíži na spotřebitele, může celá situace podle Dienstla vyvolat sociální napětí. „Jestli dnes lidi v paneláku platí ročně 10 až 12 tisíc za elektřinu a budou platit dvacet tisíc, bude to velký zásah do jejich rozpočtu. Tomu se říká energetická chudoba,“ dodává.

